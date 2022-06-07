Упаковка – ресурс, а не сміття. Що таке розширена відповідальність виробника

Не менш важливо – переробляти упаковку. Саме її чи не найбільше, адже пакування потребує кожна одиниця продукту.

Як українські компанії об'єднуються, щоб спільно збирати, сортувати та переробляти відходи упаковки, що таке ОРВВ та для чого потрібна розширена відповідальність виробника – читайте у матеріалі.

У чому полягає принцип розширеної відповідальності виробника?

Наприкінці ХХ століття шведський економіст Томас Ліндквіст розробив модель розширеної відповідальності виробника (РВВ). Така стратегія поводження з відходами дозволяє вирішити екологічні проблеми та стимулює бізнес до важливих змін.

По-перше, стратегія Ліндквіста дозволяє зменшити кількість відходів на сміттєзвалищах. Звалища займають великі площі, з яких виділяються у атмосферу та землю шкідливі хімічні речовини. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, відходи вивозять на п'ять тисяч легальних полігонів і ще приблизно стільки ж на рік у різних областях створюються стихійно.

По-друге, розробка Ліндквіста спонукає виробників переходити до замкненого циклу виробництва. Раніше виробники контролювали лише якість продуктів та їх розподіл на ринку, тоді як розширена відповідальність передбачає збір та подальшу переробку відходів упаковки.

Так виробники прагнуть збирати і переробляти стільки упаковок, скільки одиниць товару випускають на ринок. Це стимулює їх змінювати дизайн паковання – не лише за формою, а й матеріалами, які можна використати повторно.

Упаковка стає ресурсом для нового виробництва, а не сміттям. Це дозволяє не створювати її щоразу з нуля, беручи нові невідновлювальні ресурси.

Як принцип розширеної відповідальності виробника діє у Європі?

З 1990–их років РВВ впроваджують країни Європейського Союзу. Зараз ця система діє вже у 26 із 27 держав-членів Союзу.

Кожна країна розробляє свою систему збору та переробки паковання, але спільна для всіх риса – принцип поступового підвищення цільових показників переробки упаковки. Якщо у 1990–х у країнах ЄС переробляли від 20 до 30% паковання, то вже до 2016 року цифри у деяких країнах досягли 80% переробки відходів упаковки.

У Німеччині розширену відповідальність виробника спробували запровадити у 1991 році. Вже через два роки Указ про переробку упаковки набув чинності. У той час побутові відходи відправляли на окремі звалища – половину обсягу викинутого складав побутовий пластик та упаковка. Тому німецька влада спробувала впровадити механізм, який спонукав виробників і покупців товарів не викидати, а переробляти відходи упаковки.

Зараз влада країни заявляє про сортування та подальшу переробку 90% тари. Контролюють процес завдяки Національному реєстру виробників, де кожна компанія звітує про кількість випущеної на ринок продукції в упаковці та кількість зібраних відходів. Штраф за відмову чи уникнення від роздільного збору відходів упаковки сягає близько 200 тисяч євро.

У 2013 році у світі з'явилася міжнародна компанія EXPRA. Ця організація об'єднала зусилля 24 країн у екологічному поводженні з відходами. Мета EXPRA – довести, що сталий екологічний розвиток країн можливий. Також компанія хоче створити міжнародну платформу для обміну досвідом щодо переробки упаковки між країнами.

Які зобов'язання України щодо переробки упаковки?

У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію із Європейським Союзом, а у 2017 році схвалила Національну стратегію управління відходами. Так уряд зобов'язався унормувати переробку різних видів відходів – побутових, промислових, специфічних (відходів упаковки, відходів електричного та електронного обладнання, використаних батарейок та медичних відходів). Згідно зі Стратегією до 2030 року Україна зобов’язалась переробляти до 65% упаковки – і таким чином досягти рівня переробки у ЄС за значно коротший термін.

Водночас поки що відповідальність за друге життя упаковки в Україні – не обов'язкова. Галузеве законодавство, зокрема закон "Про управління відходами", ще готують до другого читання в парламенті. Його обіцяють ухвалити щонайменше за місяць, але "процес" прийняття триває вже понад рік.

"Закон 2207-1-д "Про управління відходами" вже майже готовий до внесення до парламенту. Остаточну версію готує підкомітет Комітету екологічної політики та природних ресурсів України. У цьому рамковому законопроєкті узгодять лише принципи роботи РВВ щодо виробників, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів. Секторальні законопроєкти деталізують функції і напрямки роботи розширеної відповідальності виробника, введуть відповідальність за переробку відходів упаковки для українських виробників. Крім того, ці закони затвердять цільові показники переробки.", – пояснює міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Закони про екологічне поводження з відходами зроблять збір упаковки обов'язковим та введуть відповідальність за їх переробку для українських виробників. Крім того, у них будуть регламентовані цільові показники.

