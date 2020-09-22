Директор департаменту з боргових зобов'язань "Нафтогазу" Тетяна Федорова

— Проблему боргів можна поділити на три складові залежно від природи виникнення: борги оператора ГТС та "Укртрансгазу", борги ТКЕ і борги НАК.

Проблема оператора ГТС та "Укртрансгазу" виникла винятково через несанкціонований відбір газу. Вона пов'язана з тим, що НКРЕКП не виконала свої зобов'язання. Комісія зобов'язана формувати тарифи на підставі собівартості – чіткого покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю.

Вартість газу, яка закладалася в тариф операторів ГРС, є нижчою, ніж та, за якою можна купити газ. Вони не мали грошей і просто відбирали газ із труби.

Проблема між "Нафтогазом" і ТКЕ пов'язана з неточністю в законодавстві. У рішеннях Кабміну щодо PSO є норма, що НАК зобов'язаний продавати газ "тепловикам", якщо ті за нього платять. Однак відключати їх заборонено.

Третя проблема стосується норм прибутковості. Побутові споживачі за відсутності лічильника платять фіксовану суму, але можуть споживати більше. Облгази не можуть зібрати всі належні гроші з населення, і виходять борги, адже НАК виставляє облгазам рахунки саме за відібраний газ.

Ці три блоки проблем пов'язані з тим, що схвалені нормативи не виконуються держорганами, деякі постанови уряду суперечать іншим постановам, а що стосується норм споживання, то ми бажане видаємо за дійсне.

Я б радила переглянути акти, які суперечать один одному. Слід підняти тарифи і змусити держоргани працювати відповідно до законодавства. Можна розглядати не прощення "тіла", а реструктуризацію. Операторам слід піднімати тариф і тоді вони зможуть хоча б частково погасити борги.