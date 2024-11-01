Як впровадження концепції ESG у банківському секторі сприятиме сталому розвитку та економічному відновленню України

Андрій Грис, начальник управління соціальних та екологічних ризиків Укргазбанку, Голова підкомітету з ESG Незалежної асоціації банків України (НАБУ)

Сталий розвиток має стати ключовим фактором для економічного відновлення України як під час війни, так і в повоєнний період. Цей факт ми маємо прийняти, якщо хочемо побудувати міцну економіку. Для цього потрібно повернути людей в країну, забезпечити їх робочими місцями. Вони мають бачити перспективи та майбутнє своїх родин. Це все неможливо зробити без належних інвестицій. Тож банківський сектор має відігравати вирішальну роль у забезпеченні сталого фінансування бізнесу, громад, проєктів відновлення та ресурсоефективного виробництва.

Саме так відбувається у сучасному глобальному світі, де питання екологічної відповідальності, соціальної справедливості та високих стандартів управління є одними із пріоритетних, а банківські установи та фінансові інституції є рушіями у впровадженні принципів сталого розвитку.

ESG-критерії: нові можливості

Нагадаю, що концепція ESG включає три аспекти: екологічний (Environmental), соціальний (Social) та управлінський (Governance), впровадження яких у банківську діяльність дозволяє не лише знизити негативний екологічний вплив, але й створити фінансово стабільні й соціально-відповідальні бізнес-практики. Для України, яка переживає повномасштабне вторгнення, захищаючи національну ідентичність та суверенітет, застосування таких підходів сприятиме довготривалій стійкості економіки та допоможе залучити так необхідні країні іноземні інвестиції.

Згідно з останніми дослідженнями Світового банку, впровадження ESG-критеріїв у фінансовому секторі може позитивно вплинути на надійність банківських операцій, їх прозорість і стати важливим інструментом для оцінки та пом’якшення ризиків у кредитуванні. Бізнес, що відповідає ESG-критеріям, більш привабливий для інвестицій, оскільки є менш схильним до непередбачених факторів, таких як екологічні аварії, соціальні конфлікти та юридичні проблеми.

Це стає особливо актуальним в Україні, де процес відновлення економіки майже повністю залежатиме від стабільного і відповідального фінансування. А прозорість використання фінансових ресурсів буде однією із головних умов їх надходження у майбутньому.

Банківський сектор має стати лідером сталого розвитку

Банківський сектор України має величезний потенціал для забезпечення сталого розвитку та сприяння відбудові економіки країни. Він має стати драйвером та повести за собою інші галузі, зокрема, сільське господарство, промисловість, енергетику, які також, як би це не було складно, мають взяти курс на сталий розвиток вже зараз.

В Україні вже є банки-лідери, які активно інтегрують ESG-критерії у свою діяльність та своїм прикладом демонструють, як банки можуть сприяти розвитку стійкої економіки. Зокрема, UGB (оновлений Укргазбанк) вже багато років послідовно впроваджує практики відповідального фінансування у свою операційну діяльність.

Стратегічно важливу роль у впровадженні ESG у банківському секторі відіграє Національний банк України, який активно сприяє розвитку сталого фінансування та підтримує українські банки на шляху до інтеграції ESG-принципів у свої бізнес-моделі. Регулятор також активно працює над адаптацією української фінансової системи до міжнародних стандартів у сфері сталого фінансування, що є важливим кроком для інтеграції України до європейських фінансових ринків.

Ще одним важливим гравцем є Незалежна асоціація банків України (НАБУ), при якій нещодавно було створено спеціальний підкомітет із впровадження ESG у банківському секторі. Він має розробляти єдині підходи та рекомендації для банків щодо розвитку сталого фінансування та впровадження ESG-принципів. Важливим є створення умов для гармонізації національних банківських практик із європейськими та світовими тенденціями у сфері сталого розвитку.

Підкомітет активно співпрацює з міжнародними організаціями, як-от Світовий банк та міжнародні інвестиційні фонди щодо консультацій та підтримки у впровадженні ESG-критеріїв у банківському секторі. Це дозволяє українським банкам не лише інтегрувати сталий розвиток у свої стратегії та політики, а й отримувати доступ до додаткових фінансових ресурсів для підтримки проєктів із позитивним соціальним та екологічним впливом.

Виклики та перспективи впровадження ESG банками

Попри значний прогрес у впровадженні банківським сектором концепції ESG, порівнюючи навіть із 2023 роком, є ціла низка викликів щодо розбудови напряму сталого банкінгу та сталого фінансування.

Банки України у своїй більшості лише нещодавно почали серйозно усвідомлювати надзвичайну важливість процесу інтеграції принципів та критеріїв ESG у свою стратегію розвитку, що, до речі, стало вагомою підставою для їх об’єднання в підкомітеті ESG НАБУ.

Відсутність єдиних підходів та єдиного розуміння, що саме може та має бути зроблено в цьому напрямі, на якому корпоративному рівні управління впроваджено, якими внутрішніми нормативними документами закріплено, – не дає наразі банківському сектору розкрутити маховик змін до необхідної швидкості, коли кожна складова ESG швидко та ефективно інтегрується в операційну діяльність та бізнес-модель банку.

Проте завдяки міжнародним організаціям, Національному банку України та таким ініціативам, як створення підкомітету ESG НАБУ, цим питанням поступово приділяється все більше уваги.

Так, банківським сектором за сприяння НБУ та під егідою НАБУ вже здійснено конкретні кроки:

розроблено проєкт глосарія, який містить у собі понад 30 визначень термінів у сфері сталого розвитку та сталого фінансування та розкриває поняття ESG у контексті фінансового сектору, що дозволить створити умови для їх єдиного розуміння та правильного застосування;

проведено аналіз наявних документів банків-членів підкомітету ESG НАБУ, що регулюють сферу сталого розвитку, ESG та корпоративної соціальної відповідальності та створено Резюме аналізу, що дозволить надалі мати єдине бачення розвитку сталого фінансування в Україні та створення загальної стратегії, а далі – політики сталого розвитку банківського сектору.

Іншим викликом є необхідність адаптації міжнародних ESG-стандартів до українських реалій. Наприклад, в умовах війни дотримуватись деяких екологічних стандартів та вимог може бути складно через обмежені ресурси. Проте це також відкриває нові можливості, наприклад, для інновацій у сферах енергетики, інфраструктури та промисловості, які можуть стати одними з основних елементів для сталого розвитку України у майбутньому.

Майбутнє сталого фінансування в Україні

Завдяки підтримці міжнародних організацій та активній роботі національних ініціатив, український банківський сектор має всі можливості для впровадження найкращих практик сталого розвитку та забезпечення довгострокової стійкості економіки.

Але тут варто зауважити про ще один виклик, а саме нестачу унікальних експертів, які володіють спеціальними знаннями, практичним досвідом, візією того, як має виглядати на практиці сталий розвиток банківського сектору. І знову на допомогу приходить Світовий банк, який за підтримки НБУ готовий навчати та розвивати банки та їх ESG-амбасадорів.

Як бачимо, роль банківського сектору у відновленні України є однією з ключових. Активне впровадження банками ESG-критеріїв допоможе країні не тільки розумно подолати наслідки війни, а й стати лідером у сфері сталого розвитку у Східній Європі.