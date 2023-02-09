Банк нашої незалежності, або 30 років Ощадбанку: як змінилось фінансове життя українців

31 грудня 2021-го Ощадбанку виповнилось рівно 30 років. Колись єдиний банк країни з обслуговування громадян досі зберігає вагомі позиції на українському банківському ринку: на початку 2022-го Ощадбанк лідирує за кількістю відділень та посідає друге місце за обсягами активів серед усіх банків України.

Створений на базі Сбєрбанку СРСР, сьогодні Ощадбанк є сучасним українським банком, у якому обслуговується близько 7 мільйонів клієнтів. З 2012 року він пропонує мобільний банкінг, який зараз є другим за популярністю серед усіх аналогічних застосунків у країні, – ним користуються 5,9 мільйонів українців.

Після успішного ребрендингу у 2015-2016 роках банк відкрив 672 сучасні відділення нового формату, 25 інклюзивних відділень для людей з інвалідністю, преміум-центр та 67 преміум-зон.

Загалом мережа відділень Ощадбанку нараховує близько 1600 установ. У безпосередній близькості до лінії розмежування на сході України працюють 5 мобільних підрозділів, у тому числі два на базі броньованих автомобілів КрАЗ.

Ощад – єдиний банк, що забезпечує обслуговування клієнтів у багатьох населених пунктах Донецької та Луганської областей.

До 30-ї річниці провідного українського банку компанія Gradus Research провела дослідження* щодо сприйняття Ощадбанку, головних поведінкових змін українців у питаннях фінансів та рівня їхнього добробуту.

Розповідаємо, як змінились українці разом з Ощадбанком за останні 30 років та як державний банк сприймають сьогодні.

Зміни в українців від СРСР до сьогодення

Згідно з результатами дослідження більшість опитаних українців – 64% – демонструють високий рівень патріотизму та заявляють про позитивне ставлення до України.

Респонденти вважають головними позитивними якостями України її людей, клімат та природу, кухню, природні ресурси, демократію, менталітет та цінності.

Більша частина опитаних – 74%, – хто голосував за незалежність України з мріями про щасливе майбутнє, заявили, що ці мрії не здійснились.

Попри такий результат респонденти оцінюють життя за незалежності як набагато краще, ніж за часів СРСР. Зокрема, українці почуваються більш вільними у своїх висловлюваннях, пересуванні та виборі.

Серед найбільших прорахунків України часів незалежності учасники дослідження назвали корупцію, хабарництво та розкрадання, відмову від ядерної зброї, війну на сході, погіршення стану економіки, втрату Криму та Донбасу, зближення з Росією, становлення олігархії, бідність та соціальну незахищеність населення, а також підвищення цін і комунальних тарифів.

До здобутків українці віднесли безвізовий режим з ЄС, створення самостійної православної церкви, закон про мову та українізацію, орієнтацію на західних партнерів та відокремлення від Росії, армію, спортивні досягнення, демократію, свободу слова та будівництво доріг.

Майже чверть респондентів відповіли, що бачать у України гарне майбутнє, яке буде однозначно кращим ніж зараз.

Фінансовий стан за 30 років

Поліпшення фінансового стану за роки незалежності помітили 24% респондентів, а близько третини заявили, що матеріальний добробут їхніх родин погіршився.

На думку переважної більшості учасників дослідження, незалежність України не сприяла підвищенню матеріального добробуту людей. Однак респонденти вважають, що середній клас становить навіть більше 30% населення країни.

Опитані низько оцінюють рівень фінансової грамотності співгромадян та серед причин цього виокремлюють низький рівень доходів, яких не вистачає на належну освіту.

Попри відповіді про погіршення матеріального стану абсолютна більшість респондентів заявила, що в сучасній Україні набагато краща ситуація з асортиментом побутової техніки, подорожами за кордон, свободою самовираження, придбанням автомобілів та нерухомості, а також асортиментом продуктів харчування, ніж це було в СРСР.

