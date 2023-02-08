Безцінні та безоплатні. Як відкриті дані допомагають українському бізнесу

Рівень зрілості сфери відкритих даних в Україні складає 94%, у той час як у європейських країнах у середньому - 81%. Це ще більше привертає увагу бізнесу до відносно нової сфери. Пояснюємо, як відкриті дані можуть допомогти вашому підприємству.

Сучасна концепція відкритих даних передбачає вільний доступ до використання та розповсюдження суспільно значущої інформації будь-якою особою з будь-якою метою.

У більшості випадків відкриті дані стосуються доступу до державної інформації для забезпечення прозорого функціонування влади. Проте сьогодні open data дедалі частіше використовується представниками бізнесу для підвищення його ефективності.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про доступ до публічної інформації" у 2011-му, але ключовою для сфери стала Постанова №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", яку ухвалили 2015 року.

Вже у 2016-му офіційно запустили Єдиний державний веб-портал відкритих даних.

З цього часу українські державні органи зобов’язались оприлюднювати та робити відкритими дані, визначені новим законодавством.

Нещодавно представники Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" запустили платформу Дія.Відкриті дані - перший у світі Центр компетенцій у сфері відкритих даних, який має на меті підвищити обізнаність українців про відкриті дані та їхню користь для суспільства.

Відкриті дані на користь бізнесу

Відкриття даних у різних сферах сприяє створенню сервісів, що допомагають підприємцям уникати корупційних ризиків та розв’язувати проблеми, з якими може стикатися бізнес в Україні.

Зокрема, корисними є дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), реєстрів судових рішень, нотаріусів, платників податків, податкових боржників тощо. Ці дані оприлюднюють Міністерство юстиції, Державна судова адміністрація та Державна податкова служба.

Також відкриття даних сприяє створенню нових ринків у сфері провадження бізнесу - моніторингу та перевірки контрагентів, автоматизації документообігу та автоматичної підготовки звітності.

Сервіси для перевірки потенційних контрагентів YouControl, Опендатабот, Liga Contr Agent, "Ring" та "Vkursi.Pro" допомагають уникнути фінансових втрат, шахрайства та невиконання зобов’язань потенційними підрядниками.

Ефективніше готуватися до судових справ та оперативно аналізувати судові практики допоможуть інструменти PravoSud та Суд на долоні.

Чат-бот SaveEcoBot у зручному вигляді надає доступ до планів екологічних перевірок.

Також сервіс містить опцію подачі скарг для ініціювання нових перевірок у разі порушення екологічних норм.

Серед інших сервісів на основі відкритих даних слід виокремити платформу юридичного аудиту ринку нерухомості Monitor.Estate; пошуково-аналітичну систему про використання бюджетних коштів ".007"; платформy для аналізу публічних закупівель та їх учасників Clarity Project та багато інших.

"Про користь для бізнесу від ".007" ми можемо говорити опосередковано, оскільки технічно не ідентифікуємо наших користувачів та не збираємо дані. Але практичне використання для бізнесу наш сервіс знайшов на торгівельні майданчики, де проходять публічні закупівлі, коли за допомогою нескладного алгоритму, за одним кліком користувач міг побачити, як той чи інший контрагент здійснює оплати за договором", - розповідає проектна менеджерка у сфері відкритих даних, екс-керівниця проекту .007 Наталя Кравченко.

За її словами, велику роль у використанні сервісів з відкритих даних також відіграє іміджева складова: підприємства, які мають публікувати звіти про публічні закупівлі можуть інтегрувати сервіс пошуку оплат з платформами на кшталт ".007" на свої сайти.

"На мою думку, ринок відкритих даних перебуває у стадії формування і зростання, має значний потенціал і є новою нафтою нашого часу. Відкритість даних - це важлива іміджева складова країни на міжнародній арені, а також маркер відповідальності перед громадськістю", - пояснює Кравченко.

Керівник проекту ".007" зазначає, що держава є монопольним власником даних, але без ефективного використання ці дані - "мертвий вантаж".

"Бізнес може використовувати дані, щоб оцінити репутацію та фінансовий стан контрагента, проаналізувати потенціал ринків збуту для своєї продукції, взяти участь у тендері чи аукціоні, дізнатися інформацію про судові засідання, впровадження, обтяження, відсутність/наявність ліцензій, а може просто інтегрувати цікаві віджети до своїх сайтів, як то курс валют. Кожен бізнес зможе знайти для себе щось корисне завдяки цьому", - запевняє Наталя Кравченко.

У тому, що в Україні склалась краща ситуація з ринком відкритих даних, ніж у Європі чи США, впевнений керівник відділу навчання та розвитку YouControl Михайло Кольцов.

Причина цього - комерційна складова та швидка поява таких сервісів, як YouControl, які почали працювати з відкритими даними. У інших країнах державні служби переважно залишаються єдиними провайдерами відкритих даних.

