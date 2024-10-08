Інженерні інновації INSORTEX: як українське обладнання створює нові можливості для бізнесу

INSORTEX, компанія-виробник обладнання, що працює в Україні лише п'ять років. Справу розбудовували в складний час: спочатку ринок паралізував коронавірус, потім розпочалося повномасштабне вторгнення, але попри все компанії вдалося щорічно вдвічі збільшувати обсяги виробництва та наростити штат, і за короткий термін стати лідером в своїй галузі.

Основним напрямом роботи підприємства є виробництво обладнання для сортування та мийки свіжих ягід. Більшість компаній на ягідному ринку України купують обладнання саме у INSORTEX. Також компанія поставляє лінії для сортування та переробки овочів, горіхів та фруктів і конвеєрне обладнання для виробництва напоїв, сирів та м'яса.

Проте обладнанням для агропромислового сектору можливості компанії не обмежуються. За останні кілька років додалися і нові галузі. INSORTEX пропонує інженерні рішення для оборонної промисловості, сортування сміття, облаштування благоустрою, опалення тощо.

Компанія є стовідсотково українською, зацікавлена у нарощуванні присутності на внутрішньому і зовнішніх ринках. Зокрема, планує відкривати представництво в Європі.

"У нас є своє конструкторське бюро, яке розробляє різноманітне обладнання за індивідуальним замовленням клієнта, тобто всі ці розробки - українські. У нас повністю українська компанія: всі співробітники в штаті - від менеджера до конструктора та зварювальника - це все одна команда, яка знаходиться в місті Полтава, і саме тут у нас знаходиться виробництво", - пояснює засновник та директор компанії Далєр Саідов.

За його словами, обладнання виробництва INSORTEX коштує на 20-30% дешевше імпортного. Перевагами є також можливість внесення конструктивних змін, швидкість поставки і виконання сервісних робіт.

"Коли людина купує обладнання в Польщі і потрібно замовити обслуговування, або ж щось трапилось і варто викликати майстра, то поки його з Польщі відправлять, треба як мінімум місяць чекати та ще й заплатити пів вартості того обладнання. А ми можемо виїхати на наступний день і швидко всі проблеми усунути", - пояснює Саідов.

Його компанія планує стати учасником державної програми "Зроблено в Україні", де об’єднані всі урядові програми підтримки та гранти для малого та середнього підприємництва. Участь у програмі дозволить спростити залучення фінансування для компанії.

Від обладнання для ягідників до ліній для сортування сміття

Свої корективи в діяльність підприємства внесла війна. І мова не тільки про необхідність забезпечення безперервної роботи в умовах відключення світла. З перших днів повномасштабного вторгнення INSORTEX долучився до допомоги ЗСУ.

"Ми першими в Україні почали робити найкращі бронежилети, ми їх реалізували близько 8 тисяч комплектів", - зазначив засновник.

Національній гвардії України компанія поставляє шанцевий інструмент найвищої якості: саперні лопати, мотики, топори, сокири, пили, а також обладнання для опалення, як-от печі "Ракета" чи булер’яни, котли.

Компанія виробляє і інше обладнання, побудоване на принципі конвеєра: лінії для сортування твердих побутових відходів, транспортер для сортування поштових посилок та будь-яке інше оптимізоване під конкретні потреби клієнта. Це робить можливою співпрацю з будь-яким бізнесом, який потребує автоматизації виробничих процесів.

Додатково INSORTEX виготовляє антивандальні шафи для вуличних холодильників та кавоматів, сміттєві баки, зупинки громадського транспорту, лофт-меблі з дерева та чорного металу та навіть гойдалки і ігрові будиночки для дітей - все, щоб міські пейзажі ставали естетичнішими, а життя людей - комфортнішим та щасливішим.

На першому місці залишається обладнання для обробки ягід та плодоовочевої продукції. В асортименті компанії: мийки барботажні для миття ягід, а також фруктів, овочів, грибів, салатів, інспекційні конвеєри для сортування продукції та очищення від сміття, калібратори для заморожених ягід (малина, полуниця, чорниця, смородина, дрібні фрукти), дробарки та полірувальники, протиральні машини та подрібнювачі, сепаратори плодоніжок.

