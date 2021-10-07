П'ять причин оселитися поряд з парком: розбираємо приклад ЖК Creator City

Пояснюємо, чому зелена зона у великому місті – це не лише приємний краєвид за вікном.

Якщо запитати людину, що має бути поруч з тим місцем, де вона мріє жити, рано чи пізно в переліку обов’язково виникне наявність зеленої зони по сусідству. Особливо гостро це питання стоїть у великих урбанізованих містах на кшталт Києва. Втім, дуже часто озвучуючи собі чи оточуючим таку вимогу до свого житла, містяни керуються скоріше емоціональною складовою, аніж раціональними аргументами.

В більшості випадків парк біля будинку сприймається як об’єкт, що радує око, та як додаткове місце для прогулянки або дозвілля. Разом з тим, рекреаційні зони відкривають значно більші можливості, що здатні істотно змінити стиль життя людини у великому місті.

Які ще причини варто взяти до уваги, вирішуючи оселитися поряд з парком, розберемося разом з житловим комплексом бізнес-класу Creator City, який компанія "Креатор-Буд" зводить в Шевченківському районі Києва.

Швидка зміна обстановки

Парк біля будинку — це передусім можливість перезарядитися посеред буденної метушні, заспокоїтися та зняти стрес, не відриваючись надовго від своїх повсякденних завдань та обов’язків. Прогулятися з домашнім улюбленцем, посидіти на траві, почитати книгу в тіні дерев — все це вириває людину з виру буденності, аби потім вона могла повернутися до своїх справ з новими силами.

І з настанням світової пандемії COVID-19, коли життя багатьох містян істотно змінилося, а час, який ми проводимо в чотирьох стінах, помітно збільшився, така можливість зняти напругу стає дієвим засобом боротьби зі стресом.

Тим більш, коли для цього не потрібно кудись довго їхати або взагалі вибиратися за межі міста. Коли парк розташований поряд із твоїм будинком, в ньому можна погуляти в будь-який день та будь-який час, не витрачаючи на дорогу жодної зайвої хвилини.

Саме такий формат взаємодії людини з зеленою зоною пропонує своїм мешканцям ЖК Creator City на столичній Лук’янівці. Новий парк в ньому створюється з нуля – він розташується поміж двох умовних кварталів житлового комплексу.

При цьому на відміну від багатьох інших столичних проектів, це не буде звичайна зелена зона у внутрішньому дворі. Йдеться саме про повноцінний парк площею 2 га з різними функціональними зонами, який до того ж буде доступний всім охочим, а не виключно мешканцям ЖК.

Активний спосіб життя

Зелена зона біля будинку — це чудова мотивація зайнятися власним здоров’ям. По-перше, це можливість забути про постійні відвідування спортзалу — парк сам по собі вже готовий майданчик для того ж кардіо. По-друге, навіть на емоційному рівні це зовсім інше порівняно з біговою доріжкою у звичному спортклубі.

По-третє, парк дає дещо ширші можливості: прогулянка на велосипеді, післяобідній променад або стандартна ранкова пробіжка — всі ці види активного дозвілля в ньому стають однаково доступні.

Разом з тим, на закритій частині своїй території Creator City дає своїм резидентам ще більше. Велика спортивна зона, активні майданчики, два бігових та велосипедних кола – все це також буде в повному розпорядженні мешканців. Як і повноцінний спортивний комплекс з басейном, який стане частиною внутрішньої інфраструктури багатофункціонального житлового комплексу.

Додаткові види дозвілля

Парк також дозволяє проводити час у такий спосіб, який майже неможливий в будь-якому іншому місці. Влаштувати медитацію, зайнятися творчістю, наприклад, живописом — звісно, ніщо не заважає робити це і в умовах двору, але комфортність та органічність такого дозвілля на очах сусідів та серед галасу новобудови є дещо сумнівною. Те ж стосується пікніків на відкритому повітрі, дитячих свят – тільки в цьому випадку вже ви самі можете створювати дискомфорт для оточуючих.

