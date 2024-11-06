NEQSOL Holding купує АТ ОГХК: що далі?

На початку жовтня Фонд держмайна провів аукціон з продажу АТ "Об'єднана Гірничо-Хімічна Компанія". Вдалося його провести лише з четвертої спроби, але цей продаж став однією з найбільших приватизаційних угод країни. Претендент на придбання був лише один — NEQSOL Holding.

Це міжнародна група компаній, яка вже декілька десятиріч розвиває напрями енергетики, видобутку нафти та газу, телекомунікацій, будівництва та високих технологій. В Україні NEQSOL Holding найбільш відома як власник одного з найбільших мобільних операторів — "Vodafone Україна".

Придбання гірничо-хімічної компанії стало для деяких експертів неочікуваністю, враховуючи нетиповий на перший погляд для NEQSOL Holding напрям та важку економічну ситуацію в Україні через війну. Насправді ж для NEQSOL Holding це далеко не перший бізнес у напрямку видобутку корисних копалин та торгівлі ними на міжнародних ринках. Тож компанію можна вважати готовою до можливих викликів та необхідних модернізацій.

Досвід NEQSOL Holding у галузевих бізнесах

Audubon Companies. Фото: Audubon Companies

NEQSOL Holding — це міжнародна група компаній, яка веде бізнес у 11 країнах, включаючи США, Велику Британію та ЄС. Холдинг має сильне корпоративне управління та прозору структуру власності. Група регулярно проходить аудит компаніями з "великої четвірки".

У телекомунікаційному секторі компанія будує інтегровану екосистему послуг: мобільний зв’язок, фіксований та мобільний інтернет. А також — мережеву інфраструктуру в країнах Кавказу, Азербайджані та Україні. Тут NEQSOL активно розвиває проєкт Digital Silk Way — потужну оптоволоконну мережу, яка з’єднує Європу з Центральною та Південною Азією. Декілька років тому на Глобальному форумі стратегічного інфраструктурного лідерства (США) цей проєкт, Digital Silk Way, визнано одним з п'яти найкращих інфраструктурних проєктів Азії.

У 2019 році NEQSOL Holding стала власником Vodafone Україна, другого за величиною мобільного оператора в нашій країні, який відіграє важливу роль в критичній інфраструктурі України. У 2024–2025 роках компанія планує інвестувати 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни. Спільно з Міністерством цифрової трансформації та НКЕК, Vodafone Україна підписали меморандум задля розвитку електронних комунікацій та послуг широкосмугового інтернет-доступу.

Енергетичний бізнес NEQSOL, представлений компаніями Nobel Energy та Nobel Upstream, охоплює видобуток та розвідку ресурсів у Великій Британії, США та Азербайджані. Nobel Energy також інвестує у відновлювальні джерела енергії. Серед проєктів — сонячна електростанція потужністю 400 МВт у Нахічевані. Група та її бізнеси братимуть активну участь в роботі глобального екологічного форуму COP29, що має невдовзі розпочатися в Баку.

NEQSOL має активи у будівництві: у 2013 році у холдингу збудували Norm OJCS, тепер найбільшого виробника цементу на Південному Кавказі.

NEQSOL Holding вийшов на ринок США, придбавши Audubon Companies що входить до 20 кращих інженерних компаній США. Компанія спеціалізується на масштабних проєктах, наприклад, рішеннях у галузі інженерії та інфраструктури.

NEQSOL Holding активно підтримує громади в країнах своєї діяльності. У цьому контексті прекрасним прикладом є масштабні соціальні проєкти Vodafone Україна, які компанія реалізує в Україні.

Більше можливостей для розвитку разом з NEQSOL Holding

Після закінчення процесу приватизації NEQSOL Holding згідно з повідомленнями планує активно розвивати Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), орієнтуючись на стале зростання й довгострокові інвестиції у видобувну галузь України. ОГХК забезпечує достатні запаси сировини для роботи в середньостроковій перспективі. Тому холдинг висловив зацікавленість у подальших інвестиціях в галузь в Україні в тому числі й в інші родовища. NEQSOL прагне використати зростаючу прозорість процесів надрокористування в Україні, щоб закріпити свою присутність на цьому ринку.

Крім придбання компанії, NEQSOL Holding отримують низку зобов’язань: щорічно не менше 50 млн грн/рік капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію доти, доки сума не сягне 400 млн. грн; також потрібно погасити зобов’язання компанії перед бюджетом та працівниками. Станом на кінець березня поточного року кредиторська заборгованість компанії складала понад 609 млн грн.

Холдинг планує підвищувати ефективність виробництва ОГХК та розширювати виробничі потужності, зокрема у напрямку глибинної переробки сировини в Україні.

Отже в титанову галузь України входить міжнародний інвестор із значним досвідом роботи на глобальних ринках, з прозорим управлінням та розвиненою системою відповідності вимогам національних та міжнародних законодавчих норм. Відомі експерти з інвестицій вже відзначили цю подію як доказ спроможності України залучати нових ефективних міжнародних інвесторів в приватизацію державних підприємств.