Співпраця з eDilo

На жаль, не завжди вчасно ягідний бізнес має кошти на закупівлю потрібного устаткування, саме тому INSORTEX співпрацює з eDilo – інноваційним сервісом факторингу для бізнесу, який розвиває фінансова компанія Activitis за підтримки Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" (IBR). Платформа спрощує процес укладення угод і пропонує бізнесам можливість ефективно управляти витратами шляхом оплати товарів і послуг частинами або з відтермінуванням. При цьому вони отримають кешбеки (до 12% від від суми B2B угоди), що робить укладання угод на платформі eDilo ще привабливішим. Компанії-продавці отримують на платформі eDilo доступ до факторингових послуг за доступною ціною, адже програма співфінансування Проєкту та Activitis передбачає компенсацію комісії за такі послуги.

"Наші клієнти в основному отримують прибуток з реалізації ягід, і у нас було багато випадків, коли фермери просять спочатку поставити обладнання або зробити предоплату, а решту суми внести під кінець сезону, коли вони отримують прибуток від реалізації ягід, які вони оброблять на нашому обладнанні. Було багато таких запитів", - пояснює засновник INSORTEX Далєр Саідов важливість співпраці з eDilo для компанії та її клієнтів.

Як це функціонує? Компанія-продавець реєструється на сайті і стає партнером програми. Покупець, який хоче придбати товар або послугу компанії на виплат, подає заявку та протягом 30 хвилин отримує повідомлення про можливість купівлі.

Одразу ж продавець отримує оплату, а покупець робить лише перший платіж, а решту вносить частинами протягом певного періоду.

Сервіс працює виключно онлайн, інтегрується в маркетплейс компанії і здійснює перевірку контрагента без паперової тяганини, без застави або поруки покупця.

Як INSORTEX допомагає агропідприємствам створювати додану вартість виробленої продукції?

Виготовлення, поставку та монтаж обладнання INSORTEX гарантує в найкоротші терміни, проте головне, що можуть отримати підприємства від компанії, - це розвиток, а отже, сплачені податки і розвиток усієї країни.

"Ми не тільки свій бізнес розвиваємо, ми розвиваємо бізнес українців, які працюють в промисловому секторі. Вся галузь, весь сектор стає сильнішим, багатшим, розвинутішим, наше обладнання буде цінуватися в світі все більше і буде більше замовлень з різних країн.Таким чином наша країна буде розвиватися стрімко", - зазначає керівник INSORTEX.

Далєр Саідов констатує: більше 50% операторів ягідного ринку почали стрімко розвиватися саме з допомогою устаткування компанії. Адже після його встановлення ягоду можна очистити від сміття, помити, що збільшує її собівартість, відповідно, ціну для продажу, або ж долучитися до ягідного кооперативу та експортувати ягоду до Європи. Це все про кроки для розвитку ягідного бізнесу в Україні.

"Дрібні фермери завдяки нашому обладнанню стають великими: наприклад, спочатку людина займалася свіжою ягодою, потім почала її очищати, потім - перероблювати, потім закупила холодильники і почала заморожувати. Заморожену ягоду на нашому обладнанні вона почала сортувати по розмірам і по якості, відповідно, прибуток такого фермера росте", - розповідає Далєр Саідов.

На сьогодні INSORTEX співпрацює з понад 100 компаніями в Україні і за кордоном, серед яких Yarofruit, "Дарлісад", "Аметист-Оле", "Прогрес Бері", "Диво-ягода", "Оріль-Еко", "Еко-Парк". З залученням агрономів, грантодавців та фахівців сектору компанія намагається розвивати ягідну спільноту, за рахунок проведення регулярних фахових зустрічей для агровиробників і переробників України.

В планах - будувати фокусні програми по різним галузями, в яких автоматизація зможе створювати додану вартість та забезпечувати оптимізацію виробничих процесів, що в свою чергу дозволить наймати на ті вакансії, які були відкриті тільки для чоловіків, і жінок. Чекають на майбутніх співробітниць і в INSORTEX, адже щоб розширювати свої можливості потрібен персонал.