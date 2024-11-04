Від рішення до встановлення сонячних панелей за тиждень: досвід українців з використання програм енергетичної стійкості

Враховуючи запит суспільства на енергетичну автономність та подолання енергетичних викликів, спричинених війною, Уряд запустив програми енергетичної стійкості.

Вони спрямовані на забезпечення допомоги від держави для встановлення альтернативних джерел енергії – сонячних панелей, теплових насосів та систем зберігання енергії, аби зменшити залежність від централізованих мереж і створити стійкіші енергетичні системи на локальному рівні. Програми державної підтримки зібрано на порталі ЕнергоСвідомі.

ЕнергоСвідомі: платформа для інформування та дій

Держава створила умови для того, щоб українці могли інвестувати у власну енергетичну стійкість за допомогою пільгових кредитів і грантів. Інструментом у реалізації державних програм є портал ЕнергоСвідомі, який слугує путівником для тих, хто хоче мати власні джерела енергії.

На сайті можна дізнатися: які фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання можуть отримати громадяни, ОСББ, ЖБК, бізнес, як обрати потрібну програму, хто може бути учасником та на що можна витратити кошти. Також вказано алгоритм дій, як долучитись до програм, та перелік банків-партнерів для кредитування.

Пільгові умови для громадян

Для приватних домогосподарств Уряд надає можливість отримати кредит на встановлення сонячних панелей, вітряків або накопичувачів енергії на вигідних умовах. Програма, що реалізується Фондом розвитку підприємництва, передбачає кредитування під 0% на суму до 480 тис. грн із терміном погашення до 10 років.

Це унікальна можливість для українців встановити генеруючі системи та підвищити свою енергетичну незалежність без додаткових фінансових навантажень.

"Від рішення про встановлення сонячних панелей до втілення задуманого пройшли лічені тижні. Найбільш хвилюючий етап – погодження кредиту. Але завдяки участі в державній програмі я отримав кошти від Sense Bank на близько 240 тис. грн без проблем терміном на 60 місяців. Оскільки сплату за відсотками взяла на себе держава, сума щомісячного платежу в 4 тис. грн цілком посильна для сімейного бюджету. Тепер я можу бути спокійним під час відключень, адже знаю, що мій дім має запас енергії на період перебоїв зі світлом. Крім того, я можу ділитися нею з державою і в такий спосіб робити внесок в щось більше, ніж власна енергетична автономність. За відновлюваними джерелами енергії майбутнє. І я радий, що дедалі більше українців усвідомлено обирають його", – поділився своїм досвідом Микола Ігнатьєв, підприємець (м. Дніпро).

Колективна енергоефективність ОСББ та ЖБК

Для ОСББ та ЖБК держава компенсує до 70% вартості встановлення сонячних станцій або теплових насосів для багатоквартирних будинків. Максимальні суми компенсацій можуть сягати 2 млн грн.

Учасники програми можуть зменшити витрати на енергію, забезпечити енергонезалежність свого будинку та отримати можливість продавати надлишки енергії. Фонд енергоефективності покриває значну частину вартості проєктів, що робить ці рішення фінансово доступними для великих будинків.

"Глибокі блекаути спричинити потребу в тому, щоб мати альтернативні джерела енергії. Ми почали шукати пропозиції від держави, які є можливості. Визначили конкретні наші потреби: заживити ліфти, місця загального користування і насос для води. Розробили проєкт, погодили зборами і почали шукати, де взяти одразу всю суму. Нам допоміг і надав кредит банк "Глобус". Гроші отримали одразу. Реалізували перший проєкт. Паралельно інвестуємо у ще один, але вже з більш амбітною задачею – отримати альтернативне джерело енергії для дахової котельні. Мешканці розуміють потреби, але в них є свої страхи: чи вдасться отримати кредит, чи будуть дотримані всі умови державної підтримки, чи не пошкодять сонячні панелі дах. Проте з першим зекономленим кіловатом усі упередження зникають. Усі бачать результати і розуміють, що екологічні рішення – це вже сучасний підхід до викликів і проблем. Маленькими кроками власної енергетичної автономії ми йдемо до енергонезалежності цілої країни", – розповіла Олена Пастернак, голова правління ОСББ ЖК "Грінвуд" (Львівська обл.)

Уряд пропонує також рішення для малого та середнього бізнесу. Фінансування може бути спрямоване на встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних чи біогазових генераційних установок.

"Ми шукали рішення, як забезпечити будинок теплом під час відключень енергії. Спільно з мешканцями комплексу вирішили, що маємо встановити резервне живлення для дахової котельні, де все буде автоматично перезапускатися й не потребуватиме особливого обслуговування. Оформили необхідні документи, звернулися в банк й отримали зелене світло на встановлення сонячної електростанції. Найважче було переконати мешканців та оформити документи на отримання кредиту. Але коли ти вже бачиш результат, то розумієш, що воно того варте. Особливо для мене був чутливий момент, коли я в сонячну погоду побачила панелі на даху і розуміла, що зроблена важлива справа не лише для мешканців, а й для держави. Розподілена генерація – це нове усвідомлене майбутнє. Коли ти бачиш, як ми до нього йдемо, то зміцнюється віра в те, що ми здатні подолати будь-які виклики", – переконана Христина Ліштван, голова правління ОСББ "Санрайз Львів" (м. Львів).

Скористайтеся можливістю, яку дає держава, – забезпечте себе енергією.

Для отримання детальнішої інформації щодо участі в державних програмах розподіленої генерації можна звернутися безпосередньо на урядову гарячу лінію з питань енергетики "СТРУМ" за номером 15-49.