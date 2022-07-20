Що чекає на українську економіку у II півріччі 2021? Відповідають експерти

Спікери поділилися своїми думками в рамках бізнес-сніданку "Економіка України в II півріччі 2021 — очікування та прогнози", організованому компанією HD Partners.

"Всі прогнози неточні, але деякі корисні"

Саме так говорить Юрій Шоломицький — Керівник Центру з макромоделювання KSE Institute.

Щоб зрозуміти контекст прогнозів та дійсно робити це фахово, конче необхідно мати всі дані та враховувати зовнішні та внутрішні фактори.

За словами Шоломицького на розмір помилок, яких припускаються бізнеси, можуть впливати неточність прогнозів, а саме неврахування таких факторів, як:

— бажана дохідність проєкту;

— на (не) формування вищої ціни товару чи послуг;

— краща оцінка невизначеності дозволяє конкурувати за ціною і завойовувати більшу частку ринку.

Прогнози, які будуються на моделях, набагато ефективніші і точніші ніж ті, які робляться вручну.

Якщо з тим, як робити прогнози ми розібралися, то тепер варто перейти до них самих. Отже, долар не впаде. Чому? Олена Білан з Дрегон Кепітал розказала все детально.

Долар не впаде і ВВП України також

Олена Білан, Дрегон Кепітал

"Зараз легше говорити про економіку, ніж минулого року. Цьому сприяє і ідеальна (ред. для України) ситуація на зовнішніх ринках. Економіка відновлюється, західні країни залили все грошима, а також фіскальна підтримка, наприклад, в США, — все це позитивно впливає на ціни сировинних товарів — вони зростають", — говорить Олена Білан.

А отже товари, які Україна експортує, стають дорожчими та приносять нашій економіці більше профіту.

Українська економіка дуже експортоорієнтована. Головний наш продукт на експорт — пшениця. За останні роки ми знизили обсяги імпорту російського газу, що також позитивно сказалося на динаміці. Проте, за словами економістки у найближчому майбутньому ми не побачимо зміцнення гривні, хоч експорт збільшився і умови більш сприятливі.

"Минулого року в нас був врожай менший, ніж очікувалось, і він впливав негативно на економіку минулого року і продовжує впливати в цьому. Але перспективи врожаю цього року вони дуже позитивні завдяки дощам. Саме сільське господарство підтримуватиме економіку у ІІ половині цього року і в наступному", — розповідає Білан.

За словами експертки цього року вже незабаром ми побачимо зростання commodities trade balance (торговельний баланс) і це значить, що експортна виручка буде надходити в країну в більших обсягах, ніж зараз.

На валютному ж ринку склалася зараз досить парадоксальна ситуація: маючи досить непогані валютні надходження, ми не бачимо тиску на валюту і зміцнення гривні. НБУ не викуповує валюту як у 2019, і не буде це робити. Долар же за прогнозами Дрегон Кепітал буде на рівні 27,5 гривень за одиницю валюти.

Через закон про деолігархізацію великі гравці бізнесу не поспішають вкладати кошти в економіку. Грає не на користь Україні і інший фактор — кредити від МВФ. Точніше їхня відсутність. Останній транш ми отримували рік тому, і перемовини про наступний тривають вже понад рік і успіхом не закінчилися.

У 2021 році Міжнародний Валютний Фонд у рамках підтримки країн від впливу ковіду виділили 650 мільярдів доларів. Україна від цього пирога отримала шматочок у 2,7 мільярда, що дорівнює 10% від всіх золотовалютних резервів України.

"Навіть якщо ми не отримуємо новий транш МВФ за рахунок "подарунку цього" ми протримаємося", — говорить Олена Білан.

За словами Олени Білан, наступного року економіка відчує плюси від земельної реформи шляхом нових інвестицій. А от щодо ВВП прогноз хороший, але не дивовижний.

"В І кварталі цього року ВВП знизився на 2%. Але зростання на кінець року буде у 4%", — запевняє Олена Білан.

"В нас і так дефіцит бюджету, ми ж не емітенти як долар чи євро. Але це магія цифр, коли ВВП номінальне зростає, не за рахунок зменшення видатків", — говорить Юрій Шоломицький.

