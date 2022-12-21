За рік переношу приблизно 5 тонн "заліза". Життя hardware-інженера

Економічна правда провела один день із Денисом — iнженером з обслуговування апаратного забезпечення хмарного оператора GigaCloud або як кажуть нам самі айтішники — hardware-інженером — і дізналася, що стоїть за професією "майстра по залізу".

Все гуде, як на заводі. З чого все починається

Одноповерхове приміщення у спальному районі Києва здається непримітним, але насправді воно зберігає терабайти даних відомих українських приватних та державних компаній. Просто так сюди не потрапити, на кожних дверях магнітний замок і пройти може лише співробітник зі спеціальним пропуском. Далі — пропускний пункт як в поліції чи на стадіоні.

"Ми називаємо це м’ясорубка", — розповідає Денис, той самий hardware-інженер.

Приміщення умовно поділяється на офіси та саме сховище даних. І поки я оглядаю все довкруги, Денис встигає зайти за своїми інструментами: ноутбук, кабель, викрутка та телефон.

На мій здивований погляд Денис спокійно відповідає: "Без викрутки в ЦОДі (Ред: центр обробки даних) робити нема чого".

Професія hardware-інженера досить закрита. Зазвичай Денис спілкується лише з кількома співробітниками компанії, інтерв’ю для нього — новий досвід, тож хвилювання присутнє. Він легко та невимушено розповідає про складові частини хмарного сховища, але досить стримано — про себе.

"Спочатку закінчив Політехнічний коледж, згодом пішов до армії, потім університет", — говорить Денис.

Бути фахівцем з побудови та налаштування хмарних сховищ насправді не вчать в університеті. Весь свій досвід Денис отримав у процесі роботи.

"Я багато де працював. І на Укрзалізниці з електронікою. І далі, коли до Києва переїхав, у сфері IT у відділі техпідтримки. В мене все життя була тяга до комп’ютерів, тому, мабуть, і обрав цю професію", — усміхається Денис.

Може здатися, що в роботі Дениса немає ніякого екшену, адже це лише робота з налаштування "заліза". Але насправді, від одного правильного чи неправильного кроку фахівця залежить "життя" компаній.

Під патронатом Дениса понад 200 серверів, тобто кількасот компаній і відповідно від його правильного поводження із серверами залежить безпека даних сотень тисяч людей.

"Дуже відповідальна робота, тут треба бути як-то кажуть "на чеку". На початку роботи звісно ж хвилювався, зараз вже якось пройшло. Не дай Боже зачепити якийсь провід. Тут все під напругою, може бути коротке замикання, або помилки по портах".

У кар’єрі Дениса було всяке: "Різні бували помилки. Одного разу не той кабель підключив, або банально комп’ютер не вмикався, бо мережевий фільтр був вимкнений".

Денис згадує, що в перший свій робочий день в дата-центрі мав о дивне відчуття: "Все гуде, як на заводі. Було все по-новому, страшно та незвично. У мене було інтуїтивне навчання — один раз показали й далі вже треба було самому повторювати".

Зараз Денис — один із провідних фахівців GigaCloud, який на пальцях може пояснити, що таке хмарне сховище та як з ним працювати.

"Спочатку рельси, а далі "фарширую" шкаф". Чим займається hardware-інженер?

Зазвичай день hardware-інженера починається із "обходу" всіх серверів, які є під його опікою, і далі протягом дня вирішуються нагальні питання по кожному. Всі повідомлення приходять по захищеній системі зв’язку інженеру на телефон, тож Денис з ним не розлучається ні на хвилину.

Якщо десь в клієнта сталася помилка, спочатку він зв’язується із технічною підтримкою, де фіналізується запит, і до Дениса вже йде чітка задача на усунення конкретної проблеми у хмарі.

На питання, як пояснити простій людині, що таке хмара, Денис усміхнено говорить: "Хмара потрібна, щоб в людини був завжди доступ до фото або пісні, яку вона, наприклад, запостила у соцмережі. Тобто, це відмовостійка система, яка дає користувачу можливість мати доступ до своїх даних. У бізнесі так само. Але замість можливості переглянути фото, користувач може підключитися до робочих програм і працювати з ними із будь-якого місяця, де є інтернет".

"Хмарне сховище існує не тільки віртуально, але й фізично на "залізі"(серверах). Задача hardware-інженера правильно зібрати хмару, без помилок прокомутувати (Ред: під’єднати) та підтримувати робочий стан всіх частин. "Які в мене бувають задачі? Зібрати хмару, модернізувати її, додати чи змінити якісь компоненти, розширити ресурси в клієнта, або ж замінити несправні частини та відправити їх вендору (Ред: постачальник). Або, наприклад, приходять якісь нові інноваційні "залізки", які треба протестувати та можливо в майбутньому запустити в експлуатацію", — розповідає про свою роботу Денис. — "У нас є система моніторингу, яка повідомляє, наприклад, що вийшов з ладу блок живлення в такому-то сервері. Я бачу візуально, що індикатор світиться не тим кольором, і заміняю його".

Розповідаючи про свої конкретні дії, Денис веде нас до самого сховища, де і зберігаються сервери. На вході ще одна система безпеки та новий рівень доступу. Всі, хто заходять обов’язково реєструються, а також одягають бахіли, щоб не заносити бруд.

