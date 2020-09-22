Позиція "Нафтогазу"

— Якщо облгази і "тепловики" вважають, що борги виникли через державне регулювання, то треба звертатися за компенсацією до уряду чи регулятора, які відповідальні за ці рішення. Натомість облгази діяли протизаконно, коли "заднім числом" нарахували населенню "віртуальні" борги за нормами споживання.

Існує технічний ризик реалізації законопроєкту: дані про обсяги боргів будуть готувати газзбути та "тепловики" без можливості альтернативної перевірки.

Ми пропонуємо аудит боргів, щоб зрозуміти причину їх виникнення. Якщо борг пов'язаний з неефективним державним регулюванням, його має компенсувати держава. Сплачені борги через "Нафтогаз" знову повернуться державі.

Списання боргів, як аналогічне списання у 2011 році боргу в обсязі 3 млрд дол, стане збитками бюджету і призведе до повторного зростання боргів.

Додатковий ризик для підприємств теплокомуненерго – дефіцит коштів для підготовки до опалювального сезону, який виникне після списання. Борги газопостачальних підприємств, ТКЕ і ТЕЦ перед "Нафтогазом" значно більші за борги населення перед постачальниками газу, тепла та гарячої води.

Сумарна прострочена заборгованість газопостачальних підприємств, ТЕЦ і ТКЕ перед НАК становить 67,4 млрд грн. Лише 10% підприємств ТКЕ мають критичні борги, що можуть перешкодити надійному газопостачанню в опалювальний сезон. Решта або не мають боргів, або борг не перевищує дозволені урядом 50%.