Головні фактори, що будуть впливати на українську економіку у ІІ півріччі 2021 — це:

— нова хвиля Covid-19;

— світове підвищення цін;

— можливий неврожай.

Також є фактори, які ми не можемо передбачити, як от ескалація збройного конфлікту на Донбасі чи зовнішня політика Росії чи Білорусі.

Економіка зросте, а люди?

Економічне зростання — це не тільки цифри, але й люди. Наочно зростання чи падіння ВВП можна побачити через купівельну спроможність. А хто як не банк може це все відстежувати. ПриватБанк — один із маркетмейкерів, тому все, що відбувається в цій структурі можна сміливо екстраполювати на весь ринок.

Отже, подивимось.

Ігор Лебединець, Член Правління Приват Банку

"Основа зростання економіки — це малий та середній бізнес", — говорить Ігор Лебединець, Член Правління Приват Банку.

У І половині 2021 року спостерігається пожвавлення малого та середнього бізнесу — зростання вихідних та вхідних платежів на 44% та 55% відповідно. На 3 мільярди зріс дохід від кредитування фізичних осіб в ПриватБанку, і на 64% зросло кредитування малого та середнього бізнесу. Це означає, що люди планують довгостроково свій бюджет та мають впевненість у швидкому погашенні кредитів — позитивні дзвіночки для економіки.

Через зростання кількості транзакцій майже на 20% у І півріччі 2021 року, можна прослідкувати тенденцію до економічного зростання, адже в людей з’явилися кошти для витрат.

Ігор Лебединець запевняє "Ми банкіри досить консервативні та обережні, і ми собі плануємо, що зростання кредитування в портфелі МСБ буде до 15%, а це 1 мільярд гривень до кінця 2021 року".

І ще важливий нюанс: пандемія Covid-19 змінила не тільки ринок, але й правила гри. За прогнозом Ігоря Лебединця, якщо 50% економічно активного населення буде вакциновано до кінця 2021, то на економіку та бізнес чекає оптимістичний сценарій.

Транші від МВФ дають 0 причин інвестувати

Якщо банкіри оперують цифрами та будують пронози обережно на базі своїх знань та доходів в минулому півріччі, інвестори та бізнесмени мають приймати рішення швидко та влучно.

Український холдинг Ufuture, в активах якого близько 500 мільйонів доларів, ділиться досвідом, у що вкладають вони, щоб не зважати на кризи.

Микола Тимощук, Генеральний директор холдингової компанії UFuture

"Мене дуже занепокоює оцей ханімун, який зараз відбувається з нашою країною у вигляді брандспойту з агродоларів та подарунків МВФ. Тому що це дає 0% щось робити в цій державі" — говорить Микола Тимощук, Генеральний директор холдингової компанії UFuture.

Такі умови не спонукають інвесторів вкладати гроші у складні та менш прибуткові галузі. За світовою практикою у кранах, де понад 70% тіньової економіки, необхідно зменшувати.

Одна з галузей, якими займається UFuture — це нерухомість. Ця галузь циклічна, вона зростає з економікою і разом із заморожуванням грошових потоків завмирає.

Інший великий та амбітний проєкт — інноваційні парки Юніт.Сіті. Це — низка бізнесів в одному місці: офіс, освітні заклади, житло на одній комплексній території.

"Ми запрошуємо інноваційні освітні заклади, тобто створюємо особливі умови для IT та таргетуємо цими проєктами найбільш конкурентну галузь в Україні — IT", — розповідає Микола Тимощук.

Зараз існують Юніт.Сіті у Києві та Харкові, а також будується у Львові. В планах у UFuture зробити кілька центрів розвитку креативної економіки у невеликих містах.

Адже за словами Тимощука "Екосистема — це не квадратні метри".

У портфелі UFuture не тільки нерухомість та інноваційні парки, але й Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), компанії, які працюють з відновлювальною енергетикою, фармакологічна компанія та багато інших.





Про економічні прогнози дізнавалася Маргарита Рівчаченко