Розумна інвестиція: як житловий комплекс Great допоможе зберегти та примножити кошти

Попри те, що банкопад, який розпочався в Україні у 2014 році, номінально вважається подоланим, довіра людей до банківської системи залишається критично низькою.

Проведене у листопаді 2020 року соціологічне дослідження Центру Разумкова продемонструвало, що рівень недовіри українців до комерційних банків складає цілих 73%.

Відтак, українці все ще не готові знову довіряти банкам свої кошти, в тому числі відкриваючі нові депозитні рахунки.

Причини полягають як у нестабільності національної економіки, валюти та фінансової системи, так і у низькій привабливості таких вкладень.

Річна дохідність гривні при розміщенні депозиту сьогодні значно нижча за рівень девальвації: до 11,5% у той час, коли національна валюта втратила відносно долара майже 15% вартості. Водночас, доларові вкладення також не вражають – до 3% річних максимум.

У таких умовах велику конкуренцію банківським вкладенням продовжує складати сектор первинної нерухомості. Інвестиції у будівництво житлових будинків приваблюють людей у рази більшою прибутковістю.

Але аби зберегти та істотно примножити свої гроші, треба знати, у які з десятків різноформатних проектів ЖК варто вкладатися та на яких саме етапах.

Розберемося в питанні на прикладі багатофункціонального житлового комплексу Great, який будується на березі Дніпра в Дарницькому районі Києва.

Інвестиції на стартових етапах

Незалежно від того, інвестуєте ви в житло для того, щоб в ньому мешкати, здавати в оренду, перепродати після завершення будівництва або переуступити іншому покупцю до введення в експлуатацію, головне правило лишається незмінним. Аби зберегти якнайбільше грошей, краще за все вкладатися одразу після відкриття продажів.

На стартовому етапі забудовник пропонує мінімальну ціну, яка по мірі наближення будівництва до кінця поступово зростає.

Приміром, продажі квартир у ЖК Great стартували у грудні 2018 року з 17 820 гривень за квадратний метр. Сьогодні мінімальна вартість від забудовника складає вже 24 050 гривень.

Ціна за два роки зросла на 35%, відтак настільки ж виросла прибутковість інвестицій всіх, хто придбав майбутнє житло на самому старті.

Важливий момент полягає у більш високій ризиковості вкладень "на котловані", тож варто ретельно вивчати забудовника і довіряти лише тому, в кому ви впевнені на всі 100%.

Житловий комплекс Great з цієї точки зору цікавіший за інших – цей масштабний проект втілюють у життя одразу три компанії – IB Alliance, холдингова компанія "Київміськбуд" та корпорація "РІЕЛ". Тож інвестиція у нього точно буде менш ризиковою за інші.

Інвестиції у наступний будинок

Але вкласти свої кошти у проект на самому початку будівництва все одно готові далеко не всі. Більш обережним інвесторам варто придивитися до багатофункціональних проектів квартальної забудови, адже в них можна вигідно ынвестувати на старті кожної нової черги.

Приміром, у ЖК Great наразі в продажу знаходяться будинки з першого по шостий. Втім, вже активно ведуться фундаментні роботи у 9-му та 10-му будинках і котлованні – у 12-му та 13-му.

Тож треба уважно слідкувати за стартом продажів нових черг. Не факт, що прибутковість у наступних будинках буде саме на рівні стартових, проте це можливість отримати максимум прибутку без істотного ризику.

При цьому варто пам’ятати, що у масштабних ЖК формату live-work-play зростання вартості квартири не обмежується лише зростанням самого будинку. По мірі подальшого розвитку проекту підвищується і його загальна цінність.

Зокрема, багатофункціональний Great на своїй території у понад 12 га передбачає будівництво великого підземного і наземного паркінгів, вбудованого дитсадка і об’єднаної ще з одним дитсадком окремої початкової школи, парку і спортивного стадіону, торговельно-офісного комплексу та офісного центру з власним паркінгом.

З’явиться тут і інша, більш традиційна для таких проектів інфраструктура – магазини і сервіси на перших поверхах будинків, ігрові та спортивні майданчики, зони відпочинку, у тому числі публічні тераси на експлуатованих покрівлях.

З появою всіх цих об’єктів власної інфраструктури підвищуватиметься комфорт життя в кожному окремому будинку, відповідно зростатиме і вартість квадратного метра. Тобто чим більшим буде строк інвестиції у житловий комплекс Great, тим більшим стане прибуток від подальшого перепродажу житла.

Обираємо шлях рантьє

Якщо ви вирішили, що хочете отримати максимальний прибуток від своїх вкладень, до потенційного перепродажу не зайвим буде додатково вкластися у сучасний ремонт, щоб здати квартиру в оренду. Таким чином готове житло не простоюватиме, а одразу почне відбивати інвестиції.

Зокрема, у доволі свіжому житловому комплексі неподалік від ЖК Great за однокімнатну квартиру просять від 16 до 28 тисяч гривень на місяць, за двокімнатну – від 19 до 56 тисяч. І це при гірших видових характеристиках.

Саме вигляд з вікна – головна і найцінніша особливість житлового комплексу Great. Він будується за 90 метрів від берегу Дніпра.

Аби дістатися сучасної набережної, достатньо перетнути одну дорогу. Забудовники окремо підкреслюють – таке розташування на "першій лінії" гарантує, що краєвид на річку, правий берег Києва та Батьківщину-мати ніколи не закриють інші новобудови.

А будинки розташували так, аби забезпечити панораму Дніпра з якнайбільшого числа квартир.

Хоча тішитимуть майбутніх мешканців не одні лише краєвиди. Сучасна транспортна розв’язка та три мости дозволять швидко та зручно дістатися центра міста.

Парки та пляжі навколо сподобаються прихильникам активного відпочинку. Вхідні групи з дизайнерським оздобленням, повноцінний консьєрж-сервіс, охорона території та відеоспостереження, автономне опалення, додаткова шумоізоляція квартир – комфорт життя у новому комплексі формують десятки різних складових.

Вкладення на перспективу

Нерухомість – це інвестиція, яка буде актуальною завжди. Навіть якщо ви купили квартиру для себе та своєї родини, зростання її вартості зайвою не стане.

Тому треба обирати такі проекти, які матимуть перспективу й роки потому. Житловий комплекс Great будується у районі, який продовжує активно рости і розвиватися.

І судячи з детального плану цієї території, вона не зупинить свій розвиток і впродовж щонайменше наступних двадцяти років.