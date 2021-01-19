МХП: приклад українсько-німецького еко-інноваційного партнерства

В умовах глобальної економіки інновації і технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів на локальних і міжнародних ринках.

В умовах жорсткої глобальної технологічної конкуренції експорт більше неможливий без інновацій. Для збереження експортної спроможності українські компанії повинні співпрацювати з технологічними лідерами світу.

Глобальні виклики та міжнародні стандарти "озеленюють" бізнес, актуальними на ринках стають лише товари з найменшим "вуглецевим слідом".

Світ змінюється, і в новому світі інновації та "зелені" проєкти – умова існування бізнесу, а для цього потрібне технологічне партнерство між компаніями та країнами.

Україна та Німеччина – торговельні і технологічні партнери

Німеччина належить до найголовніших торговельно-інвестиційних партнерів України. Протягом останніх років ФРН посідала перше місце серед європейських торговельних партнерів України з питомою вагою близько 18% від загального товарообігу.

За обсягом прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України за 2019 рік, Німеччина посіла четверте місце серед основних країн – інвесторів української економіки.

Кількість представництв німецьких фірм в Україні становить близько 250, кількість німецьких фірм та спільних підприємств – близько 950. Загалом в Україні працюють понад 1 200 фірм з німецьким капіталом.

Пріоритетними напрямками українсько-німецького співробітництва є сприяння заходам у галузях енергоефективності, сталого економічного розвитку і захисту клімату, зокрема, розвитку низьковуглецевих підходів.

Важливою основою для співпраці є також реалізація підписаної у червні 2014 року угоди про асоціацію між ЄС та Україною. У сфері довкілля вона містить близько 30 директив, які мають бути перейняті і впроваджені протягом перехідного періоду.

У ЄС та решті світу уважно стежать за німецьким енергетичним переходом. Він став своєрідною торговельною маркою Німеччини. Попит на німецькі ноу-хау і техніку високий, їх використовують у всьому світі для виробництва струму, тепла та пального з відновлюваних джерел.

Уряд Німеччини в рамках ЄС та у відносинах з міжнародними партнерами висловлюється на користь швидкої розбудови відновлюваних джерел енергії. Особливу увагу Німеччина приділяє біоенергетиці та розвитку біогазової галузі.

Біогазова галузь у Німеччині та Україні

Біогаз – це елегантна технологія, що перетворює органічні відходи на "чисту" енергію та органічні добрива.

Біогазові технології динамічно розвиваються у світі. Їх розвиток робить великий внесок в екологічну та енергетичну безпеку країни. Це також важлива складова циркулярної економіки і сталого розвитку, потужний чинник скорочення викидів парникових газів. Біогазовий сектор може зменшити викиди парникових газів у ЄС на 10%.

У Європі функціонують 18 855 біогазових станцій, з них близько 9 тис – у Німеччині. Ця країна – лідер з виробництва біогазу і в ЄС, і у світі загалом. При оптимальному використанні біогазу в Німеччині електроенергією з цього виду палива можна буде постачати 12 млн домогосподарств.

Україна з її потужним аграрним сектором має чудові передумови для розвитку біогазових технологій, проте за рівнем виробництва електроенергії з біомаси та біогазу вона суттєво відстає від країн ЄС. Потенціал біомаси у 250 разів вищий від того, що використовується зараз.

В Україні 34 компанії експлуатують 52 біогазові об'єкти. Загальна встановлена потужність об'єктів біогазової галузі в Україні, що отримали "зелений" тариф, становить 102 МВт. Для порівняння: сумарна встановлена електрична потужність біогазових комплексів Німеччини – близько 5 тис МВт.

Потенціал виробництва біогазу у 2018 році в Україні оцінювався 7,8 млрд куб м на рік, що становить близько 25% споживання природного газу.

В Україні піонером та інноваційним лідером у біогазовій та біоенергетичній галузі є агроіндустріальний холдинг МХП.

Комплекс "Біогаз Ладижин" МХП – найпотужніший українсько-німецький еко-інноваційний проєкт

Біогазові проєкти МХП – це суттєвий внесок в енергетичну незалежність компанії та її екологічну відповідальність.

У грудні 2019 року агроіндустріальний холдинг МХП ввів в експлуатацію першу чергу біогазового комплексу "Біогаз Ладижин" з встановленою енергетичною потужністю 12 МВт.

Об'єкт розташований неподалік міста Ладижина у Вінницької області. Це найбільший біогазовий комплекс з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів у Європі.

В реалізації проєкту МХП "Біогаз Ладижин" взяли участь потужні німецькі та українські компанії. Серед німецьких компаній – Wolfsystem, Ellman Engineering, ABB Germany, Siemens, Caterpillar Germany.

Wolfsystem – лідер з будівництва бетонних резервуварів у Європі з потужністю 5 тис таких споруд на рік. Завдяки своєму 50-річному досвіду, у процесі реалізації проєкту "Біогаз Ладижин" Wolfsystem побудувала перші в Україні резервуари діаметром 41 м, висотою 6,5 м, з робочим об'ємом 8 тис куб м без будь-яких швів.

Ellman Engineering – німецька інжинірингова компанія в напрямах біогазових технологій та водоочистки.

Спеціалісти Ellman Engineering супроводжували будівництво біогазових заводів у 20 країнах світу, найбільший з яких розташований у Вінницькій області та реалізований компанією МХП.

Ellman Engineering запропонувала інноваційну технологію переробки курячого посліду на біогаз. Компанія відповідала за виробництво біогазу, а нові технологічні рішення були впроваджені спільно з іншими німецькими партнерами: TS Anlagenbau (підготовка біогазу), ETW (транспортування біогазу) та Siemens (автоматизація виробництва біогазу).

