Операція – диверсифікація. Як розподіляти свої кошти, щоб не боятися криз та інфляції?

У світі є дві ключові загрози: кризи та інфляція. І якщо з другою більш-менш зрозуміло і навіть іноді передбачувано, то перша проблема може прийти вкрай несподівано і, до того ж, посилити другу.

Тому для того, щоб примножити свої заощадження або хоча б просто зберегти їх, слід шукати можливості, куди їх вкласти.

Для українців є не так багато варіантів. Дивіться самі, депозити не перекривають інфляції, ОВДП у більшості банках можна купити, оперуючи великими сумами, те ж саме можна сказати про нерухомість. А фондовий ринок заснув "летаргічним сном" і поки що прокидатися не збирається.

Але навіть незважаючи на такі обмежені можливості, вони все ж таки є. Потрібно лише ретельно вивчити варіанти. Куди вкладати кошти, щоб вони заробляли більше і щоб не було знецінення грошей через зростання цін? Економічна правда розбиралася разом із криптоплатформою currency.com.

Чому потрібно інвестувати та диверсифікувати

Головний ворог "непрацюючих" грошей - інфляція, тобто знецінення валюти.

Саме на стільки в середньому подорожчали товари, а оскільки ваша сума ніяк не змінилася, то на неї ви тепер можете собі дозволити менше.

В інфляції немає нічого поганого. Це проста похідна економічного зростання. Якщо відійти від "додаткових" факторів, що впливають на неї, то основна її причина - збільшення грошової маси. Так відбувається у всьому світі. Товарів та послуг щороку стає більше, вони мають щось коштувати і для того, щоб на це були гроші – їхня кількість має збільшуватися. Це теоретична причина інфляції.

Слід розуміти, що не лише гривня у 2021 році втратила свою купівельну спроможність. Тому не думайте, що якщо перевести свої кошти в долари ви їх збережете.



Якщо ми розібралися з необхідністю інвестувати, давайте розберемося з диверсифікацією. По суті, це розподіл своїх активів у різних напрямках для того, щоб убезпечити себе від ризиків, які можуть бути в кожній сфері бізнесу. Як знижуються ризики? Це можна показати на звичайній математиці.

Є традиційніший приклад, пов'язаний з Україною щодо важливості розподілу активів. Його можна навести із банківського сектору. Так, один із лідерів роздрібного банківського бізнесу приблизно через рік після фінансової кризи 2014 року став найбільшим приватним банком, який був визнаний неплатоспроможним та відправлений на ліквідацію.

Якщо пропустити виведення коштів із банку, які вилилися у кримінальне провадження для екс-власника, однією з причин проблем цієї в минулому великої фінансової машини є те, що більша частина його кредитів йшла на Донбас. І звичайно, що з початком війни в ОРДЛО ніхто ці кредити не повернув банку, що, в тому числі, призвело до його краху.

Які є інструменти

У період із середини 2020 по середину 2021 року інвестувати можна було буквально у все, оскільки на тлі надзвичайно м'якої монетарної політики США та неймовірно величезного надлишку грошей у системі, зростали практично всі види активів.

"У 2022 році ситуація може сильно змінитись, оскільки провідні світові ЦБ починають посилювати монетарну політику, що погано відбивається на ризикових активах: акції, криптовалюти, сировинні товари тощо. У такий період краще шукати недооцінені компанії та додатково інвестувати у технологічних гігантів.

Навряд чи це принесе величезний прибуток, але допоможе, щонайменше, вберегти капітал від інфляції гривні та долара. Розраховувати на динамічніше зростання, ніж у 2020/21 році не варто", – вважає експерт з інвестицій Михайло Кархалєв.

Дорогоцінні метали

Оскільки у світі очікується інфляція, це є позитивом для дорогоцінних металів. Адже такі активи сприймаються як сховища, і попит на них зростає разом із зростанням ризиків економіки.

"Очікуємо, що ФРС підніме процентні ставки у 2022 році після завершення програми скорочення викупу облігацій. До цього часу інфляція буде на високому рівні, що призведе до збереження негативних реальних ставок. Золото може показати зростання, оскільки негативні реальні ставки є позитивним фактором для активу", – припускають аналітики Blackshield Capital.

Це актив надійний з погляду збереження своїх заощаджень, але заробити на ньому навряд чи вдасться. Адже дохідність перебуває на одному рівні із показником гривневої інфляції.

Депозити

Як правило, роздрібні банки в Україні беруть вклади від громадян під 7% річних. Щоправда, з отриманого доходу доведеться сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Щодо надійності варто сказати, що українська банківська система досить міцна, але якщо зрештою банк, у якому ви зберігаєте депозит, впаде, ви отримаєте максимум 200 тис. компенсації.

ОВДП

ОВДП – це розписка від держави, яка бере кошти у борг і виплачує в обумовлені терміни відсотки, а наприкінці терміну повертає всю суму.

У більшості опитаних ЕП банків та фінансових компаній рекомендований мінімальний розмір інвестицій в ОВДП становить 1 млн. грн.

ОВДП – надійні, невиплата за ними відбудеться лише у разі дефолту держави. Крім цього, вони мають непогану прибутковість – близько 12% річних за гривневі однорічні ОВДП.

