Кошти для перемоги

В Україні стартував благодійний проєкт виробництва побутових товарів «Миланка», 100% заробітку з продажів якого йтиме на фінансування гуманітарних проєктів у сфері медицини, з відбудови житла, соціальних та медичних об’єктів в прифронтових зонах, якими опікується «Центр волонтерства та захисту» (ЦВЗ, м. Львів).

Ідея, час якої настав

"Прийшов час прийняття нестандартних, інноваційних, креативних рішень. Якщо ви, як бізнес, хочете доєднатись до перемоги країни, допомоги людям вижити – потрібно шукати бізнес-модель, яка всіх об’єднає, "запалить" і працюватиме на перемогу", – так розпочав свою розмову Андрій Немировський, бізнесмен, який створив у Львові найбільший гуманітарний хаб, опікується переселенцями, відбудовує школи, медзаклади та будинки в деокупованих зонах.

Коли торік ми в Фонді "ЦВЗ" побачили катастрофічне падіння міжнародної допомоги, донатів, допомоги волонтерів - вирішили не здаватись.

Майже рік ми виношували ідею благодійного проєкту "Миланка". Для створення концепції бренду ми залучили маркетингову агенцію Юрія Гладкого - Grape, яка і дала назву цьому проекту.

А саму ідею виробляти паперову продукцію придумала, член правління "ЦВЗ" Наталія Шелестак. Паралельно команда "ЦВЗ" відпрацьовувала бізнес-модель проєкту в партнерстві з міжнародними аудиторами та фондами, які надавали консультації щодо того, чи може благодійний Фонд запускати комерційні проєкти. І ми змогли знайти порозуміння, надавши його розвитку максимальної відкритості.

Керівник Фонду "ЦВЗ" Андрій Немировський демонструє перші товари проєкту ТМ "Миланка" (2024 рік, м. Львів, Україна)

"Миланка" - особливий проєкт, він про те, як залучити кожного українця до перемоги.

Кожен із нас може бути ланкою єдності та допомоги: хтось із нас зможе купувати побутові товари під брендом "Миланка", а хтось зможе допомагати на виробництві цих товарів, хтось зможе дати пільгові умови для закупівлі сировини або надати обладнання для виробницва, а, наприклад журналісти, розказувати про цю ідею об’єднання. Кожен, практично кожен, може бути корисним!

"Я переконаний, - пояснює Андрій Немировський, - що в умовах війни споживач має надавати перевагу саме тим товарам та брендам на полицях, які займаються благодійністю".

Оскільки цей проєкт Фонду, своєрідне ноу-хау для України, ми намагатимемось максимально публічно розповідати про його розвиток. Кожен наш крок з цим проєктом буде відкритим, люди, які долучатимуться до проєкту розумітимуть як формується ціна на продукцію, де закуповується сировина, що входить в собівартість того чи іншого товару і яка його якість.

Завдання команди ЦВЗ- завоювати довіру нашого споживача, який стане ланкою допомоги потребуючим.

Лінія з виробництва туалетного паперу ТМ "Миланка" (м. Львів, Україна)

Де знайти товари "Миланка"?

На сьогодні у львівському хабі вже виготовляється паперова продукція: туалетний папір та серветки, пергамент для випікання та рукави для запікання; також фольга та стрейч-плівка. Вся ця продукція представлена в інтернет-магазині "Розетка" і в торговій мережі "Аврора".

Згодом всі ці побутові товари першої необхідності можна буде знайти у всіх національних торгових мережах України. На кожній упаковці товару нанесено напис: "100% заробітку на благодійність".

За підрахунками ЦВЗ заробіток в місяць від продажів в цих двох мережах складе - 1,5 млн грн. З розвитком проєкту в регіонах – ці показники зростатимуть.

Керівник ЦВЗ уточнює: "Наш волонтерський хаб отримав друге дихання, адже тих масштабів гуманітарних вантажів, які були в перший рік повномасштабної війни вже немає. Ба більше, наприкінці минулого року ми отримали від нашого найбільшого донора інформацію про зупинку допомоги гуманітарних вантажів, оскільки їх профіль діяльності інший – це зміни в громадянському суспільстві та боротьба з корупцією. Тому зі стартом проєкту "Миланка" ми відкрили інші двері. Адже гуманітарних потреб не стає менше. А внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які залишаються проживати на деокупованих територіях потрібна робота і державі потрібні податки. В планах на цей рік відкрити ще виробництво в Херсоні".

За виробництвом продукції благодійного проєкту ТМ "Миланка" БО Центр волонтерства та захисту" (м. Львів, Україна)

"Миланка" є також ланкою

Першими ланками проєкту "Миланка" стали внутрішньо переміщені особи, люди з Бахмуту, які вже два роки проживають в будинках-прихистках у Львові, що надає їм фонд ЦВЗ.

Їхня залученість до проєкту дозволяє швидше адаптуватися та інтегруватись в нові реалії, а також це можливість допомоги відбудувати їх оселі.

Важливо зазначити, що сам проєкт "Миланка" є ланкою чи навіть своєрідним клеєм, який приходитиме на допомогу чинним проєктам Фонду. Як це працюватиме?

Окремі донори, які залишаються допомагати Україні через Фонд ЦВЗ надають, наприклад покрівельні матеріали, різні суміші і т.д., однак коштів на доставку часто бракує, тому в таких випадках включатимуться кошти "Миланки" від продажу продукції. Таким чином Фонд швидше і комплексно зможе реалізовувати проєкт "Відбудова", а також розширяти географію допомоги, об’єми цієї допомоги.

По такому ж принципу працюватимуть кошти "Миланки" на проєкти Фонду з медицини.

Андрій Немировський зауважує, що якщо до проєкту доєднаються мережі супермаркетів, різні виробники, всі небайдужі люди та бізнес, "Миланка" зробить інноваційний революційний переворот у питанні залучення коштів у благодійність.

Головне, що проєкт не є обтяжливим для громадян, він не несе ні споживачу, ні бізнесу додаткових витрат, адже ця продукція однаково потрібна для щоденного вжитку.

Фактично це нова можливість благодійного донату. Якщо ми з цим брендом в перспективі вийдемо на зовнішні ринки, то світ долучиться до перемоги України. Я вірю в перспективність проєкту "Миланка", в його велику місію для України.

Контакти організації для звʼязку та детального ознайомлення:

Сайт: https://vdc.in.ua

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/Volunteerandhelpcenter/

Ця стаття була реалізована БО "Центр волонтерства та захисту" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.