Парк робить таке проведення часу більш нативним. Особливо якщо його простір правильно зонований. Приміром, в Creator City парк від початку розділено на різні тематичні і функціональні зони.

Став з мостиками та оглядовою терасою, пагорб з високими деревами, куточок у східному стилі з сакурами, сад з польовими квітами, творчий арт-простір з сучасними скульптурами — кожен зможе знайти тут місце, яке найбільш відповідатиме обраному типу дозвілля.

Повітряний та шумовий фільтр

В умовах загазованої столиці не можна оминути увагою і вплив зеленої зони на здоров’я та самопочуття людини. Дерева та рослини не лише виробляють кисень, але й нейтралізують частину токсинів в повітрі, завдяки чому в парку дійсно легше дихається. А широкі крони дерев виступають ще й у ролі захисного бар’єру від шуму великого міста — постійного подразника в житті мешканця столиці.

Свіже повітря сприяє синтезу вітаміну D в організмі, що не лише позитивно позначається на здоров’ї, але й допомагає боротися з втомою. Життя поряд з природою також дозволяє знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, підвищення тиску та рівня цукру в крові, ожиріння тощо.

Крім того, навіть півгодини на свіжому повітрі серед зелені зменшують рівень так званого гормону стресу кортизолу. Схожий вплив на стан людини здійснює і вигляд води. Тож став з золотими коропами на території парку Creator City додатково допоможе відновлювати внутрішню рівновагу.

Вкладення в майбутнє

Коли йдеться не просто про життя поряд з парком, а про придбання такої нерухомості, додається ще один важливий елемент — інвестиційна складова. Вже сьогодні, за оцінками експертів, різниця у вартості двох ідентичних квартир в однакових будинках в центральних районах Києва, одна з яких розташована біля парку, сягає 20-30%.

При цьому інтерес до житла поряд з зеленою зоною щорічно підвищується, тож в майбутньому його цінність лише зростатиме.

Водночас, важливим аспектом є збереження парку на протязі багатьох років, а це питання в умовах Києва, на жаль, досі буває відкритим. Але зеленій зоні Creator City жодні зазіхання не загрожують.

Ця територія є невід’ємною частиною проекту, і створення відкритого для всіх парку — це ініціатива девелопера. Відтак після завершення будівництва житлового комплексу парк назавжди поповнить перелік рекреаційних зон столиці.

Про житловий комплекс Creator City

Варто зазначити, що ЖК від "Креатор-Буд" може здивувати не лише своєю зеленою зоною нового формату. Це багатофункціональний проект, який крім восьми будинків перемінної поверховості та парку передбачає розвинену внутрішню інфраструктуру.

У ньому з’являться численні місця для відпочинку, різнопланові комерційні об’єкти, власний дитячий садок та супермаркет, кінологічний стадіон. А окрім вже згаданого спортивного комплексу запроектований навіть повноцінний медичний центр. Закритий внутрішній простір буде вільним від машин: їх мешканці залишатимуть у дворівневому підземному паркінгу, в який можна спуститися ліфтом з будинку.

Разом з тим, житловий комплекс також повністю виправдовує свою приналежність до бізнес-класу. І йдеться не лише про розташування на престижній Лук’янівці.

Це і високі триметрові стелі, панорамні вікна в кожній квартирі та швидкісні ліфти, автономне опалення та прогресивна система кондиціонування, мебльовані дизайнерські лобі, контроль доступу та комплексний підхід до безпеки.

А також якісні матеріали та технології будівництва — стіни з червоної цегли, вентильовані фасади з індивідуальною архітектурою, додаткова міжповерхова звукоізоляція та десятки інших деталей.

Тож створюючи в рамках свого житлового комплексу новий міський парк, покликаний підвищити комфорт всіх мешканців та гостей Шевченківського району, девелопер не забуває і про особистий комфорт кожного зі своїх мешканців, створюючи житло, яке відповідає всім вимогам сучасного українця.