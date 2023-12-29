"Ніжинський консервний завод" – бренд зі 100-літньою історією

Інтерв'ю про амбіції на 2024 рік, виклики для бізнесу під час війни та легендарні продукти “Ніжин” та “Грінвіль” з директором з виробництва Олександром Горбенко.

Виконаний план, відновлення сировинної бази, нові продукти та зростання експорту — яким був рік, що минає, для "Ніжинського консервного заводу" та які плани на прийдешній 2024? Коментує директор з виробництва Олександр Горбенко.

Цьогоріч "Ніжинському консервному заводу", що випускає понад 100 найменувань продукції під ТМ "Ніжин" та "Грінвіль", виповнилось 96 років. Хоча насправді, його історія починається значно раніше — з традицій соління легендарних ніжинських огірків, що сформувалися задовго до 1927 року, коли над виробленням подібної продукції працювали виробничі артілі, а згодом, кооперативи.

Тяглість традицій, акцент на якості й постійне розширення асортименту — запорука сталого розвитку бізнесу у мирний час. Проте війна диктує надзвичайно складні виклики, пошук шляхів задля їх подолання — запорука стійкості як підприємства, зокрема, так і країни, в цілому.

Виклики 2023 року

На підприємстві зауважують, що російська агресія почалася для них задовго до лютого 2022 року. Ще у 2013−2014 роках, коли Росія заборонила експорт харчових продуктів з України, "Ніжинський консервний завод" швидко припинив будь-яких зв’язки з цим ринком, та почав формувати нові зони стійкості.

Звісно, велика війна стала надзвичайно складним випробуванням для бізнесу. У перші дні після повномасштабного вторгнення місто Ніжин практично одразу опинився в оточенні, проте навіть за таких умов завод намагався працювати та постачати продукцію містам, що потерпали від браку продуктів.

Після деокупації у квітні 2022 року підприємство запрацювало практично на повну потужність.

Проте залишалося чимало викликів, які потрібно було долати. Зокрема, у 2023 році підприємство мало знайти нових постачальників овочів, які зазвичай надходили з Каховського району Херсонської області. Ця територія, на жаль, досі під окупацією.

"Ми доклали максимум зусиль для розширення сировинної зони та змогли налагодити постачання овочів, які ми раніше закуповували на Херсонщині, з інших регіонів, — розповідає Олександр Горбенко, директор з виробництва "Ніжинського консервного заводу". — У цьому році томати, перець, цибуля і баклажани постачали з Одеської, Миколаївської, Вінницької областей. Окрім того, ми маємо ще одну сировинну базу неподалік від Ніжина, звідки ми традиційно отримуємо кабачки, огірки, а також, свіжий кріп, петрушку, зелень".

Відтак виробництво було забезпечено сировиною у повному обсязі.

Ще одним викликом цього року стало блокування кордонів з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Це погіршило логістику й ускладнило експорт товарів.

"На жаль, деякі наші дистриб'ютори недоотримали необхідний їм асортимент напередодні різдвяних свят, а окремі країни заморозили постачання на період, доки не врегулюються логістичні питання", — зазначив Олександр Горбенко. — Сподіваємось, що цю кризу буде швидко подолано".

Досягнення року, що минає

Попри всі виклики, експорт ТМ "Ніжин" зріс на 17 % у порівнянні з 2022 роком і досягнув показників 2021 року. Також було розширено перелік країн, в які постачається продукція..

"Ми почали працювати з Нідерландами та Ірландією, розширили асортимент на ринках Чехії, Польщі, Німеччини, Канади, — розповідає Олександр. — У світі помітно збільшилась зацікавленість українськими продуктами, і ми працюємо над тим, щоби збільшити асортимент та експортувати якомога більше українських товарів та зробити нашу країну сильнішою. Але головна передумова успіху на цьому шляху — перемога України, на яку ми всі так чекаємо!".

План продажів на поточний рік був виконаний на 100% та майже відповідає показникам довоєнного 2021 року. Це дуже непоганий результат у нинішніх умовах, вважає директор виробництва.

При цьому сума сплачених податків за 9 місяців 2023 року майже вдвічі перевищує показники 2021-го року.

Щодо змін у структурі попиту, то цьогоріч стрімкого зростання рівня продажу консервації ТМ "Ніжин" не спостерігалось. Позаяк влітку багато українців робили такі заготівлі самостійно, аби мати власні продукти тривалого зберігання про запас.

Щодо продажів продукції ТМ "Грінвіль", то вони зросли в порівнянні з 2022 роком і досягли показників довоєнного 2021 року.

2023 рік був насичений гарними подіями на міжнародному рівні.

"Ніжинський консервний завод" взяв участь у міжнародних виставках: у квітні — WorldFoodPoland у Польщі, у вересні — Riga Food (Латвія), у жовтні — Anuga (Німеччина), одна з найбільших у світі міжнародних виставок харчових продуктів.

"На міжнародному дегустаційному конкурсі в рамках виставки World Food Poland ми отримали 2 нагороди серед 130 заявлених на конкурс продуктів з різних країн світу, — повідомив Олександр Горбенко. — У категорії Food&Drinks незалежні експерти відзначили золотою медаллю Лечо ТМ "Ніжин" за якість і смакові властивості, а "Огірки мариновані" цієї ж торгової марки отримали відзнаку Special Prize. Ми безмежно пишаємося, адже наша продукція змагалася на міжнародному рівні. Також дуже приємно, що на міжнародній виставці Riga Food нашу продукцію куштував президент Латвії і йому сподобалось".

Продукти заводу були представлені й на виставці WorldFoodUkraine 2023, що проходила у рідному Києві.

У планах прийдешнього року — участь у міжнародній виставці SIAL в Парижі — одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу.

