Програма двох дипломів Executive MBA від університетів Йорка (Великобританія) та Страсбурга (Франція) відкривається в Києві

Престижна Пан’європейська програма Executive MBA СІТІ Коледжу, Європейського капмусу Університету Йорка, проходитиме в Києві з 2021 року.

СІТІ Коледж, Європейський кампус Університету Йорка, в партнерстві з Факультетом економіки та менеджменту Університету Страсбурга (Франція) виводять на міжнародний ринок спільну програму двох дипломів - Pan-European Executive MBA. Студенти, які закінчать програму, отримають два дипломи: від топового британського Університету Йорка та від престижного французького Університету Страсбурга.

Центральний хол Західного кампусу Університету Йорка (Великобританія) Фото: СІТІ Коледж

Пан'європейська програма Executive MBA створена для управлінців та власників бізнесу і надає цінну можливість отримання по-справжньому міжнародної бізнес-освіти: три насичені навчальні поїздки в Йорк (Великобританія), Страсбург (Франція) і Салоніки (Греція), а також виключно міжнародна команда викладачів, що складається з перевірених експертів і практиків з досвідом в бізнесі і дослідженнях.

Програма дає широкі можливості для нетворкінгу, завдяки мережі регіональних представництв в Південно-Східній Європі і країнах Кавказу (8 країн і близько 20 національностей), а також за рахунок проведення вищезазначених міжнародних поїздок і спілкування з закордонними викладачами під час навчання (близько 20 лекторів).

Для вибору найбільш оптимального формату навчання надаються дві опції. Executive Mode - очне модульне навчання (3 дні раз на місяць) плюс три закордонні навчальні поїздки, або Executive Mode Blended, коли навчання відбувається онлайн в режимі реального часу плюс три міжнародних виїзних модулі.

Головний кампус Університету Страсбурга (Франція) ФОТО: СІТІ Коледж

Методологічно програма побудована навколо навчання, орієнтованого на практику і досвід. Це виражається в розробці проєктів, вирішенні кейсів, проведенні воркшопів і коучингових сесій, і спрямовано на розширення прикладних знань і навичок, а також на розвиток стратегічних лідерських якостей та навичок.

Програма передбачає вибір студентом однієї з шести спеціалізацій: загальний менеджмент, маркетинг, фінанси, логістика, менеджмент охорони здоров'я, менеджмент персоналу.

Програма акредитована міжнародною Асоціацією МБА (AMBA) та Чартерним інститутом менеджменту (Великобританія).

Навчання на Пан'європейській програмі Executive МВА та отримання двох університетських дипломів робить студента частиною унікального освітнього середовища з багатою спадщиною, традиціями і високою репутацією.

Університет Йорка є одним з топових університетів в світі (133 місце в світі і 16 у Великобританії, The Times Higher Education 2021), входить до Групи Рассела, престижного об'єднання провідних університетів Великобританії (аналог американської Ліги плюща), має золоту медаль за якість викладання — Gold Teaching Excellence Framework Award (TEF), а також шість Королівських премій Її Величності. Університет Страсбурга був заснований в 1631 році і виховав 18 Нобелівських лауреатів за свою історію.

Згідно з Academic Ranking of World Universities 2020 року, він займає 6 місце серед університетів Франції та входить до 150 кращих університетів світу. Є членом Ліги європейських дослідницьких університетів (23 провідних наукомістких університетів Європи).

Європейський кампус Університету Йорка, СІТІ Коледж (Салоніки, Греція) Фото: СІТІ Коледж

СІТІ Коледж, Європейський кампус Університету Йорка, є інтегрованою і невід'ємною частиною Університету Йорка, і забезпечує фізичну присутність університету в Європі як хаб з академічними, управлінськими та корпоративними зв'язками в регіоні Південно-Східної Європи і Кавказу. СІТІ Коледж — це міжнародна організація, де навчаються студенти з-понад 60 країн, як в головному кампусі в Салоніках, так і у 8 інших країнах регіону вже більше 30 років.

Навчання на Пан'європейській програмі Executive MBA в Києві стартує в листопаді 2021 року. Аплікаційний процес триватиме до кінця жовтня.

Детальніша інформація є на сайті, за телефоном +38 (063) 184 46 92, а також buzhak@york.citycollege.eu