Як Платформа Укрексімбанку допомагатиме громадам у розбудові та відновленні інфраструктури

Понад рік повномасштабного вторгнення український бізнес тримає оборону на економічному фронті України. Підприємства та бізнес через бойові дії зазнали наймасштабніших збитків за часи незалежності країни.

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, за підсумками червня цього року оцінюється у $150,5 млрд, але з кожним днем збитки через постійні обстріли та ракетні удари лише зростають. На сьогодні потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються в безпрецедентні для світу $411 млрд.

Розбудова та відновлення інфраструктури України — питання, яке потрібно вирішувати вже зараз. Успіх відбудови залежить не лише від міжнародної допомоги та інвестицій, а й від того, як громади самі гуртуватимуться і визначатимуть пріоритети.

Потреби муніципально-комунального сектору

На сьогодні, потреби муніципально-комунального сектору дуже великі. У зв’язку з внутрішнім переміщенням населення та релокації бізнесу, відбувається зростання навантаження на комунальні підприємства Центральної і Західної України.

Залишається загальна проблема низької енергоефективності обладнання, яке використовується на підприємствах критичної інфраструктури. У більш постраждалих регіонах, критично стоїть питання їх відновлення.

Окремий виклик — це необхідність оновлення транспортної інфраструктура та спеціальної комунальної техніки. Це пов’язано з тим, що велика кількість техніки була передана на потреби ЗСУ та ТРО чи знищена.

Сьогодні для швидкої реалізації маштабних проєктів із відновлення та відбудови містам та громадам не потрібно очікувати на дешеві іноземні кредити чи великі гранти, а залучати зовнішнє фінансування від банків.

Втім, співпраця з банками гальмується застарілими стереотипами, браком знань та досвіду з боку менеджерів громад.

Платформа Укрексімбанку — завдання навчити

Укрексімбанк, як найбільший корпоративно-інвестиційний банк України, вже реалізував низку успішних проєктів із фінансування міст під час війни.

Наявні програми та види активних операцій для міст і комунальних підприємств в Укрексімбанку здатні виконати задачі будь-якої складності.

На цей час клієнтами банку, які користуються послугами кредитування, є низка українських громад — Київська міськрада, Полтавська, Одеська, Львівська, Мукачівська, Ужгородська, Івано-Франківська та інші.

Ідеться про реалізацію кредитних коштів за програмою "Доступні кредити 5–7–9 %" та "Доступний фінансовий лізинг 5–7–9 %" проєкти ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) та USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), яке пропонує випускати муніципальні облігації містам задля розвитку своїх інвестиційних проєктів.

Нещодавно Банк провів круглий стіл у Львові — "Міста для людей. Можливості для фінансування муніципального сектору під час війни та в період відбудови".

Захід став першим із серії публічних дискусій та практичних зустрічей, які Банк планує організувати для мерів та лідерів територіальних громад.

Надалі такі публічні дискусії мають стати навчальною Платформою для голів міст та директорів комунальних підприємств задля популяризації фінансових інструментів, які сьогодні є на українському фінринку.

Крім того, Банк планує розвивати навчальні майданчики для фінансових та проєктних команд громад (на базі Укрексімбанку із залученням представників Міністерства фінансів, МФО тощо), щоб спеціалісти на місцях чітко розуміли алгоритми роботи фінансових продуктів.

Замість висновків

Відбудова не буде легким процесом, вона потребуватиме шаленої кількості людських і фінансових ресурсів, що впливатиме на кожну сферу суспільного життя. Оскільки відновлення країни це — не тільки відбудова мостів, заводів, шкіл та лікарень.

Це в першу чергу питання повернення мільйонів українців з-за кордону, а відтак — проблема створення робочих місць, забезпечення повноцінного функціонування цілих галузей і навіть окремих регіонів країни, які житимуть у нових післявоєнних умовах.