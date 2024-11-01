Ваги для бізнесу з розтермінуванням платежів з eDilo: досвід Київського Вагового Заводу

Київський Ваговий Завод (КВЗ) — один з національних лідерів у розробці та виробництві ваговимірювальних систем для бізнесу. За 15 років своєї діяльності компанія реалізувала понад 2500 проєктів по всій Україні, забезпечуючи вагами підприємства агросектору, металургії, логістики та інших галузей.

Завдяки постійному вдосконаленню та інвестиціям у технології, КВЗ розширив власний асортимент від платформних до залізобетонних ваг і став їх провідним виробником в Україні. Зараз компанія виробляє 100-150 великих ваг на рік.

Олександр Погуляйко, власник Київського Вагового Заводу, зазначає, що попит на продукцію його компанії в Україні зростає, проте українські підприємства не завжди мають змогу оплатити обладнання без залучення додаткового фінансування.

Цього року Київський ваговий завод скористався послугами онлайн-сервісу eDilo, що дозволяє покупцям оформлювати покупку товар з розтермінуванням оплати. eDilo, інноваційний онлайн-сервіс факторингу для бізнесу, який розвиває фінансова компанія Activitis за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" (IBR), спрощує процес укладення бізнес-угод для обох сторін.

Продавці реєструються на сайті www.eDilo.com.ua, де подають заявку на партнерство. Після проходження процедури реєстраціїї, продавці можуть пропонувати своїм бізнес-контрагентам придбати їхні товари або послуги з розтермінуванням оплати. При цьому покупець може отримати кешбек до 12% від суми B2B угоди, що робить укладання угод за допомогою eDilo привабливішим.

Рішення про можливість розтермінування надається протягом 30 хвилин з моменту подачі заявки. Завдяки сервісу eDilo компанії-продавці отримають доступ до факторингових послуг за доступною ціною, адже програма співфінансування Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" та Activitis передбачає часткову компенсацію вартості цих послуг. Сервіс забезпечує оплату товару продавцю у повному обсязі.

Водночас, покупець сплачує за товар частинами протягом визначеного періоду без додаткових витрат. Це дозволяє бізнесам ефективно керувати фінансовими потоками, не обмежуючи власний розвиток.

Співпраця з eDilo дозволила Київському Ваговому Заводу розширити можливості для своїх клієнтів. Вже на сьогодні за допомогою сервісу було сплачено за поставки на такі підприємства, як ПП "Фішка Нов", ФГ "БФК-Агро" та ТОВ "ЕкорТЗ".

Ці компанії змогли придбати ваговимірювальні системи Київського Вагового заводу з розтермінуванням платежів, що дозволило їм планувати витрати більш гнучко та ефективніше. Тоді як КВЗ отримав оплату в повному обсязі одразу після укладання угоди.

Олександр Погуляйко зазначає: "Співпраця з eDilo значно спростила наші бізнес-процеси. Раніше ми не користувалися факторингом через складність і незрозумілість ціноутворення на ринку. Проте eDilo запропонував вигідні умови з мінімальною кількістю документів. Наші клієнти можуть отримати необхідне обладнання, а ми — повну оплату після оформлення угоди. eDilo є сервісом, що дозволяє підприємству купувати у іншого підприємства товар чи послугу з відтермінуванням оплати, або з оплатою частинами. При цьому продавець свою оплату отримаєте одразу, покупець сплачуватиме частинами. Це win-win для постачальника і замовника, коли все просто та легко порівняно із залученням кредитів".

Цього року Київський Ваговий Завод поставив своє обладнання ПП "Фішка Нов", що реалізує інвестиційний проект мультимодального транспортного терміналу у Чернівецькій області. Сервіс eDilo надав КВЗ можливость реалізувати ваги для масштабного проекту без затримок у фінансуванні.

Це приклад того, як інноваційні сервіси від фінансової компанії Activitis можуть ефективно вирішувати бізнес-завдання у сучасних умовах. Простота оформлення, відсутність застави, швидкість укладення угод і вигідні умови B2B факторингу роблять eDilo ідеальним партнером для компаній, які прагнуть покращити свої фінансові можливості і продовжувати зростання в умовах нестабільної економічної ситуації.