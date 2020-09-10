Які міста українські ІТ-фахівці обирають для релокейту: порівняння вартості життя
Порівняння вартості життя в Києві і найбільш популярних містах світу, які українські ІТ-фахівці обирають для релокейту
Четвер, 10 вересня 2020, 09:42
|Ресторани
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Харчування, недорогий ресторан
|5.40
|6.65
|9.45
|6.65
|6.65
|18.90
|19.72
|9.45
|18.00
|14.50
|Харчування для 2 осіб, ресторан середнього класу, три страви
|25.18
|31.93
|47.24
|31.93
|37.25
|88.58
|78.87
|53.15
|80.00
|57.22
|McMeal у McDonalds
|3.92
|5.32
|9.45
|5.32
|5.85
|10.28
|7.89
|7.09
|10.00
|8.39
|Домашнє пиво
|1.08
|2.66
|4.13
|2.13
|2.66
|5.91
|6.57
|4.72
|7.00
|5.34
|Імпортне пиво
|1.80
|2.66
|4.13
|2.66
|2.66
|5.91
|5.92
|4.72
|8.00
|6.10
|Капучино
|1.21
|2.50
|3.36
|2.61
|2.90
|3.96
|3.91
|3.26
|4.61
|3.24
|Кока-кола / пепсі
|0.57
|1.36
|2.31
|1.18
|1.17
|3.05
|1.92
|2.16
|2.48
|1.60
|Вода
|0.41
|1.24
|02.05
|0.94
|0.92
|2.49
|1.51
|1.76
|2.11
|1.26
|Ринок
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Молоко
|0.97
|0.73
|1.10
|0.70
|0.75
|1.26
|1.26
|0.83
|1.16
|1.93
|Буханка свіжого білого хліба
|0.60
|0.91
|1.61
|0.89
|0.92
|1.95
|1.39
|1.00
|3.70
|2.19
|Рис
|1.10
|1.01
|2.37
|1.02
|1.08
|2.44
|1.94
|1.82
|5.47
|2.95
|Яйця
|1.05
|2.29
|2.51
|2.19
|2.26
|3.85
|2.79
|1.87
|3.70
|2.47
|Місцевий сир
|7.51
|6.37
|11.35
|6.48
|7.47
|16.09
|9.22
|8.63
|14.36
|9.16
|Куряче філе
|3.81
|4.71
|8.26
|4.59
|4.81
|9.78
|8.10
|6.38
|13.31
|10.13
|Яловичина кругла
|6.14
|8.82
|13.63
|9.28
|9.99
|16.31
|11.17
|10.86
|14.67
|12.63
|Яблука
|0.87
|1.00
|2.83
|0.94
|0.97
|2.85
|2.73
|1.75
|5.72
|3.11
|Банан
|1.05
|1.30
|1.84
|1.32
|1.30
|2.28
|1.61
|1.29
|1.92
|1.12
|Апельсини
|1.27
|1.45
|2.75
|1.30
|1.58
|2.42
|2.59
|1.87
|4.25
|3.28
|Помідор
|1.61
|1.70
|2.81
|1.85
|1.86
|2.97
|3.14
|2.62
|6.04
|2.84
|Картопля
|0.64
|0.80
|1.89
|0.76
|0.79
|1.97
|1.67
|0.71
|4.03
|1.66
|Цибуля
|0.53
|0.84
|1.80
|0.86
|0.88
|1.52
|1.48
|0.71
|3.30
|1.49
|Салат
|0.86
|0.94
|1.31
|0.94
|0.99
|1.26
|0.99
|1.19
|1.74
|1.87
|Вода
|0.47
|0.53
|0.67
|0.52
|0.57
|1.13
|1.11
|0.86
|1.93
|1.32
|Пляшка вина
|4.32
|6.65
|7.09
|6.65
|6.65
|8.27
|10.52
|8.56
|15.00
|11.44
|Домашнє пиво
|0.75
|0.96
|1.13
|0.85
|0.93
|1.59
|2.52
|1.58
|2.76
|1.89
|Імпортне пиво
|1.25
|1.44
|1.82
|1.26
|1.45
|2.31
|2.48
|1.95
|2.59
|2.29
|Сигарети одна пачка
|1.80
|4.52
|7.91
|4.52
|4.52
|8.50
|15.77
|5.37
|12.00
|11.44
|Транспорт
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Квиток в один бік
|0.29
|1.06
|3.43
|0.90
|1.17
|3.78
|3.68
|2.36
|3.00
|2.75
|Абонемент на місяць
|12.59
|28.20
|96.85
|23.95
|29.27
|115.16
|197.18
|34.49
|81.50
|91.17
|Виклик таксі
|1.80
|1.86
|4.61
|1.60
|2.13
|5.91
|3.94
|2.95
|3.50
|2.96
|Таксі 1 км
|0.25
|0.61
|2.72
|0.67
|0.67
|2.78
|2.63
|0.71
|1.86
|1.42
|Бензин
|1.00
|1.34
|1.67
|1.32
|1.32
|1.96
|1.68
|1.59
|01.02
|0.86
|Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline
|20,936.70
|20,912.75
|23,621.95
|20,912.75
|21,285.24
|30,123.90
|28,023.13
|22,015.66
|23,000.00
|19,836.32
|Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort
|19,035.58
|21,514.54
|26,396.23
|20,536.04
|22,026.31
|33,203.75
|29,934.39
|22,798.14
|21,880.04
|17,456.45
|Комунальні послуги
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Базовий для квартири площею 85 м2
|102.23
|190.40
|259.52
|181.38
|185.66
|204.79
|224.33
|210.52
|152.69
|114.21
|1 хв. місцевих тарифів передплаченого мобільного зв'язку
|0.04
|0.06
|0.13
|0.07
|0.07
|0.19
|0.17
|0.06
|0.15
