Аврахам Лалум: ми хочемо змінити загальну картину будівельного бізнесу в Україні

Будь-яка компанія прагне до максимальної ефективності, яка дозволяє виробляти і продавати якісний продукт.

Однак в розвинених країнах діяльність комерційних організацій має також яскраво виражену соціальну складову.

Соціальна відповідальність бізнесу в економіці - це належна якість товарів і послуг, високий рівень безпеки виробництва, нормальні умови роботи персоналу і так далі.

Це добровільний обов'язок бізнесменів проводити таку політику, приймати такі рішення і слідувати таким напрямкам діяльності, які бажані з точки зору цілей і цінностей суспільства.

Іншими словами, це своєрідний суспільний договір між бізнесом, споживачами і владою, мета якого - сприяти благу всього суспільства.

Про своє бачення перспектив розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні, а також про методи посилення інвестиційної привабливості нашої країни розповів керівник Міжнародної юридичної компанії Avraham Lalum & Co. Авраам Лалум.

— Пане Аврахам, чому Ви вирішили відкрити представництво в Україні?

— Вперше я приїхав в Україну 6 років тому, на прохання свого клієнта. Це було питання, пов'язане з юридичною перевіркою споруджуваного об'єкта в Одесі.

Після цього я знову кілька разів повертався в Україну з аналогічних причин, і оскільки попит на мої послуги збільшувався - після року такої роботи я вирішив з партнерами відкрити юридичну компанію, щоб надавати послуги своїм ізраїльським клієнтам в Україні.

Тому ми вирішили, що можемо принести щось нове в Україну, юридичний механізм, який ми успішно застосовували в інших країнах - механізм контрольованого придбання. Це юридичний механізм, який захищає покупця нерухомості і робить покупку безпечною.

Тому що в Україні будь-яка інвестиція в нерухомість є ризикованою. Ми вирішили, що слід принести в Україну новий вид юридичних послуг, які відповідають міжнародним стандартам.

Коли ми прийшли в Україну - ми зрозуміли, що тут існує велика проблема захисту інвесторів.

Ми створили цей механізм спеціально для України щоб не повторювалися випадки, коли інвестор був обманутий. Наш механізм передбачає, що всі виплати здійснюються поетапно. Залежно від відсотка готовності, інвестор платить тільки за те, що вже за фактом побудовано. Таким чином ми уникаємо ризику оплати квартири, яка може бути недобудована.

Не рідкісні випадки в Україні, коли забудовники затримують будівництво на 5 і більше років. Або не здають об'єкт в експлуатацію взагалі. А якщо і здають - то виникають проблеми, що об'єкт не відповідає отриманому дозволу на будівництво.

Відповідно, виникають проблеми з підключенням комунікацій. І врешті-решт людина не отримує ту квартиру, за яку вона заплатила. Наш механізм для України дозволяє примусити забудовника за затримку платити штрафні санкції та гарантувати покупцеві збереження його інвестицій.

Я можу сказати, що після 6 років роботи в Україні, ми представляємо інтереси посольства Ізраїлю в Україні, представляємо інтереси декількох великих компаній, фірм та інших інвесторів. І я впевнений, що після того, як бізнес відновиться після ковід-19, ми побачимо більш тісні зв'язки України з усім світом.

Ми можемо використовувати наш досвід, який був набутий в США, в Ізраїлі, в Британії, в Німеччині. Відкриття нашого офісу тут, в Україні, буде найкращою доступною опцією виходу України на міжнародні ринки і залучення міжнародних інвестицій.

Наші клієнти мають перевагу в тому, що як велика юридична компанія - ми не залежимо ні від кого в Україні. Ніхто не може прийти до нас і змусити змінити що-небудь в принципах нашої роботи, не може прийти і заплатити гроші, щоб ми змінили щось в цьому механізмі.

Ми хочемо змінити загальну картину будівельного бізнесу в Україні, щоб кожен забудовник, кожен інвестор розуміли нові правила, які повністю захищають інвестиції, гроші покупців. Ми впевнені, що завдяки наявності такої компанії, яка працює в міжнародному правовому полі - Україна може отримати доступ до ринків нерухомості у всьому світі.

— Розкажіть про Ваших партнерів в Україні. Це будівельні компанії?

