Інвестуючи в АПК та підтримуючи вітчизняного фермера, Lidea збільшила відрахування до держбюджету

Попри війну, європейський бізнес вкладається у вітчизняний АПК, розуміючи його перспективність, і з вірою у перемогу України.

Команда Lidea в Україні, націлена на продовольчу незалежність батьківщини, зосередила свої зусилля на нарощуванні інвестицій у локальне виробництво насіння та реалізації гуманітарних програм для мешканців постраждалих регіонів.

Як надійний партнер українського фермера забезпечує його якісним продуктом вчасно і в потрібному обсязі. Інвестиції у виробництво насіння компанія збільшила з понад 600 млн до 1,1 млрд грн, порівняно з 2022 р., а рівень відрахувань до держбюджету її податків зріс на 98%, порівняно з 2021 р.

У перші, найгарячіші місяці війни команді компанії вдалося зберегти поставки насіння українським фермерам для посівної 2022. Лідеївці попри логістичні складнощі, продовжили експорт матеріалу з Франції, аби зробити запаси для потреб українських фермерів.

Цю фазу у компанії назвали "Україна сіє майбутнє!" – важливо було захистити продовольчу безпеку та незалежність аграрного ринку України, забезпечивши можливості весняної посівної ярих культур у 2022 р.

Компанія з материнським офісом у Франції, є міжнародним постачальником насіння агрокультур, що є вкрай важливим для наших сільгоспвиробників: кукурудзи, соняшника, пшениці, сої, ріпаку, сорго, кормових та покривних культур.

Сьогодні особливо гостро стоїть питання - якісний насіннєвий матеріал це основа майбутнього врожаю і запорука продовольчої безпеки країни, та можливість Україні укріплювати свої експортні позиції на світовому ринку. І всупереч всім складнощам, з якими українські аграрії сьогодні зустрічаються на зовнішніх агроринках, об’єднаними зусиллями нам потрібно утримувати позиції України у світовому АПК.

Lidea є інфраструктурною компанією для українського агропромислового комплексу

І системно інвестує в економіку нашої країни. В Україні компанія має приблизно 4 тис. га посівних площ, значна частина яких придатна для зрошення та використовується для вирощування насіння, а також завод із виробництва насіння, молочну ферму, власні комерційний та маркетинговий відділи, відділ з трейдингу.

Команда з понад 400 співробітників ефективно працює на кожному із етапів ланцюжка створення доданої вартості: здійснюючи дослідження та розвиток, польове виробництво, доробку насіння та продажі й трейдинг.

Це саме той системний бізнес, який від початку до кінцевого продукту виробляється в Україні і додана вартість створюється саме українськими руками і мізками. Розвиваючи інфраструктуру, компанія інвестує в Україну, створює робочі місця та сплачує чималі податки і планує і надалі нарощувати потенціал України.

Розуміючи, що сьогодні вкрай важливо підтримати економіку нашої країни, усі чотири юридичні особи в Україні, які входять до групи компанії, продовжують повноцінно працювати й стабільно виплачувати заробітну плату, у тому числі 35 мобілізованим працівникам. При цьому збережені всі пільги та компенсації для співробітників.

У серпні 2023 року роботу команди відзначила щорічна премія Ukrainian Business Award.

Нарощуючи виробництво та відрахування до бюджету України, команда ініціює та реалізовує гуманітарну пряму підтримку фермерів своїми технологіями та продуктом.

Чимало аграріїв працюють поблизу лінії фронту, самовіддано продовжуючи сіяти та збирати врожаї. І наявність щирого партнера допомагає не опускати рук.

Рік тому Lidea створила телеграм-бот, куди аграрії звертаються за допомогою щодо придбання насіння, безкоштовних консультацій досвідчених технічних експертів та спеціалістів R&D, і також просять безкоштовно допомогти насінням.

Унікальний для України підхід: фермери на місцях можуть вирішити проблемні питання просто написавши в телеграм-бот. Компанія і надалі націлена на створення зручних сервісів для клієнтів, сповідуючи принципи надійного партнера українського фермера, що розуміє його потреби.

Днями фермери Херсонщини матимуть можливість висіяти близько 50 га насіннєвих посівів озимої пшениці безкоштовним насінням категорії Еліта від Lidea. Завдяки чому аграрії виростять 250 т насіння першої репродукції для посівної кампанії 2024. На ці цілі компанія передає 10 тон еліти сорту Софі.

Пшениця є стратегічно важливою культурою для нашої держави, тому безсумнівно дана допомога дозволить підтримати вітчизняних аграріїв якісним насінням та внесе вклад у забезпечення продовольчої безпеки регіону що постраждав від військових дій.

Насіння передається у рамках гуманітарної програми "Разом до посівної". У 2023-му команда спрямувала такої допомоги на 5,9 млн грн аграріям деокупованої Херсонської області: поставили 1 091 п.о. соняшнику для посівної, мінімізуючи гуманітарні ризики та працюючи задля продовольчої безпеки країни.

Весняна посівна 2022 - понад 6 тисяч п.о. насіння на суму близько 19 млн грн отримали фермерські господарства Північно-Східного регіону України - Харківської, Сумської, Київської та Чернігівської областей.

Лідеївці разом із насінням для фермерів у райони, постраждалі від війни, обов'язково постачають гуманітарну допомогу. Ініціаторами є співробітники компанії, які працюють в регіонах та особисто бачать їхні актуальні потреби.

Днями компанія Lidea на честь свого третього дня народження у партнерстві з ГО "Ротарі клуб "Київ – Столиця" надала благодійну допомогу у розмірі 339 739 грн дитячому садочку у м. Ічня Чернігівської області.

Ще до початку холодів там замінять старі дерев’яні вікна і двері у дитячих спальнях та ігрових кімнатах, закуплять бойлери, а також парти для старших груп і навчально-розвитковий матеріал, і встановлять новий ігровий комплекс-майданчик.

Чітке усвідомлення, що наша країна найближчим часом відіграватиме ключову роль на ринку продовольства Європи, збереже свій статус одного з найбільших агровиробників у світі. Відтак, стане цікавим ринком для нових конкурентів після нашої перемоги.

Щире бажання допомогти і тверезе розуміння глобальних економічних тенденцій — дві складові успіху команди Lidea в Україні.

Команда українців, патріотично налаштованих однодумців, що працюють задля забезпечення продовольчої безпеки країни, Лідеївці добре розуміють перспективи своєї країни, її аграрного сектору.