|0.19
|Інтернет
|5.48
|14.71
|37.61
|14.36
|15.21
|50.17
|42.08
|27.26
|68.40
|48.18
|Спорт та відпочинок
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Фітнес-клуб, щомісячна плата за 1 дорослого
|20.59
|26.73
|31.21
|26.62
|30.04
|46.56
|55.79
|52.70
|85.21
|43.27
|Оренда тенісного корту
|11.43
|13.92
|24.12
|13.84
|18.02
|33.09
|14.61
|29.06
|18.00
|19.84
|Кіно, 1 місце
|4.32
|6.65
|14.17
|6.65
|7.98
|14.17
|17.09
|9.45
|15.00
|11.44
|Догляд за дітьми
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Дошкільний навчальний заклад , цілий день, приватний, щомісяця для 1 дитини
|320.63
|253.59
|142.55
|299.39
|394.72
|2,014.39
|1,972.69
|260.87
|2,176.19
|859.42
|Міжнародна початкова школа, щорічна для 1 дитини
|7,164.91
|6,400.86
|8,328.18
|7,636.27
|9,410.84
|16,666.81
|23,866.56
|9,458.12
|31,028.82
|11,553.02
|Одяг та взуття
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|1 пара джинсів
|65.63
|82.90
|99.09
|92.68
|93.62
|111.41
|87.66
|82.74
|57.29
|47.72
|1 літня сукня в мережевому магазині
|40.11
|39.51
|40.83
|40.25
|46.73
|48.87
|43.13
|35.51
|42.21
|36.59
|1 пара кросівок Nike
|91.03
|75.06
|102.26
|76.51
|83.74
|121.07
|91.44
|82.43
|89.18
|77.05
|1 пара чоловічого шкіряного ділового взуття
|103.25
|100.13
|123.46
|107.53
|110.26
|167.75
|117.73
|110.37
|148.50
|99.77
|Оренда на місяць
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Квартира у центрі міста (1 спальня)
|594.87
|629.74
|1,069.35
|677.27
|767.01
|1,897.96
|2,314.57
|638.53
|3,493.11
|1,191.17
|Квартира Поза центром (1 спальня)
|344,11
|468,91
|798,72
|528,66
|583,89
|1 506,40
|1 638,36
|430,61
|2 826,52
|926,59
|Квартира у центрі міста (3 спальні)
|1,003.92
|1,125.70
|2,049.36
|1,123.12
|1,415.43
|3,336.88
|4,201.47
|1,021.80
|6,435.15
|1,987.21
|Квартира Поза центром (3 спальні)
|566.17
|761.32
|1,470.63
|861.76
|1,023.78
|2,432.19
|2,726.95
|736.48
|4,782.26
|1,496.04
|Придбати квартиру, ціна
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Ціна за квадратний метр квартири в центрі міста
|1,792.94
|3,490.74
|6,723.67
|3,141.96
|3,993.53
|8,972.68
|15,195.24
|3,193.85
|13,676.87
|3,873.93
|Ціна за квадратний метр квартири за межами центру
|832.59
|2,159.11
|4,455.10
|2,054.90
|2,544.46
|6,156.39
|8,235.39
|2,205.52
|10,119.55
|2,269.71
|Зарплата та фінансування
|Київ
|Краков
|Берлін
|Вроцлав
|Варшава
|Амстердам
|Лондон
|Талін
|Сан-Франциско
|Оттава
|Середньомісячна зарплата в місті
|554.25
|936.44
|2,957.27
|939.56
|1,106.24
|3,444.68
|3,655.15
|1,416.83
|8,237.77
|2,928.11
|Процентна ставка за іпотечним кредитом у відсотках (%), щорічно, протягом 20 років із фіксованою ставкою
|19.01
|4.37
|1.87
|4.67
|4.44
|2.32
|3.04
|2.50
|3.84
|3.32
|Середня місячна зарплата software developer з податками
|2200
|1960
|5217
|2740
|2280
|6288
|4957
|2723
|8416
|4864
|Розмір податку на зарплату, %
|5
|13
|25,5
|13
|13
|40,85
|32
|53
|56
|27,22
|"Чиста" зарплата software developer
|2 090,00
|1 705,00
|3 886,00
|2 384,00
|1 983,00
|3 719,00
|3 371,00
|1 280,00
|3 703,00
|3 540,00
|Щомісячні витрати однієї людини без врахування оренди житла
|429,19
|582,23
|918,98
|573,74
|621,56
|1 100,71
|1 078,49
|759,07
|1 177,92
|870,25
|Щомісячні витрати сім'ї з чотирьої осіб без врахування оренди житла
|1,475.38
|1,945.96
|3,161.05
|1,925.89
|2,107.77
|3,940.24
|3,876.35
|2,601.62
|4,279.50
|3,150.52
|Місце за вартістю життя серед 558 міст світу
|455
|360
|188
|364
|344
|31
|40
|291
|17
|201
|Співвідношення доходу до витрат включно з орендою 1к квартири поза центром
|2,7
|1,6
|2,3
|2,2
|1,6
|1,4
|1,2
|1,1
|0,9
|2
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