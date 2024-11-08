Топ 5 криптобірж для українців: обираємо найкращі платформи для трейдингу та інвестицій

Україна продовжує займати провідне місце у світі за кількістю власників і користувачів криптовалют. Згідно з останніми даними, країна займає 6 місце за рівнем прийняття криптоактивів, і цей показник зростає щороку. Де сьогодні вигідно та просто купувати, продавати й інвестувати в біткоїн та інші монети, розглянемо нижче.

Bitget

Криптовалютна біржа Bitget займає четверте місце у світі за обсягами торгів і наразі є найбільш швидкозростаючою платформою на ринку. Компанія пропонує широкий спектр послуг: від спотової та ф’ючерсної торгівлі до копітрейдингу, стейкінгу та ряду інших сервісів для інвестування. При цьому Bitget пропонує одні з найнижчих комісій на ринку, що робить використання платформи не лише простим і доступним, а й вигідним.



Особливої уваги користувачів заслуговує пре-маркет платформа, де можна придбати токени топових проєктів ще до їх листинга на біржі. Ранній доступ до активів дозволяє отримати монети стартапів за спеціальною ціною і заробити на різниці курсів уже в момент офіційного листинга. Крім того, Bitget пропонує безліч вигідних акцій, конкурсів та активностей для своїх користувачів.



Також зазначимо, що Bitget – досить безпечна біржа. Щомісяця компанія публікує дані про резерви та захисний фонд, що підтверджує її стабільну роботу.

Binance



Незважаючи на те, що найбільша біржа у світі поступово втрачає позиції, це ніяк не впливає на її стабільну роботу в Україні. Зареєстровані користувачі можуть обмінювати криптоактиви на фіат із подальшим виведенням на картку, торгувати криптовалютою на спотовому та ф’ючерсному ринках, інвестувати в проєкти на ранніх стадіях, а також проходити безкоштовне навчання в академії Binance.



Компанія пропонує широкий вибір інструментів для трейдингу, а також платформу для копітрейдингу, де новачки можуть повторювати угоди більш досвідчених трейдерів і заробляти криптовалюту без особливих зусиль. Як і Bitget, Binance в Україні пропонує стейкінг та інші інвестиційні інструменти, які допомагають заробляти пасивно з мінімальними ризиками.

Bybit



Криптовалютна біржа Bybit стрімко набирає обертів і має всі шанси найближчим часом потіснити Binance на ринку. Компанія пропонує широкий вибір інструментів для трейдингу та інвестицій, а також активно розвивається на ринку криптоплатежів, пропонуючи користувачам універсальні картки з підтримкою криптоактивів.



Bybit вже зарекомендувала себе як безпечна й зручна платформа для інвестицій та стейкінгу, а також запустила пре-маркет торгівлю токенами, які ще не були додані на платформу. Як і Bitget, біржа регулярно публікує звіти про резерви, підтверджуючи свою стабільну роботу та повне забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин.

BingX



Незважаючи на молодий вік, BingX вже встигла завоювати довіру українців. Завдяки агресивному маркетингу та активності команди компанія успішно розвивається на українському ринку, пропонуючи послуги з трейдингу, копітрейдингу та інвестування для зареєстрованих користувачів.

Біржа регулярно проводить різноманітні конкурси та акції для чинних клієнтів, а також для нових користувачів, мерчантів і великих клієнтів. Також компанія пропонує низькі торговельні комісії, зокрема для VIP-клієнтів, що робить її досить привабливою на ринку.

Зазначимо, що для користування централізованими криптовалютними біржами користувачі мають пройти обов’язкову процедуру KYC і підтвердити свою особу.