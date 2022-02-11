Післяплата за онлайн-покупки захищає споживача і розширює коло клієнтів для продавця – СЕО компанії "Новапей"

Аналогічно виросли й послуги поштової доставки: "Нова пошта" у 2020 році побила власні рекорди, відправивши 318 млн посилок – на 35% більше, ніж у 2019 році.

Між тим, придбання товарів онлайн – це завжди певний ризик.

Як безпечно купувати онлайн, які послуги для цього існують і як змінюються звички споживачів в оплаті онлайн-покупок, розповідає Андрій Кривошапко – СЕО фінансової компанії "Новапей", яка входить до групи компаній "Нової пошти".

— Як пандемія змінила звички українців щодо оплати за покупки з доставкою?

— У 2020 році українці стали ще активніше користуватися післяплатою – кожна третя посилка відправляється з цією послугою.

Це логічно: карантин обмежив традиційний шопінг, а покупці хочуть побачити і навіть приміряти товар, перш ніж купувати. У випадку з онлайн-покупками це найлегше зробити за допомогою післяплати: замовив, перевірив і лише тоді заплатив.

Популярності післяплати сприяє і специфіка української інтернет-торгівлі.

Якщо у ЄС та США основна частина ринку належить гігантам на зразок Amazon та eBay із зрозумілими правилами повернення товару, то в Україні домінують дрібні магазини.

Серед їх величезної кількості іноді трапляються безвідповідальні продавці, тож післяплата дозволяє споживачам захистити себе від неприємностей і розчарувань.

— Чи вигідна післяплата для продавця?

— Продавець, який пропонує опцію післяплати, збільшує коло клієнтів завдяки тим з них, хто не хоче робити передплату, бо, наприклад, купує товар уперше і не довіряє продавцю, і тим, хто хоче попередньо оглянути товар.

Останнє стосується певних категорій товарів, передусім одягу. Навіть якщо я довіряю магазину і впевнений у якості, я не куплю піджак, спочатку його не примірявши. Щоб втримати мене як клієнта, продавець повинен запропонувати післяплату.

Крім того, післяплата полегшує повернення товару, якщо він не підійшов. Продавець економить час та ресурси і заробляє "плюсик" до лояльності клієнта, який не мусить робити додаткові кроки для повернення коштів.

— Як "Новапей" співпрацює з продавцями за умови використання післяплати?

— Залежить від того, хто продавець.

Якщо це представник малого бізнесу, він може замовити послугу післяплати при оформленні посилки у відділенні або в мобільному додатку. Наша компанія зобов'язується отримати гроші від покупця і доставити їх відправнику посилки – готівкою наступного дня або на картку того ж дня.

Якщо продавець – юридична особа, то вона укладає з нами договір і працює за принципом післяплати за спеціальними тарифами. Великі продавці часто самі сплачують вартість післяплати, враховуючі ці витрати у своїх моделях ціноутворення.

Серед інших продавців спостерігається тенденція прозорої тарифікації для клієнтів, коли покупець розуміє, з чого складається його плата: з вартості товару та комісії за післяплату. "Новапей" задовольняє потреби і перших, і других.

— Чи став український споживач більше використовувати безготівкові кошти з початку карантину?

— Ще рік тому я б упевнено сказав, що готівку не перемогти, але пандемія внесла корективи у звички українців. Протягом 2020 року частка розрахунків карткою у відділеннях "Нової пошти" суттєво збільшилася: з 19% у січні до 29% у грудні.

Кількість онлайн-оплат через додаток або сайт "Нової пошти" у 2020 році зросла більш ніж утричі порівняно з 2019 роком. У жовтні ми впровадили послугу автосписання оплати з картки, і вона набуває популярності серед клієнтів "Нової пошти".

— Що таке автосписання і як воно працює?

— Принцип автосписання подібний до того, як працюють популярні додатки для таксі.

Клієнт прив'язує картку до гаманця у мобільному додатку "Нової пошти", і коли він оглянув посилку, касир питає, чи можна списати плату з прив'язаної картки. Якщо клієнт погоджується, оператор тисне одну кнопку – і платіж виконано.

Автосписання прискорює процес видачі посилок більш ніж у п'ять разів: на розрахунок карткою через термінал потрібно 25 сек, на автосписання – до 5 сек. Якщо у черзі з десяти клієнтів кожен скористається автосписанням, остання людина отримає посилку на три хвилини швидше.

— Які є запобіжники, щоб з клієнта не списали зайві гроші?

— По-перше, оператор не вводить суму оплати за доставку вручну – вона "зашита" в інформації про посилку, і оператор тільки натискає клавішу "списати".

По-друге, якщо сума платежу перевищує 500 грн, клієнту приходить смс, і для підтвердження операції він повинен продиктувати оператору код – це додатковий захист.

— Над якими новими послугами працює "Новапей"?

— Ми впроваджуємо якийсь новий продукт для приватних клієнтів і для бізнесу кожні три місяці. Зараз працюємо над тим, щоб послуга автосписання стала доступною не тільки у відділеннях, а й при доставці посилки кур'єром.

Днями з'явилася ще одна послуга: можливість замовити грошовий переказ за відправлений товар на свою банківську картку під час оформлення посилки у відділенні. Що це значить?

Я йду відправляти посилку. Зараз, коли я оформляю відправлення у відділенні, я отримаю гроші за товар готівкою наступного дня після отримання посилки клієнтом.

Якщо я хочу отримати гроші на картку, то маю заздалегідь оформити електронну накладну в мобільному додатку і під час оформлення обрати цю опцію.

Наша нова послуга дозволяє замовляти отримання переказу безпосередньо при відправці посилки у відділенні. Це дуже зручно та підкріплює нашу кешлес-стратегію.

— "Новапей" також надає фінансові послуги, не пов'язані з поштовою логістикою. Які з них користуються найбільшим попитом?

— У поштових відділеннях ми надаємо фізособам цілий спектр послуг: приймаємо платежі, поповнюємо банківські картки, надаємо послугу зняття готівки з картки. Особливо затребувані такі послуги в селах, де немає банків чи банкоматів.

Ми також надаємо послугу миттєвого переказу: клієнт приносить гроші в одне відділення, а в іншому родич чи знайомий забирає готівку. У 2020 році ми сягнули рекордної позначки – 264 млн переказів, що майже на 40% більше, ніж у 2019 році.

Зростає і наша частка ринку. За даними Нацбанку, ми вже кілька років лідируємо на ринку грошових переказів серед небанківських установ, а у вересні 2020 року наша частка в сегменті грошових переказів у межах України сягнула 46%.

На початку 2020 року ми вийшли на ринок з послугою інтернет-еквайрингу, тобто ми надаємо можливість бізнес-клієнтам здійснювати платежі на сайтах компаній. На початку вересня у нас було близько 60 клієнтів, зараз – понад 130 і їх кількість невпинно збільшується.