— Ми представляємо в Україні різних інвесторів, в різних сферах бізнесу. А американську інвестиційну компанію Ексон Капітал Груп представляємо вже більше трьох років.

І це не просто співпраця в класичному розумінні, не просто робота забудовника і юридичної компанії. Це щось інше.

Це той випадок, коли компанія Ексон Капітал Груп в особі головного виконавчого директора Йосипа Московича, самостійно прийняла рішення працювати за нашим механізмом контрольованого придбання.

Це компанія, яка вирішила вийти на новий рівень, якого поки не досягла жодна компанія в Україні. Рівень відповідальності бізнесу, коли інвестор, покупець ставиться на перше місце.

Йосип Москович

Йосип Москович - людина, яка дорожить своїм ім'ям і діловою репутацією своєї компанії. У всьому світі до цього ставляться дуже відповідально.

Тому пан Москович хоче, щоб люди, які уклали договір про інвестиції, отримували вже готове житло, щоб їм не треба було дбати про якісь побутові проблеми. Квартири, апартаменти здаються вже повністю оздобленими, мебльованими, готовими до проживання або здачі в оренду.

По кожному з вже реалізованих проектів Ексон Капітал Груп ми уклали сотні, якщо не тисячі договорів. І застосовуючи цей механізм при інвестуванні в нерухомість, ми розуміємо, що це свого роду бренд, гарантія відповідальності, який може продаватися в усьому світі.

Тобто людина з будь-якої точки світу може абсолютно безпечно купувати квартиру тут, в Україні, і не переживати за збереження своїх інвестицій. Ексон Капітал Груп стає свого роду моделлю надійності, тим зразком, на який повинні орієнтуватися і інші компанії, які займаються девелоперським бізнесом в Україні.

— Ви згадали про масштабний проект Ексон Капітал Груп в Україні. Що це за об'єкт? У чому його унікальність?

— "50 Авеню" на Шулявці - це не просто проект багатофункціонального призначення. Це один з наймасштабніших проектів не тільки в Києві, а й в Україні. І це найбільший і технологічно сучасний проект Exon Capital Group.

Як я сказав раніше - цей проект, за рішенням Йосипа Московича, здійснюється відповідно до механізму контрольованого придбання, щоб надати максимальні гарантії покупцям, що інвестують в нього.

"50 Авеню" на Шулявці

Exon Capital Group - дуже сильна інвестиційна компанія, яка привернула вже сотні покупців. В Україні для професійної будівельної компанії мати гроші - це найважливіше. Якщо у вас є гроші - ви можете завершити проект.

Але Exon Capital Group - це не просто компанія, яка має великі гроші. Це компанія, яка має бізнес-зв'язку по всьому світу. І ми раді представляти проект "50 Авеню" на Шулявці в усьому світі, включаючи США, Англію, Ізраїль, Німеччину, і інші країни.

Ми хотіли б, щоб коли почнеться рекламна кампанія в Україні, люди, які захочуть інвестувати в "50 Авеню" на Шулявці, могли повною мірою відчути переваги механізму контрольованого придбання, який включає в себе наявність незалежної інспекційної компанії, яка контролює хід будівництва, наявність зобов'язань компанії за термінами будівництва, повну підтримку юридичного радника нашої компанії і таким чином - отримати максимально якісний супровід своїх інвестицій в нерухомість, який гарантує безпеку.

Довідка: Avraham Lalum & Co. - одна з найвідоміших в Ізраїлі юридичних фірм, що спеціалізується на операціях з нерухомістю в США, Німеччині та Україні. Спектр клієнтів фірми надзвичайно широкий - забудовники, державні органи, місцева влада та різноманітні інвестиційні фонди.

З моменту заснування в 2006 році, фірма дотримується стратегії, основами якої є професіоналізм, гнучкість, пошук нетривіальних рішень в складних ситуаціях.

Avraham Lalum & Co. стала однією з перших практикуючих фірм в сфері оновлення міст. В рамках цієї діяльності, фірма здійснює представництво в державних органах в сфері планування і дозволу на будівництво, в судах, надає податкові консультації, допомогу в фінансових проектах, а також готує проекти всієї необхідної документації.

Крім цього, фірма здійснює повний юридичний супровід будівництва - від розробки проектної документації та оцінки фінансової привабливості аж до оформлення права власності на завершену будівлю.