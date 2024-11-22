Місто комфорту Івано-Франківськ. Скільки коштує життя у перлині біля Карпат у 2024 році

Івано-Франківськ – одне з наймальовничіших міст західної частини України, яке вабить своїми охайними вулицями, затишними скверами, культурою та якістю життя. Це місто є особливим для тих, хто любить гори, адже Івано-Франківськ називають воротами до Карпат. У ясну погоду їх добре видно навіть з верхніх поверхів житлових будинків. Завдяки цьому всьому порівняно маленьке місто для багатьох українців стало великою любов’ю.

Як Івано-Франківськ зажив слави міста комфорту та чи не здорожчало через це життя у ньому? Ми знайшли відповіді на ці питання, а заодно порівняли його з іншими містами: Києвом, Львовом, Харковом та Одесою.

Фото: Depositphotos, bilanol.i.ua

Місто затишку та культури

Красиве затишне місто у підніжжя гір – саме так можна кількома словами описати Івано-Франківськ. У порівнянні з великими обласними центрами тут розмірений, спокійний ритм життя. Завдяки цьому місцеві мешканці своє життя смакують, насолоджуються ним. А місцева кухня цей смак тільки підсилює. Гурмани кажуть: "Мрієте про гастротури? Ласкаво просимо до Івано-Франківська! Адже за століття тут переплелися австрійська, польська, українська кухні".

Театральний туризм – теж про Івано-Франківськ. Заради вистав обласного драматичного театру ім. Івана Франка глядачі сюди їдуть з усієї України, а на більшість вистав квитки розкуповуються задовго до дня спектаклю.

Кав’ярні та ресторани на будь-який смак та гаманець, численні крамниці – від сувенірних магазинчиків до фешн-бутиків відомих вітчизняних брендів, вуличні музики, книгарні – це все створює неповторну атмосферу Івано-Франківська. Сказати, що містяни люблять його – не сказати нічого! Напевно, звідси і їхня гостинність – франківці роблять усе, аби гості міста також полюбили його всім серцем.

У місті розвинена інфраструктура, зручне транспортне сполучення та, у порівнянні з великими містами, спокійний трафік.

Фото: blago

Завдяки компактності Івано-Франківська багато його мешканців надають перевагу пішим прогулянкам, що теж зменшує інтенсивність транспортного руху. Для порівняння, кияни в середньому витрачають 32% свого часу на те, аби дістатися потрібної локації. У Львові цей показник теж високий – до 28%. Дещо менше у заторах перебувають жителі Одеси та Харкова, витрачаючи в середньому 15-20 хв на кожній поїздці (за даними сайтів TomTom Traffic Index, Google Maps). У Франківську можна дійти пішки з одного кінця міста в інший приблизно за 40 хвилин. Тут все близько і не потрібно витрачати зайвий час на добирання.

У кожному мікрорайоні є школи, садочки, вся необхідна соціальна інфраструктура, великі торгівельні центри та місця для прогулянок.

Чимало можливостей тут мають ті, хто планує здобувати вищу освіту. В Івано-Франківську є багато ВНЗ, найпопулярніші з яких медичний університет, національний технічний університет нафти й газу, Університет Короля Данила, а також релоковані за час війни виші з інших міст України.

Багато хто обирає це місто за якість і вартість життя у ньому. Наскільки відрізняються ціни на послуги та продукти в Івано-Франківську від цін у містах-мільйонниках та скільки в місяць витрачає пересічний іванофранківець – читайте далі у нашому дослідженні.

Огляд цін: скільки та за що треба платити

Для порівняння вартості життя в Івано-Франківську ми враховували такі параметри як оренда та купівля житла, комунальні послуги, витрати на харчування, спорт і дозвілля, одяг, проїзд, навчання дітей. Для дослідження використали інформацію з найбільшої у світі бази даних про вартість та якість життя numbeo, платформ ЛУН, DIM.RIA та Work.ua.

Житло

Це один із найважливіших критеріїв, від якого залежить переїзд. За даними порталу ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську на кінець жовтня 2024 року складає 14 500 грн, за двокімнатну – 16 600 грн та за трикімнатну квартиру 18 700 грн.

Хто розглядає це місто для постійного проживання, може купити квартиру у новобудові. Забудовники пропонують сучасне житло комфорт-класу за середньою ціною 31 800 грн/кв. м. Середні ціни на первинку класу "бізнес" сягають 36 500 грн/кв. м. Житло в новобудові преміумкласу, звісно, ще дорожче – в середньому 59 900 грн/кв. м.

Якщо порівнювати вартість житла в Івано-Франківську з найбільшими обласними центрами, очевидним є те, що тут нижчі ціни на купівлю, але вищі на оренду (див. таблиці). Така відмінність зумовлена віддаленістю міста від зон активних бойових дій та великою пропозицією нового житла.

За даними ЛУН, темпи введення нового житла в експлуатацію в Івано-Франківській області в I кварталі 2024 року майже сягнув довоєнного показника.

Комунальні послуги та інтернет

За даними онлайн-сервісу Numbeo, у жовтні 2024 року комунальні послуги для квартири площею 85 кв. м найдешевшими були в Івано-Франківську (в середньому 2 670,01 грн), найдорожчими у Харкові (в середньому 5 142,5 грн).

Кафе та ресторани

Обід на одну людину в кафе чи недорогому ресторані в Івано-Франківську обійдеться від 90 до 414 грн. Скільки коштує обід в інших містах, ми порівняли у таблиці.

Спорт і дозвілля

Урізноманітнити будні можна активним відпочинком: прогулянками на озері, в парку, заняттями у спортзалі чи походом до кінотеатру. Квиток на сеанс фільму в Івано-Франківську коштує від 100 грн. Ціна на абонемент у спортзал – від 600 грн.

Медицина

Якими будуть витрати на підтримку здоров'я чи на лікування в вищезгаданих містах, залежить від стану здоров'я людини. Але для порівняння вартості медицини ми проаналізували ціни на консультацію у приватних лікарів та вартість базового пакета аналізів.

Проїзд і бензин

Ціни на проїзд у громадському транспорті у всіх містах майже однакова.

Садочки та школи

Для тих, хто планує переїзд із дітьми, ми порівняли вартість місяця навчання у приватному садочку та школі.

Скільки в середньому заробляють у цих містах

За даними Work.ua, середня зарплата в Івано-Франківську на кінець жовтня 2024 складала 20 800 грн. Майже такий самий рівень оплати праці в Одесі – 20 600 грн. У столиці, звісно, більше – в середньому 25 000 грн. А найменша середня зарплата у Харкові – 19 000 грн.

Тож Івано-Франківськ виправдовує свій статус "міста комфорту", адже тут поєднуються доступні ціни, розвинена інфраструктура та сприятливі умови для життя.



Цей обласний центр активно розвивається, пропонуючи сучасні житлові комплекси, зони для відпочинку та якісні послуги. Водночас тут зберігається затишна атмосфера, де легко знайти баланс між роботою та відпочинком.



Тому якщо ви розглядаєте Івано-Франківськ для переїзду, це буде вдалий вибір. Не відкладайте своє рішення на завтра, почніть відкривати для себе нові можливості вже сьогодні.