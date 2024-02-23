Креативна економіка — нова економічна епоха ХХІ

Що це таке та які перспективи креативної економіки в Україні — читайте далі.

Креативна економіка — це не тільки про гроші

Слово "креатив" — не нове. Часто креативні індустрії плутають із культурними, проте це не зовсім правильно. Адже "культурні індустрії" — термін, що використовувався для опису театру, танцю, музики, кіно, візуального мистецтва.

А от до "креативних індустрій" відносяться багато різних міжгалузевих дисциплін.

Як влучно зазначив ще у 2001 році Джон Хокінс, британський письменник і медіаменеджер, "креативна економіка" — це сукупність видів економічної діяльності, що базуються на знаннях, творчості, інтелекті, технологіях та інноваціях, які мають високий потенціал прибутковості та створення робочих місць.

Креативна економіка охоплює десятки індустрій.

Серед них: дизайн, кіно, архітектура, ІТ, а також наукові дослідження, освіта, мода, туризм. Тобто все, де потрібна краплина творчості та нестандартного підходу, що може створити додаткову вартість продукту — це вже частина креативної економіки.

Креативна економіка впливає на соціальне та культурне життя, а також на показники сталого розвитку країн.

Наразі, за оцінками ООН, індустрії креативної економіки генерують річний дохід $2,25 трлн. Понад 50 мільйонів людей у світі працюють у цій галузі.

Креативна економіка є частиною загальної світової економіки, вона взаємодоповнююча.

Креативна економіка охоплює десятки індустрій: дизайн, кіно, архітектура, ІТ, а також наукові дослідження, освіта, мода, туризм

"Чим складніша структура економіки, чим вона більш диверсифікована, чим більша в ній складова, що залежить не від природних ресурсів, а від творчості й інтелекту – тим успішніша країна та заможніші люди. Тому креативна економіка – це важливий інгредієнт, але не замінник традиційних галузей. Креативна економіка може не тільки генерувати доходи сама по собі, а й виступає каталізатором розвитку традиційних індустрій економіки. Вона тісно переплітається з сучасним виробництвом і послугами та робить їх більш конкурентними", — зазначає Віктор Галасюк, президент Української асоціації Римського клубу, президент Центру розвитку креативної економіки, член наглядової ради КМЕФ, д.е.н.

Через те, що для створення продукту в контексті креативної економіки не обійтися без людини та її ідей, ця галузь має імунітет до загрози втрати робочих місць в контексті майбутньої масштабної автоматизації та роботизації.

Креативна економіка в Україні

У 2021 Громадська організація GoLocal спільно з мозковим центром CMD-Ukraine та Центром розвитку креативної економіки провела дослідження креативної економіки України та міжнародного досвіду.

Як зазначається в дослідженні, ДНК креативної економіки — це здатність генерувати інтелектуальний капітал, який має високий потенціал дохідності, створення робочих місць та експорту, одночасно сприяючи соціальній інклюзії, культурному різноманіттю та розвитку людського потенціалу.

Читати дослідження: https://bit.ly/3gVJvml

Серед ключових глобальних трендів розвитку креативної економіки:

ринок праці майбутнього потребуватиме м’яких, когнітивних, адаптивних та творчих навичок;

постійний доступ до контенту (доступ до інформації в режимі онлайн) збільшить потенціал продажу креативної продукції;

посилення впливу цифровізації та технологій призведе до появи нових "відтінків" індустрій креативної економіки та способів її просування;

цифровізація креативної економіки потребуватиме належного захисту цифрових прав людини;

розвиток електронної комерції збільшить масштаби креативного бізнесу;

сектор інтернет-реклами, що демонструє стрімке зростання, стане одним з головних каналів продажу креативної продукції;

відбудеться посилення ролі індустрії моди;

сільські населені пункти розглядатимуться як території з потенціалом розвитку креативної економіки.

Експерти зазначають, що в Україні є великий потенціал до світового флагманства у розвитку креативних індустрій. Головне для цього — розвивати людський капітал.

Втім, Віктор Галасюк зазначає, що лише хорошої освіти для цього буде недостатньо.