Криптовалюта

Якщо ви хочете заробити на криптовалюті – слід розуміти, що тут необхідно заглибитися у тематику. Потрібно не просто розуміти, що означають такі складні, на перший погляд, слова як стекінг, лендинг, airdrop, а й постійно моніторити ринки, дивитися тенденції та читати профільні видання та форуми.

Але якщо ви хочете заробити на криптовалюті без глибокого занурення, є один варіант, а точніше – стратегія. Вона називається довгостроковість. Справа в тому, що криптовалюта показує високу прибутковість за тривалий термін.

При інвестуванні в криптовалюти на тривалий термін слід дотримуватись торгової стратегії, не реагуючи на короткострокові зміни курсу.

Більш активний варіант інвестицій – віддати свої гроші, що конвертуються, в криптовалюту, біржі або приватним особам. Надіслані гроші блокуються у смарт-контракті.

Наприклад, на одній з найбільших бірж існують два види наступних криптозаймів:

Безстроковий договір. Він відрізняється низькою відсотковою ставкою, але кошти такого контракту можна вивести чи додати будь-якої миті;

Фіксований договір. Зазвичай встановлюється певний проміжок часу (10, 15, 30 днів). Має більш високу процентну ставку. Кошти за таким договором не можна вивести для його дії.

Відсотки можуть відрізнятися залежно від того, кому інвестор віддає свою криптовалюту і від терміну дії даного договору. Ставка може бути від 1% до 15% річних.

Нерухомість

Українці дуже довіряють так званій інвестиції в цеглу. З одного боку, це пояснюється обмеженістю ринку капіталовкладення в Україні, але з іншого – високою прибутковістю.



Як заробити на нерухомості? Є два варіанти: так звана переуступка та здавання в оренду. Переуступка майнових прав – договір купівлі квартири у недобудованому будинку, придбаній у забудовника чи іншої особи. Фактично, це передача прав на майбутню квартиру від первинного до вторинного інвестора.

На такій схемі можна чимало заробити. Поріг входу до такого бізнесу – від 20-30 тис. дол. Вкласти кошти у будівництво квартири за найнижчим цінником можна на етапі старту залучення забудовниками фінансових ресурсів від приватних інвесторів. Зі зростанням ступеня готовності будинку зростає ціна квадратного метра.

Токенізовані акції

Токенізовані акції – це цифровий security-токен, вартість якого еквівалентна вартості базового цінного паперу. На відміну від суперволатильних криптовалют, курси яких можуть скакати двозначними відсотками, токенізовані акції є більш надійними активами, оскільки їхня вартість прив'язана до вартості базисного активу.

Токенізувати можна не лише цінні папери, а й взагалі будь-які активи: об'єкти нерухомості чи мистецтва, дорогоцінні метали, авторські права. Можна купити токенізовані акції великих американських компаній, а також токенізоване золото, нафту, газ та іншу сировину.

Їхні плюси полягають у кількох речах. По-перше, цифровий токен зберігає цінові характеристики традиційного активу, до якого додаються плюси блокчейна. А саме – безпека, прозорість, швидкість та дешевизна. По-друге, блокчейн прибирає посередників з торгівлі, тобто для угод із токенами не потрібні брокери, банки чи депозитарії, а це означає зменшення комісій та прискорення процесу торгівлі. І, по-третє, найголовніше токенізувати можна дорогі активи, роздробивши їх на десятки, сотні або тисячі недорогих токенів, що підвищить їхню ліквідність та доступність для інвесторів. Уможливить купувати частину там, де раніше це могли зробити лише заможні інвестори.

Займатися трейдингом на ринку токенів дуже ризиковано. Ідеальним варіантом буде застосувати підхід венчурного інвестора. Оскільки всі проекти, що створюють свій власний токен є стартапами, найчастіше без робочого продукту, то до них має бути підхід, як до стартапу.

Якщо команда проекту досвідчена, має чіткі цілі та плани, а сама ідея проекту здатна привнести у цей світ щось нове або покращити його, у такий проект можна інвестувати. Простіше кажучи, знайдіть найцікавіші проекти, проаналізуйте та оцініть їх, після чого приймайте інвестиційні рішення", – переконує Кархалєв.

Як скласти оптимальний інвестиційний портфель: поради експерта

Михайло Кархалєв радить у принципі не зберігати капітал у валюті, оскільки всі ЦП світу за останні півтора роки зробили максимум для того, щоби національні валюти пристойно знецінилися.

До першого, оскільки у 2022 році американська валюта зміцнюватиметься через дії ФРС, готову підвищувати ставки та посилювати монетарну політику. А це, як правило, призводить до зростання вартості долара і зростання прибутковості держоблігацій США. Британський фунт також почне поступово зміцнюватися на тлі посилення монетарної політики Банку Англії.

Але слід розуміти, що є дві основні складові інвестиційного портфеля: акції та облігації. Зрозуміло, що перші це ризикові та прибуткові інструменти, а другі – надійніше і менш прибуткове джерело інвестицій. Потрібно вибирати, що додати у ваш інвестпортфель, залежно від ваших цілей, фінансових можливостей та кон'юнктури ринків.