"У кожному секторальному законі буде локалізована і відповідальність за порушення норм. Багато в чому ми перейматимемо європейський досвід: зменшення перевірок, цифровізація всіх процесів, підключення реєстрів. Перевірки займають багато часу, їх важко адмініструвати. Зараз ми працюємо над Дозвільною системою щодо відходів – таку ж плануємо запровадити щодо РВВ", – додає Роман Абрамовський.

Затвердження усіх екологічних законів проходить тривале обговорення в Парламенті, адже ці питання стосуються бізнесу, підприємств, громадян та політиків, - розмірковує директор Команди підтримки реформ при Міндовкіллі Остап Єднак.

"Якщо ми говоримо про відповідальний бізнес, то є і безвідповідальний бізнес – зацікавлений в тому, щоб забруднювати довкілля. Є відповідальність самих громадян і політиків, але через суміш цих факторів та несприятливу політичну ситуацію ми бачимо зволікання", – каже експерт.

Які компанії в Україні проявили ініціативу створення Організацію розширеної відповідальності виробників?

11 найвідоміших світових виробників ще до затвердження відповідного законодавства підписали Меморандум про співпрацю та заснували Організацію розширеної відповідальності виробника (ОРВВ). Цим компанії демонструють свою готовність до відповідальності за повний життєвий цикл своїх продуктів та їх пакування. Адже мета організації – впровадити систему роздільного збору упаковки.

До ініціативи доєдналися ABInBev Efes Ukraine, CANPACK, Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Beverages, Danone, METRO Cash&Carry, Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Tetra Pak, "ЕЛОПАК-ФАСТІВ". Міжнародні компанії мають цілі на рівні глобальних офісів – що сприяє реалізації таких ініціатив, пояснює відповідальний член Ради директорів за роботу Комітету Палати з питань сталого розвитку, генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

За словами Романа Абрамовського, українські компанії теж цікавляться напрямом сталого розвитку, тому список буде доповнюватися. Почати цей процес складно, але потрібно продемонструвати приклад, переконаний міністр. Долучитися до ініціативи зможуть всі охочі.

Європейський досвід доводить, що саме колективна відповідальність виробників є важливою у впровадженні РВВ, пояснює експерт із впровадження РВВ, директор PSC Кіріякос Парпоунас. Так простіше контролювати кількість переробленої упаковки та запобігти анархії, пояснює він. Лише завдяки співпраці виробникам вдасться досягнути мети, яка задекларована в Угоді про асоціацію з ЄС.

Навіщо виробники об'єднують зусилля?

"Упаковка – це не обов'язково зло. По-перше, вона допомагає зберігати властивості продуктів. Завдяки розвитку виготовлення упаковки ми насолоджуємося продуктами, які можуть довго зберігатися без консервантів, транспортуватися на далекі відстані. Якщо правильно збирати та переробляти упаковку – вона стане цінним ресурсом", – пояснює Шевченко.

Проте, відповідно до даних Стратегії, Україна переробляє всього 3% упакування. А згідно із дослідженням Американської торгової палати викидає щороку 2,4 мільйони тонн упаковок, втрачаючи при цьому – 33% скла, 30% паперу, 21% полімерів, 10% деревини, 4% металів та 2% інших відходів.

Після початку пандемії кількість споживчої упаковки збільшилася – відповідно до рекомендацій ВООЗ харчові продукти варто продавати в тарі.

Відтак, більше 30% побутових відходів в Україні складає упаковка. Майже всі ці відходи потрапляють на сміттєзвалища та сміттєспалювальні заводи.

Відповідальний бізнес в межах ОРВВ прагне збудувати систему і збільшити обсяги переробки відходів в Україні. Вже за перші 5 років виробники планують зібрати близько 5 мільйонів тонн споживчої упаковки. Так заощадять більше 12 мільйонів метрів кубічних обсягів сміттєвих полігонів.

Організація розширеної відповідальності виробника планує створити повністю нову інфраструктуру, яка забезпечить близько 20 тисяч робочих місць для українців.

ОРВВ дасть можливість збільшити надходження в екологічну сферу, не оподатковуючи при цьому місцеві громади та споживачів, переконаний директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону Андрій Ведмідь.

"Поступово, але стабільно зростає кількість населених пунктів, які самостійно впроваджують роздільне збирання 3-4 фракцій відходів. Вони не чекають закону. За даними 2020 року більше 1 700 населених пунктів вже запровадили таке сортування", – каже старша експертка з поводження з побутовими відходами Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні Наталія Зайцева.

Незалежно від того, якими темпами буде впроваджуватися законодавство щодо управління відходами, виробники готові впроваджувати принципи РВВ в Україні. Вони готові адаптовувати свою роботу до європейських практик і очікують затвердження галузевого законодавства у сфері управління відходами. Лише такий шлях допоможе Україні подолати сміттєвий колапс та поступово перейти до економіки замкненого циклу.





Авторка: Олена Лаущенко