"Одного лише навчання замало. Але якщо ми допоможемо молоді також і експертизою, доступом до фінансування та необхідними умовами для реалізації їх ідей: коворкінгами, лабораторіями, виробничими просторами, бізнес-акселераторами – це спрацює. Пілотний проєкт з такою ДНК, Центр креативної економіки, наразі реалізується в Кривому Розі за моделлю державно-приватного партнерства. Державний партнер – мерія, важливу роль відіграє Міністерство розвитку громад і територій. Приватний партнер, що реалізує проєкт – Центр розвитку креативної економіки Кривого Рогу. Проєкт вже фінансується громадськими організаціями і бізнесом: K.FUND, GoLocal та Групою Метінвест. Глобальна філантропічна організація Luminate підтримує грантом розвиток теми цифрових прав та прав, пов’язаних із використанням даних. Все це дозволить зняти фінансові та інші бар’єри для молоді на шляху розвитку, допоможе заробляти інтелектом в Україні. Вже стартував освітній проєкт Центру розвитку креативної економіки – Школа креативної економіки, де коштом донорів надаються стипендії на навчання за трьома напрямами: IT, підприємництво та креативність. Такі проєкти для молоді — квиток у краще життя без еміграції, для міст – диверсифікація та розвиток нової економіки, для країни – політика "вирівнювання", покращення міжнародної репутації та лікування "сировинної хвороби" економіки!", — наголошує Віктор Галасюк.

GoLocal не перший рік займається формуванням креативного класу та підтримкою талановитої молоді.

"Підготовка фахівців для креативних галузей стає все більш актуальною в сучасному контексті розвитку світової економіки. Разом з нашими партнерами ми шукаємо кращі світові та європейські та українські практики підготовки фахівців у сфері дизайну, підприємництва, IT. Отриману експертизу ми впроваджуємо у наших проєктах у регіонах таких як Школа креативної економіки, що наразі запустилась у Кривому Розі. Ми віримо, що такі проєкти важливо реалізовувати на локальному рівні, адже майбутнє української економіки знаходиться у громадах. Розвинених Києва, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра не вистачить. GoLocal багато років успішно реалізовує і інші проєкти в сфері креативної економіки, зокрема European Design Upgrade, що фінансувався Європейським Союзом через програму Креативна Європа, а з 2020 року завдяки наданій грантовій підтримці глобальної філантропічної організації Luminate впроваджує проєкт зі створення центрів розвитку креативної економіки в регіонах та просування питання цифрових прав в Україні ", — розповідає Ігор Комендо, Голова громадської організації GoLOCAL.

Прогнози для креативної економіки в Україні

"Темпи приросту креативної економіки в Україні 10-20% на рік – цілком реальні. В той час, як потенціал сировинної економіки має природні та інші об’єктивні обмеження. Насправді, ця ніша унікальна. Вона базується на "ресурсі", якого в Україні вдосталь – талант, творчість, винахідливість, інтелект. Саме за ці риси українців цінують в глобальних компаніях у різних країнах. Крім того, в секторі великий потенціал не тільки для зростання і прибутковості, а й для створення робочих місць. До того ж, креативна економіка – чи не єдина сфера, в якій люди мають сталу перевагу над машинами і алгоритмами", — говорить Віктор Галасюк.

І хоча поки Україна не є лідером за часткою креативної економіки у світі, проте має великий потенціал до лідерства. Багато українських спеціалістів працюють закордоном в міжнародних компаніях.

І якщо вони залишатимуться в Україні, бо тут будуть перспективи не гірші — статус кво може змінитися.

Україна має величезний потенціал для розвитку креативної економіки Особливо помітною динаміка стала з 2016 року, коли креативна сфера почала стрімко нарощувати вагу за більшістю ключових макроекономічних показників.

Додана вартість, створювана креативними індустріями України, починаючи з 2016 року зросла на 32,7% і, за прогнозами аналітиків, продовжить зростання і надалі навіть більш швидкими темпами.

Державні програми з підтримки бізнесу, як Дія Сіті, кредити 5-7-9, Фонд стартапів, підтримка донорських та міжнародних організацій, та конкретні проєкти у регіонах такі як Центри креативної економіки створюють унікальну екосистему для розвитку молоді, заробляння інтелектом та як наслідок – розвитку регіонів, - додає Ігор Комендо.

Великим викликом все ще залишається питання як убезпечити свою креативну ідею.

Питання захисту інтелектуальної власності та регулювання авторських прав, патентування та реєстрації торговельних марок в Україні все ще є недосконалим.

Але Україна зробила великий крок вперед і у цьому напрямку. Головне, що в Україні є потенціал та люди, які хочуть та можуть розвивати галузь креативної економіки.

"Це, мабуть, менш передбачувано і складніше, ніж, скажімо, експортувати за кордон зерно, кукурудзу чи руду. Але, точно, цікавіше, корисніше і перспективніше для економіки. А з захистом інтелектуальної власності в Україні, звісно, гірше ніж у США, але точно краще ніж у Китаї. І у нас є всі передумови, щоб стати потужним регіональним хабом на світовій мапі креативної економіки", — додає Віктор Галасюк.

*Проєкт фінансується GoLocal за рахунок гранту від глобальної філантропічної організації Luminate та K.Fund

Авторка: Маргарита Рівчаченко