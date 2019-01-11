Бесконечный грабеж, или все дороги ведут к аграриям

Как выяснилось вчера, в уходящем 2018 году Государственная фискальная служба (ГФС) решила не изменять традициям и положить аграриям под елочку очередной подарочек.

Да не простой, а такой, чтоб у них глаза вылезли, ценой так в 50 млрд грн.

Речь идет о предложении ГФС сделать операции со всеми зерновыми, бобовыми, масличными (техническими и нет) культурами, а также растительным небутылированным маслом не облагаемыми НДС (см. документ по ссылке).

Звучит, и правда, по-новогоднему благостно - "необлагаемые", это ведь должно значить, что налог платить не надо! Это же хорошо! И правда было бы хорошо, если бы речь не шла об НДС, а вот в случае с НДС все не так, как кажется.

Если сейчас аграрий, продавая произведенную им продукцию с НДС, направляет полученный НДС на компенсацию себе того НДС, который он заплатил в цене своим контрагентам за семена, средства защиты растений, солярку, электричество, удобрения и т.п. и только остаток платит государству, то после реализации предложений ГФС, ему компенсировать уплаченный им своим контрагентам НДС уже будет нечем.

Другими словами, ГФС любезно предлагает аграриям самим за счет увеличения себестоимости продукции компенсировать НДС, который они платят в составе цены своим контрагентам.

Что самое замечательное, в момент, когда это зерно будет переработано в муку, а мука будет продана, то налогового кредита у мукомола от покупки зерна не будет, а вот налоговые обязательства на муку будут начислены в полном объеме.

Таким образом, часть аграрного НДС в цене муки будет уплачена государству дважды.

Смотрите, как красиво получается. Конечный потребитель зерно не ест и небутылированное растительное масло из цистерны не пьет.

Поэтому освобождение операций с ними от обложения НДС никакого минуса бюджету не дает, но дает плюс в размере дважды уплаченного налогового кредита аграрием, который он теперь должен будет относить себе на расходы, а потом снова будет уплачен мукомолом.

Что там красиво, гениально! И звучит приятно, и бюджет с прибылью.

Сколько же это составит в деньгах? Не обладая доступа к данным ГФС, мы можем попробовать лишь оценить эту сумму.

Дело в том, что в свое время, когда ГФС и Минфин искали способ изящно отменить спецрежим НДС, они рассчитали, что если снизить ставку НДС, применяемую при реализации с/х продукции, до 11%, то обязательства полностью сравняются с кредитом по НДС и к начислению у аграриев в среднем будет ноль гривен ноль копеек, а значит, спецрежим отменится сам собой.

Аграрии, тогда сообразили, что это им невыгодно и предложение не пошло, но цифра-то осталась.

Если взять доступные сейчас данные статистики по реализации зерновых и масличных культур, а также растительных масел за 11 и 10 месяцев 2018 года, соответственно, и оценить по ним ожидаемую реализацию за весь год, то грубо выйдет около 440 млрд грн.

Теперь применим к ним 11% от ГФС и получим оценку потерь аграриев 48,4 млрд грн.

Оценим эту цифру другим способом. Дело в том, что мы с Всеукраинской аграрной радой проводили расчеты на базе фактической финансовой отчетности предприятий-членов: к чему приведет снижение ставки НДС на всю сельхозпродукцию до 7% или 10%.

Используя эти данные, мы можем сказать, что НДС-затраты составляют в НДС-доходах 70-80%.

Таким образом, берем те же 440 млрд грн реализации без НДС, множим на 20% (ставка НДС) и на 70-80%, и получаем сумму потерь 51-59 млрд грн.

Другими словами, как не считай, а цифры-то сходятся. Новогодний подарочек от ГФС грозит обойтись аграриям 50 млрд грн в год.

Замечателен и тот факт, что и сами налоговики упоминают ту же самую сумму "не менее 50 млрд грн", но называют ее потерями бюджета за 2017 - первое полугодие 2018 года от работы схем, при этом лукаво зачисляя в потери весь сформированный, а потом и компенсированный аграриями налоговый кредит по НДС.

Получается, что, по мнению ГФС, все операции, которые ведут к сокращению доходов бюджета, пусть и предписанные Налоговым кодексом, являются схемами по уклонению от уплаты налогов, с которыми нужно бороться.

Особенно же умиляет забота, проявленная налоговиками, о сельхозпроизводителях. Господин Власов признает, что аграрии потеряют от необходимости относить налоговый кредит на расходы, но предлагает компенсировать потерю за счет господдержки.

Посудите сами, ну действительно ведь хорошо звучит: потери 50 млрд грн, а вся господдержка выделенная в 2018 году – 6,4 млрд грн. Реально выплачено чуть больше 2 млрд грн.

Все сходится, господдержки точно хватит, но не всем! А когда было по другому? Аграриям не привыкать.

Если серьезно. То нужно отметить еще одну важную вещь.

Данным письмом ГФС официально признает, что, несмотря на наличие у нее системы блокировки налоговых накладных (СМКОР), работа которой сейчас регулируется не законом, а самой ГФС, налоговики не могут справиться со схемным налоговым кредитом и победить скрутки.

И вот вместо того, чтобы продуцировать предложения, как же, наконец, сделать то, что в странах северной и западной Европы делают без всякой СЭА НДС и СМКОР (а это мощные инструменты, о которых налоговики этих стран могут только мечтать), наши налоговики предлагают просто заткнуть созданную ими дыру деньгами аграриев.

Браво, выход найден, но не ГФС. Все придумали до них.

Мы уже четыре года затыкаем проблему неконкурентоспособности украинских производителей удобрений из-за дорогого газа деньгами аграриев - у нас самые дорогие в мире минеральные удобрения.

Мы уже единственная в Европе страна, которая не дотирует аграрный бизнес, а сделала его донором бюджета.

У нас уже самая дорогая в мире логистика (стоимость вывоза сельхозпродукции из страны), а "Укрзализныця" всю осень отказывалась отгружать обычные, немаршрутные элеваторы из-за дефицита тяги.

Теперь добавим сюда еще и подарок от ГФС и дело сделано. А то чего уж захотели: развиваться, зарабатывать и богатеть, когда в стране кризис.

Вот тогда рынок земли и откроем, а там, глядишь, и пересмотрим все эти необоснованные решения.

Вот только землей к тому моменту будут владеть не неправильные аграрии, а правильные пацаны.