"У кожному блоці з серверами, є два потоки повітря: холодний і гарячий. Дуже важливо, щоб вони були чисті, тому пилу не має бути", — додає Денис.

Далі інженер проводить нас до місця роботи. У дата-центрі декілька кімнат (модулів), в яких стоять шафи з підключеними дротами.

Це і є хмарні сховища. На питання, як відбувається монтаж хмари, Денис чітко розповідає кожен свій крок: "Спочатку я отримую обладнання — сервери, СЗД — системи зберігання даних, комутатори.

Розпаковуємо все, уважно дивимось, щоб не було жодних пошкоджень і потім все монтуємо в стійку.

Спочатку рейки, те на що кріпиться обладнання, а далі "фарширую" шафу: набиваю стільки обладнання, на скільки був запит.

Далі ставляться комутатори, і все маркується. годом налаштовуються всі системи та віддалений доступ. Потім залізо тестується. Далі вже передаю все колегам, щоб вони налаштували операційну систему".

Для звичайної людини це виглядає ніби монтуюєся деко в духовку та під’єднується до електромережі.

У хмарах Дениса ви не побачите заплутаних дротів, все під'єднано за кольором, послідовно та акуратно — перфекціонізм у дії.

"Я зацікавлений все робити в естетиці", — коментує Денис.

Про безпеку даних клієнтів тут також подбали.

"У кожному сервері є два блоки живлення і два потоки електроживлення. Вони завжди резервуються, на випадок відключення. І якщо руйнується один блок, я його витягаю, сервер продовжує працювати від іншого. У нашій системі все резервується, всього по два, щоб компанія-клієнт не зупиняла свою роботу".

Після того, як перевірений кожен сантиметр дротів та кожний індикатор, hardware-інженер все одно не байдикує. Адже крім термінових задач, є ще й поточні.

"Я завжди роблю інвентаризацію всього, що в мене є. І навіть якщо задача не горить, то я все одно намагаюся її виконати, тому що потім вона "загорить", коли я на секунду розслабляюся", — пояснює Денис.

Зараз на одній поличці системи збереження даних може знаходитися інформація, яка вміщує 100 вантажівок, наповнених CD-дисками.

І хоч професії hardware-інженера не вчать в університеті, у здібного молодого айтівця є шанс навчитися всьому на практиці. Зараз у Дениса є "падаван", якому вже досвідчений спеціаліст передає свої знання.

"Такого не буває, щоб хтось з вулиці прийшов і все знав. Завжди всіх навчають", — говорить Денис.

Наприклад, hardware-інженер має знати набір комп’ютерних базових команд для швидкого вирішення проблеми.

Для молодих фахівців Денис дає кілька ключових порад:

"По-перше, не боятися, але не розслаблятися. Адже якщо будеш боятися нічого не вийде. Далі треба навчатися розрізняти всі кабелі, який для чого потрібен. І працювати з реальним обладнанням".

Про свій шлях до провідного фахівця інженер згадує момент "коли вже не давав нікому працювати зі своїм обладнанням, сам все комутував і знав, що і як робити, — тоді, мабуть, і відчув себе фахівцем".

Як світ не стоїть на місці, так і професія hardware-інженера також. Денис завжди стежить за новинками у світі IT та готовий впроваджувати нові підходи.

"Наприклад, зараз ставлять графічні адаптери, адже графічне ядро набагато сильніше за звичайне — воно містить розвиток штучного інтелекту. Технології йдуть вперед: системи зберігання даних можуть працювати швидше, — розмірковує фахівець. — Колись в нас були CD-диски. Зараз на одній полиці СЗД Lenovo може знаходитися інформація, яку може містити 100 вантажівок, наповнених CD-дисками".

Але не інноваціями єдиними. Фахівець має самостійно розпаковувати та збирати все обладнання. Денис порахував, що за рік переносить приблизно 5 тонн "заліза".

Комусь може здатися, що робота Дениса одноманітна та нудна, проте сам він ніколи не сумує. Про деталі побудови хмари та про роботу говорить із посмішкою, а про інновації розмірковує із запалом в очах.

Тож коли ви оплачуєте каву в ресторані, чи завантажуєте новий додаток, пам’ятайте, що за цим стоїть якесь хмарне сховище — "залізо", а за "залізом" — людина, така як Денис, без роботи якого ці прості операції були б для нас недоступні.

Маргарита Рівчаченко, спеціально для Економічної правди

Про компанію

GigaCloud — хмарний оператор, що надає IaaS-послуги (Infrastructure-as-a-Service) та PaaS-послуги (Platform as a Service) клієнтам будь-якого масштабу ― від малого бізнесу до великих корпорацій.Сервісами на основі хмарної інфраструктури компанії щодня користуються мільйони українців. Сертифікати про вакцинацію та державні тендери, медичні сервіси та швидкі допомоги, навчання у школі та будівництво доріг, покупки онлайн та оплата карткою у ресторанах — все це неможливо уявити без GigaCloud.

В останні роки компанія інвестувала понад 5 мільйонів доларів у нове обладнання. GigaCloud партнер провідних світових вендорів: VMware, Microsoft, Veeam, Lenovo, Cisco та Red Hat.