"Але одним з найважливіших здобутків цього року, — підкреслює Олександр Горобенко, — є збереження колективу практично у повному складі. На щастя, обійшлося без скорочення штату. Це дуже тішить, оскільки люди — наша найбільша цінність. Я щиро вдячний кожному члену нашої великої команди за ентузіазм, наполегливість та віддану працю".

Підприємство послідовно підтримує тих своїх працівників, які були мобілізовані до лав ЗСУ, та забезпечує їх усім необхідним — від одягу до військової амуніції, долучається до зборів на автівки й інші вартісні речі.

Новинки 2023 року від ТМ "Ніжин" та ТМ "Грінвіль"

Підприємство щороку випускає нові види продукції. Новинок зазвичай небагато, оскільки кожен рецепт прискіпливо вивчається, а продукт проходить тривалий шлях апробації та удосконалення.

Перші невеликі партії оцінюються на виробництві, зокрема, дегустаційною комісією, потім, зазвичай, направляється постійним клієнтам, і лише тоді, коли нова продукція до смаку великій кількості людей, вона йде у виробничий процес. Загалом, над кожною новинкою працюють не один рік.

"У 2023 році ми випустили такі продукти як "Борщ по-українськи" та "Розсольник". Ці продукти дуже прості у використанні: вміст баночки з першою стравою потрібно просто перекласти у каструлю, додати 500 мілілітрів води або бульйону, довести до кипіння і все — смачна страва готова. Натуральні інгредієнти, традиційний смак і годинка вільного часу!" — ділиться радістю пан Горбенко.

Власне, наразі можна говорити про наявність "чоловічого сегмента" продукції в асортименті "Ніжинського консервного заводу", погоджуються на підприємстві. Оскільки і перші страви у баночках, і очищені овочі (цілі чи порізані, сирі чи варені) у зручних пакуваннях дуже спрощують приготування страв.

Для багатьох чоловіків, які відправили дружин з дітьми за кордон, рятуючи від війни, такі пропозиції дуже актуальні. Та й не тільки для них. Зручність і заощадження часу — тренд століття.

ТМ "Грінвіль" презентувала цьогоріч ще один продукт "Картопля по-селянськи", продажі якої мають сталу тенденцію до зростання, що закономірно.

Гарантована якість і давні традиції

На виробництві все, починаючи з сировини, закінчуючи кінцевим продуктом, проходить лабораторну перевірку у власній акредитованій лабораторії. А рецептури — традиційні, а відтак, перевірені часом.

"Головна запорука стійкості компанії підприємства — якість і смак, традиції та любов до своєї справи. — наголошує Олександр. — Консервація та соління — це, в першу чергу, правильна підготовка й обробка продуктів. Це важливо, аби усі страви, які ми поставляємо на стіл українців та наших закордонних поціновувачів, були не лише смачними, але і безпечними. Тож підбір найкращих овочів для консервів та солінь — головна умова смачного продукту. Ми використовуємо лише українські овочі, вирощені в сезон, та суворо дотримуємося протоколів на сировину. А це гарантує, що у кожному продукті не буде шкідливих речовин. Далі — перевірка кожної партії виготовленої продукції. Ми контролюємо кожний етап виготовлення консервації і солінь на сто відсотків. А відтак, з впевненістю можемо сказати, що до споживача потрапляють тільки якісні та безпечні продукти. Сміливо можу стверджувати, що консервація ТМ "Ніжин" та соління ТМ "Грінвіль" поєднують найкраще в минулому й майбутньому, оригінальний смак і безпеку виробництва".

Варто зауважити, що компанія відстежує, аби правильні умови зберігання були забезпечені й на етапі транспортування продукції, й безпосередньо у магазинах. Тому вона представлена у великих продуктових мережах, які можуть гарантувати ці умови.

Плани на 2024 рік

В умовах великої війни на підприємстві досить обережні у планах.

"Ми сподіваємося, що наступні місяці та й рік загалом будуть кращими. Як і всі громадяни України, ми дуже сподіваємося на повну перемогу на наших умовах. У прийдешньому році ми, щонайменше, плануємо, що зможемо виростити та переробити всю сировину. — наголосив пан Горбенко. — Заплановане зростання на наступний рік — 10-20%, але якщо будуть змінюватися тенденції, то змінюватимуться і плани. Можливо, у бік збільшення".

Також в наступному році на заводі планують запустити банку об'ємом 300 мл для консервації ТМ "Ніжин". Менший формат тари продиктований вимогами часу, зокрема, бажанням українців заощаджувати.

Щодо новинок, то наразі про конкретні продукти не йдеться. Що саме потрапить на полиці українців, а згодом, і на експорт, стане відомо дещо пізніше. Але розробки і дегустування тривають, тож чекаємо.

Улюблені продукти українців на різдвяні та новорічні свята.

На зимові свята наші співвітчизники, як повідомив нам Олександр Горбенко, найчастіше купують соління та ферментовані продукти (огірки, помідори, капуста), а також, салати ТМ "Грінвіль". Благо, що асортимент великий, тож вибирати є з чого.

Часто купують українці і мариновані огірки та помідори ТМ "Ніжин".

Такий вибір — це також традиція. Зокрема, соління та квашені продукти були на столах українців з давніх-давен, а "Ніжинський консервний завод" підтримує саме традиційні підходи в приготуванні цих страв, тому вони й смакують так, ніби зроблені рідною бабусею.

Насамкінець, пан Олександр Горбенко передав усім українцям вітання: "Я хочу привітати всіх з прийдешніми святами та побажати нам усім перемоги, сімейного затишку та добробуту. А особливо хочу подякувати Збройним Силам України за те, що ми маємо можливість працювати".