"У Європі та США у цьому немає великої потреби, тому що там краще працюють регуляторні органи. Наприклад, створити шахрайську фірму на території Швейцарії - це доволі небезпечна справа. Найімовірніше, вас спіймають ще до того, як ви почнете будь-яку активність", - говорить Михайло Кольцов. "В Україні ситуація трохи інакша, тому тут цінність відкритих даних набагато вища. Нещодавно я відслідковував підприємство, яке за день створило 17 назв, що відрізняються лише числами. Такі підприємства часто стають суб’єктами діяльності, які можуть здійснювати фінансові операції, і часто перевірити їх можна лише за допомогою відкритих даних".

Представник YouControl розповідає, що часто за послугами звертаються представники банківського сектору, великі промислові компанії, агросектор та бізнес будь-якої сфери, де є багато шахраїв.

"Наразі бізнес стає все більш обізнаним про сервіси з відкритих даних, особливо, коли йому потрібно встановлювати ділові відносини з іншими українськими контрагентами. Це так само привертає увагу наших міжнародних партнерів, які, дивлячись на подібні сервіси, легше розуміють бізнес-середовище в Україні. Наш досвід показав, що існує прямий зв’язок між відкритістю даних і прозорістю бізнес-середовища", - підкреслює Кольцов.

Окрім цього послугами YouControl та інших подібних сервісів користуються для найму персоналу, перевірки потенційних співробітників, їх податкових зобов’язань тощо.

Нещодавно, продовжує Михайло Кольцов, відкритими даними більш активно почали користуватися й державні органи, які раніше мали проблеми у співпраці один з одним.

Тепер різні держоргани використовують комерційні сервіси на основі відкритих даних та працюють більш ефективно.

"Зараз українська сфера відкритих даних рухається у напрямку збільшення їх обсягу: хотілося б краще розуміти ситуацію з нерухомістю, отримувати більше інформації про фінансовий стан підприємств. Також важливо покращувати стабільність та якість відкритих даних, тому що навіть у держреєстрах часто можна натрапляти на одруки, неправильне написання імен, прізвищ та інших важливих даних", - резюмує Кольцов.

У 2021 році були відкриті суспільно значущі набори даних, які є важливими для бізнесу та держави.

Розпочався процес публікації фінансової звітності компаній, опубліковані знеособлені митні декларації, повністю відкрили Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Це значно вплинуло на позицію України в європейському рейтингу Open Data Maturity 2021 та розширило можливості для представників бізнесу отримувати більше даних про своїх контрагентів, автоматизувати й прискорити бізнес-процеси та ефективніше здійснювати конкурентну розвідку.

Наприклад, захистити бізнес від рейдерських атак та безоплатно моніторити свою компанію на предмет змін в реєстрах можна через сервіси " Опендатабот " та " YouControl ".

Власники бізнесу можуть автоматизувати підготовку рахунків, договорів, довідок та окремих фінансових операцій, використовуючи API (інтерфейс прикладного програмування) сервісу " Опендатабот ".

Успішними є кейси Bot&Partners (юридичний бізнес) та Poster (ресторанний бізнес). А чат-бот "PatentBot" спрощує процедуру реєстрації торгової марки.

Також скориставшись модулем "Інспекційний портал", що використовує дані про перевірки, підприємці завчасно можуть дізнатися, коли відбуватимуться державні інспекції їхнього бізнесу, краще зрозуміти предмет перевірки або суть потенційних порушень - й ефективніше підготуватись. Це допоможе уникнути потенційних штрафів, санкцій чи корупційних ризиків.

Де можна навчитись користуватися відкритими даними?

"В Україні довгий час рівень навичок та знань про відкриті дані був доволі низьким. Особисто доводилось чути від органів влади про "машиночитані дані на інфостенди у канцелярії", і бачити страх у очах громадян при фразі "відкриті дані", на кшталт: "це ж про мене можна все дізнатися", - розповідає керівник експертної групи розвитку сфери відкритих даних Мінцифри Михайло Корнєєв. "У 2021-му ми взялися це виправляти - створили Дія.Відкриті дані - перший у своєму роді центр компетенцій у сфері відкритих даних. Завдяки платформі Дія.Відкриті дані усі охочі, зокрема представники бізнесу, можуть пройти навчальні програми центру, які дозволять їм більше дізнатися про відкриті дані та їх можливості у конкретній сфері бізнесу".

На платформі також зібрані наявні сервіси на основі відкритих даних.

Використовуючи їх будь-який користувач може дізнатися про те, чи не включено його компанію до реєстру боржників, хто та чому позивається на нього до суду, яку тактику захисту краще обрати та багато іншого.

Додаткові освітні можливості можна знайти на платформі Дія.Цифрова освіта, а саме онлайн-курс "Відкриті дані для бізнесу", де детально розписані базові знання про пошук та використання відкритих даних.

Відкриті дані – це сучасний інструмент для розвитку та захисту будь-якого бізнесу.

Завдяки центру компетенцій Дія.Відкриті дані кожен користувач може доєднатися до створення нової культури open data в Україні, використовуючи доступну і корисну інформацію для захисту конкурентної боротьби та підтримки здорової економіки країни.

Підготовлено за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", що реалізується Фондом Євразія, та за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.