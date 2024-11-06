1 000 000 грн на бізнес для ветеранів від Premier FOOD Group. Як пройшов Franchise Camp 2024

3-5 жовтня в Карпатах відбувся Franchise Camp 2024. Місце, де 50 свідомих, ідейних підприємців обʼєдналися з метою створити бізнеси для ветеранів.

Як пройшли три дні шаленого нетворкінгу й генерації бізнес-ідей та врешті – яка ідея перемогла та здобула 1 млн грн на реалізацію, розповідаємо в матеріалі.

Про мету і масштабну місію Franchise Camp 2024

На зараз в Україні налічується 1,2 млн ветеранів. Після завершення війни їхня кількість зросте до 5-6 млн, включно з членами родинами, пишуть в "Інтерфакс-Україна". Цифри, що змушують задуматися і почати діяти вже зараз. Щоби наші ветерани могли комфортно повертатися до цивільного життя, займатися улюбленою справою, зокрема підприємництвом.

Навколо цієї мети й був зосереджений Franchise Camp. Його ідейною натхненницею була й лишається Мирослава Козачук, CEO та власниця Franchise Group.

Franchise Camp – це про спільноту ідейних і свідомих підприємців, які вже втретє обʼєднуються з метою створювати ідеї інноваційних бізнесів. Цьогоріч пʼять команд з 50 підприємців на чолі з зірковими тренерами створювали інклюзивні бізнеси для ветеранів. Серед тренерів: Ірина Горова (СЕО лейблу Pomitni), Валерія Гузема (засновниця та креативна директорка Guzema Jewelry), Марина та Ігор Фостенки (власники компанії Enjoy The Wood).

Franchise Camp – це місце, де зустрічаються підприємці, які готові змінювати правила гри. Для бізнесу важливо завжди бути у русі, і такі заходи дають змогу не тільки знайти нові ідеї та формувати бізнес-моделі, а й побудувати цінні зв'язки, які можуть стати ключем до майбутніх успіхів – Віталій Войтович, засновник і СЕО групи компаній Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill

Оцінювали ідеї журі у складі Віталія Войтовича (засновник і СЕО групи компаній Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill), Андрія Здесенка (СЕО корпорації "Біосфера", власник Charisma Fashion Group) та Ольги Руднєвої (СЕО Superhumans Center).

Команда-переможець отримала 1 000 000 грн на реалізацію від генерального спонсора призового фонду на запуск бізнес-моделі. А як тільки бізнес буде готовий до старту й покаже перші результати, він стане доступним для ветеранів, які виявлять бажання стати франчайзі цього бізнесу.

Який він – Franchise Camp 2024

Три дні кемпу відчулися як окреме життя. У перший день з лекцією "Герої нового часу: суперлюди та їх амбіції" виступила СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва.

Навіть найкращі протези будуть абсолютно нікому не потрібні, якщо людині не буде куди та для чого виходити з дому – Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center

Після виступу Ольги учасник кемпу і власник франчайзингової мережі кавʼярень "Ваніль" Володимир Кравчук вручив сертифікат на право використання ексклюзивної франшизи свого закладу для Superhumans Center.

Панельна дискусія за участі ветеранів, Сергія Жуковського, Сергія Петченка та Юрія Опалінського, дала глибше розуміння ветеранського бізнесу та нагальних потреб ветеранів. А лекція від заступниці Міністра цифрової трансформації Валерії Іонан під назвою "Ринкові інсайти: тренди та можливості" допомогла підприємцям краще зрозуміти ринок та деталізувати власні проєкти.

У другий день кемпу учасники багато працювали над створенням проєктів та мали змогу прослухати лекції від маркетологині та засновниці Futurist Branding Agency Аліни Баженової, а також PR-агентки та співавторки подкасту "Не під запис" Анни Давиденко.

Фінальний третій день – час для фіналізації проєктів і їхнього пітчингу перед журі у складі Віталія Войтовича, Андрія Здесенка та Ольги Руднєвої. Вони оцінювали бізнеси за такими критеріями, як адаптивність бізнес-моделі для ветерана, інклюзивність та безбарʼєрність, фінансовий складник та спроможність бізнесу масштабуватися через франчайзинг.

Про чотири змінотворчі проєкти

Команда Валерії Гуземи презентувала проєкт під назвою BeeEnergy – капсули для сну на відкритому повітрі з бджолами. Його мета – створити простір для оздоровлення та релаксації, де поєднання сну з корисними властивостями бджіл дарує новий досвід відновлення сил і утилізація стресу.

Команда Ірини Горової презентувала ідею вендингових апаратів "Яйко", безконтактний мікромагазин біля дому. Для ветеранів цей бізнес може стати привабливим, адже дозволяє отримувати пасивний дохід без необхідності постійного залучення.

Команда Ігоря Фостенка створила проєкт "Д.Б.Р", добро будуємо разом. Це бізнес з надання ремонтно-будівельних послуг, що спеціалізуються на інклюзивному ремонті. Його мета – створювати робочі місця для ветеранів, забезпечуючи їхню можливість активно долучитися до відновлення України.

Команда Марини Фостенко представила ідею рекрутингових центрів для ветеранів під назвою "#НаймайГероя". Мета центрів – допомогти ветеранам працевлаштуватися та повернутися до цивільного життя. Проєкт передбачає масштабування рекрутингових центрів по всій країні. Важливо, що працюватимуть в цих центрах також ветерани.

Проєкт, що отримав 1 млн на реалізацію

Перемогла команда Марини Фостенко з ідеєю рекрутингових центрів для ветеранів під назвою "#НаймайГероя". "Наймай героя" має на меті побудувати міст між бізнесом та ветераном у вигляді мережі рекрутингових агенцій по всій Україні. Проєкт сприятиме інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Але це ще не все. Андрію Здесенку настільки відгукнувся проєкт команди Ірини Горової "Яйко", що він вирішив надати додаткові 500 000 грн від себе та своєї компанії на реалізацію цього бізнесу. Один з учасників кемпу Денис Богомолов, власник медичних клінік Universum Clinic, готовий взятися за реалізацію проєкту "Д.Б.Р" від команди Ігоря Фостенко. А Олександр Котолуп, "Фігаро-Кейтерінг", та ветеран Юрій Опалінський зараз перебувають на етапі обговорень щодо проєкту з капсулами для сну BeeEnergy від команди Валерії Гуземи.

Як кажуть у Franchise Group, усі великі колись були маленькими. Franchise Camp 2024 поклав ґрунтовний початок чомусь набагато більшому й масштабному. Бізнесам, які справді можуть стати змінотворчими для квітучого й мирного майбутнього України.

Вдячні партнерам Franchise Camp 2024 за підтримку та подарунки усім гостям й учасникам: Porsche, INTERTOP, Svarga, USUPSO, Have a Rest, Instytutum, Funny Sheep, 4Trans, White Sprut.