Siemens – провідний світовий технологічний концерн, який протягом 170 років уособлює найвищий рівень інжинірингу, інновацій, якості, надійності і демонструє глобальний підхід до бізнесу.

Американська компанія Caterpillar Germany (MWM Mannheim) спеціалізується на виробництві газопоршневих та когенераційних установок, що працюють на різних видах палива, у тому числі на біогазі. Виробляються установки на заводі в німецькому місті Мангеймі.

У проєкті "Біогаз Ладижин" компанія відповідала за енергетичний блок на базі когенераційних установок Caterpillar спільно з ABB Germany та Aprovis (утилізація газів для виробництва пари).

Низку важливих елементів новітнього технологічного проєкту реалізували українські партнери. Головною компанією, під керівництвом якої проходила реалізація проєкту, було ПрАТ "МХП Еко енерджи".

Робочий проєкт виконало ПрАТ "Спектр МХП", проєкт підключення до електромереж – ТОВ "Подільський енергоконсалтинг". Компанія "Укрват" будувала кабельні мережі.

Роботи з енергетичного блоку проєкту та монтаж когенераційних установок здійснювало українське підприємство "Теплоенергоресурс". Будівництво газових і технічних мереж виконала компанія "Газмонтаж".

Таким чином, ефективна інноваційна співпраця МХП, низки українських та десяти німецьких компаній дала можливість спроєктувати, побудувати та вивести на планову енергетичну потужність унікальний у європейських та світових масштабах проєкт "Біогаз Ладижин".

Розвиток "зелених" проєктів та European Green Deal

Наприкінці 2019 року Єврокомісія опублікувала Європейську зелену угоду (EU Green Deal) – документ, який повинен зробити європейський континент нейтральним до зміни клімату.

Реалізація угоди суттєво пришвидшить енергетичні трансформації в країнах ЄС, що позначиться на всіх сферах економіки та співпраці з іншими країнами Європи та світу.

Вдала адаптація кліматично-енергетичної політики України до нових реалій дозволить досягнути довготривалого мультиплікативного ефекту, що забезпечить сталий розвиток та конкурентоздатність держави.

Без впровадження інноваційних "зелених" проєктів підприємствами України досягнути цього неможливо. Передусім важливо трансформувати сільське господарство, зокрема щодо сталого використання хімікатів та зменшення викидів СО2 в повітря.

Слід передбачити низку трансформацій для сільської місцевості, змінити підходи до роботи аграрних підприємств, розробити пакет кліматичних законів, розвивати біоенергетику, відновлювану енергію та виробництво екопродукції.

У рамках European Green Deal важливо реалізувати біоенергетичні та біогазові проєкти в сільському господарстві.

Важливо зазначити, що компанія МХП з 2013 року експлуатує біогазовий комплекс ПрАТ "Оріль-лідер" у Дніпропетровській області. Встановлена енергетична потужність – 5,5 МВт.

Реалізація біогазових проєктів українською компанією МХП почалася задовго до презентації Європейської зеленої угоди ЄС.

Таким чином, проривні еко-інноваційні рішення Миронівський хлібопродукт запровадив ще до того, як це стало трендом чи вимогою сучасності. Це частина екологічної відповідальності компанії.

Співпраця України та Німеччини неможлива без реалізації "зелених" проєктів

У грудні 2020 року у Києві відбувся "Німецько-український енергетичний день". Це перший публічний захід у рамках німецько-українського енергетичного партнерства, започаткованого обома країнами влітку 2020 року в Берліні.

Сторони представили основні напрями майбутньої співпраці, обговорили актуальні питання енергетики та захисту довкілля за участю урядовців, бізнесменів, експертів та представників громадськості обох країн.

Основними напрямами німецько-українського енергетичного партнерства були визначені п'ять сфер: трансформація вугільних регіонів, воднева економіка, енергоефективність, відновлювані джерела енергії та декарбонізація.

Німецька сторона звернула увагу на важливість розвитку відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та декарбонізації, адже без цього не може бути ефективної співпраці Німеччини з іншими країнами в умовах European Green Deal та нової кліматичної політики ЄС. Серед пріоритетів інноваційної діяльності МХП в "зелених" напрямах – відновлювана енергетика, енергоефективність та енергозбереження, Smart Grids та Energy Storage, системи накопичення енергії, диджиталізація та використання штучного інтелекту в енергетиці, виробництво біоетанолу, біодизелю, органічних добрив для органічного землеробства, відновлення родючості ґрунтів.

Крім того, спільно з німецькою компанією Ellman Engineering розробляються інноваційні рішення для утилізації та використання СО2 в кріогенних технологіях, зокрема для "зеленого" охолодження.

Знаковим є проєкт з виробництва "зеленого" водню та його інтеграція з біогазовими технологіями. Це дасть змогу суттєво збільшити потенціал виробництва "зеленого" біометану.

Значна частина інноваційних проєктів буде реалізована поблизу економічного кластеру Вінницької птахофабрики та Ладижинського енергетичного хабу МХП у Вінницькій області.

Розглядається потенційне партнерство з найбільш інноваційними компаніями Німеччини для впровадження унікальних проривних технологічних рішень агрохолдингу МХП.

Попереду в України та Німеччини ще багато проєктів з інноваційної співпраці та технологічного партнерства, зокрема з компанією МХП.

Олександр Домбровський, президент МХП "Еко енерджи"

Дмитро Мельник, керівник відділу еко-інновацій МХП