Комфортною заробітною платою опитані в середньому назвали 44 261 грн на місяць.

Однак у населених пунктах із більшою кількістю людей цей показник був помітно вищим: у містах з населенням більше мільйона людей комфортною зарплатнею в середньому назвали 55 610 грн на місяць, а в містах на 50-100 тис. людей – 34 591 грн на місяць.

"Отримані дані свідчать про те, що українці відчувають поліпшення матеріального становища, але не зізнаються в цьому, коли йдеться про пряме порівняння добробуту в грошовому еквіваленті", – пишуть автори дослідження.

Результати порівняння мрій українців сьогодні та 30 років тому дозволяють дійти висновків, що в кінці 2021-го набагато більше громадян нашої країни мріє про власний будинок, новий автомобіль, подорожі до інших країн, власну квартиру та земельну ділянку, ніж у 1991-му.

На противагу цьому українці значно менше мріють про нову електроніку та побутову техніку, а також про модний одяг.

Довіра до банків та зміни Ощадбанку

У питанні довіри до фінансових інструментів та банків 26% респондентів висловили довіру до державних українських банків, в той час як українським та іноземним приватним банкам довіряють лише 10% та 12% відповідно.

Серед причин довіри до держбанків опитані виокремили їх надійність, власний позитивний досвід користування та стабільність. 85% респондентів заявили, що знають про державний банк Ощадбанк, 23% опитаних користуються ним та 10% найбільше довіряють йому.

Користувачі найчастіше називали Ощадбанк соціальним, рідним, патріотичним, надійним, зрозумілим і простим, порядним і чесним, що відповідає очікуваному іміджу банку-лідера.

Більше третини учасників дослідження також заявили, що помітили позитивні зміни в Ощадбанку за останні п’ять років та відзначили нове оформлення відділень і створення мобільного додатку Ощад 24/7.

Задоволеність Ощадбанком висловили 66% респондентів, які погодились із тезою про те, що державний банк може бути інноваційним та швидко розвиватись відповідно до запитів часу.

Респонденти порадили Ощадбанку впроваджувати більше інновацій та нових технологій, покращувати обслуговування та ставлення до клієнтів, створювати вигідніші умови кредитування та депозитів, розвивати інтернет-банкінг, знижувати тарифи та комісії, збільшувати кількість терміналів та банкоматів. Найбільшими проблемами банку опитані назвали тарифи та черги.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов прокоментував результати дослідження:

"Ощадбанк змінюється разом із розвитком українського суспільства. Українці вже давно не сприймають банки лише як місце, де можна покласти гроші "на книжку" та оплатити комунальні послуги. І Ощадбанк уже зовсім не той, яким був 30 років тому. Наш банк пропонує набір банківських послуг, який задовольняє будь-які потреби вибагливого клієнта. Оновлені мобільний банкінг та сайт, чат-бот та новий голосовий помічник у колл-центрі, можливість купляти цінні папери на закордонних ринках – перелік передових інновацій Ощадбанку, реалізованих лише у 2021 році, можна продовжувати довго. Ми спілкуємося із клієнтам там, де це їм зручно: нещодавно в рамках впливової міжнародної премії Global Banking & Finance Awards 2021 Ощадбанк було визнано кращим банком України в соціальних мережах. Результати дослідження показали, що Ощад має досягнення, якими можна пишатись. Треба визнати, що й аспектів, які слід удосконалити, у нас чимало. Однак головне – банк зберіг довіру клієнтів, стабільно працює та розвивається відповідно до вимог часу. 30 років успішної роботи в незалежній Україні дозволяють нашому колективу впевнено дивитись у майбутнє – все тільки починається!".

*У дослідженні взяли участь 800 респондентів віком від 18 до 60 років, що проживають у містах із населенням від 50 тис. жителів. Опитування проведено 28 грудня 2021 року.