COVID forever: як бізнесу пережити другу хвилю карантину

COVID-19 завдав сильного удару по економіці України. Багато бізнесів, зокрема і заклади громадського харчування, постраждали: від маленької кав'ярні або бару до мережі ресторанів.

Пріоритетною стратегічною метою стало не збільшення продажів, а виживання в умовах пандемії. З'явилась і критична необхідність у коригуванні бізнес-плану та маркетингової стратегії.

Щадною посткарантинна криза виявилась для кав'ярень to Go

З 5-го червня кафе та ресторанам дозволили приймати гостей на відкритих терасах, а вже з 22-го червня – і всередині приміщень. Але попри пом'якшення карантину багато закладів так і не змогли відновити роботу.

Ресторанний бізнес зазнав поразки: ще на початку травня ліквідувались до 40% кафе та ресторанів.

Проте як бути тим, хто насилу, але пережив цей період? Світ змінився, а з ним з'явилися і нові вимоги ринку. Ми вступили в епоху вірусів, коли кожен споживач зважає на особисту безпеку.

Кавовий бізнес потребує кардинально нових рішень, які слугуватимуть страховкою на випадок посилення карантину. Якими повинні бути ці рішення, розповів Олексій Тарнопольский, президент компанії Gemini Espresso.

На тлі пандемії люди переживають стрес і страх перед невідомим. Вони постійно відчувають ризик і прагнуть до захисту. Ситуація, що склалася, диктує свої правила.

Заклади "жертвують" прибутком заради безпеки гостей, адже обов'язкова дистанція гальмує процеси та не дозволяє прийняти ту кількість відвідувачів, на яку вони розраховані. Найлегше посткарантинну кризу переживають заклади і мережі, що реалізують каву to Go.

Олексій Тарнопольський

Бізнес має бути готовим до другої хвилі пандемії

Нас все частіше попереджають про можливе повернення країни до жорсткого карантину вже цієї осені. І бізнес повинен бути до цього готовим.

Якщо ви ще не почали шукати нові шляхи заробітку, розробляти стратегію виживання під час наступної хвилі пандемії, вам терміново потрібно це зробити.

Gemini Espresso , як лідер ринку свіжообсмаженої кави, дуже стурбовані проблемами індустрії та перешкодами, які заважають їй розвиватися.

У кожного власника навіть невеликої кав'ярні повинна бути можливість запропонувати людям якісний доступний напій, за яким будуть повертатися, а у гостей – можливість придбати його в будь-який час і в будь-якому зручному місці.

Пандемія скоригувала і процес здійснення покупки.

Якщо до карантину потенційний клієнт обирав кав'ярню за місцем розташування, сервісом, якістю та ціною напою, то тепер це ще й наявність рідкого мила, антисептиків, масок та інших обов'язкових заходів, які гарантують безпеку відвідувачів.

Рішення: технологічність = безпека

Прогнози розвитку кавової індустрії були оптимістичними: попит на каву у 2020 році повинен був стабільно зростати, але в умовах карантину для багатьох бізнес став збитковим. На жаль, пандемію передбачити неможливо.

Щадною криза виявилася для заправок, регіональних магазинів, закладів швидкого харчування, де попит на каву to Go значно виріс. Чому так сталося?

Деякі сегменти ринку виявилися заздалегідь підготовлені до пандемії, іншим же довелося цієї весни приймати екстрене рішення придбати суперавтоматичну кавомашину, яка під час карантину рятувала їх фінансове становище.

Хоча ринок такого обладнання поки на етапі розвитку, а люди вже звикли до кави, приготованої руками бариста, якістю напою вони не поступаються.

Власникам кавового бізнесу важливо постійно стежити за тенденціями ринку та враховувати його сучасні вимоги – технологічність, мобільність і безпеку, чому на всі 100% відповідає зона обслуговування з супер автоматичною кавомашиною.

У випадку посилення карантину питання безпеки послуг знову буде особливо гострим. Зараз ми є свідками зміни епох – перехід в еру безпеки, де виживає той, хто швидко пристосовується до нових реалій і потреб ринку.

"Світ вступив у нову епоху жорстких вимог до чистоти, санітарних норм і безпеки. Справа вже не в тому, чи буде друга хвиля вірусу – світ змінився назавжди. Власникам бізнесу і всім нам важливо вже зараз це усвідомити, прийняти й адаптувати свій бізнес до нових норм. Хто першим це зрозуміє, у того буде менше ризиків, втрат і невдач. Ми пропонуємо готове рішення, якого вимагає сьогодення", – зазначає Олексій Тарнопольський.

На випадок повторного карантину кавова компанія Gemini Espresso пропонує ефективну альтернативу традиційним кавомашинам – зони самообслуговування із суперавтоматичним обладнанням.

Їх зможе собі дозволити кожен: від великої заправки до маленького регіонального магазину. Сучасна зона самообслуговування безпечна для споживача та вигідна для власника бізнесу.

Вона має захисний екран, який значно мінімізує контакт, оснащена антисептиками й дозволяє сплатити напій карткою або телефоном.

Це – готове рішення на випадок другої хвилі епідемії. Така зона самообслуговування підійде для різних сегментів бізнесу: регіональних магазинів, заправок, ресторанів фаст-фуд, спа-салонів, супермаркетів та інших закладів з великою кількістю клієнтів.

Зона самообслуговування передбачає суперавтоматичне обладнання. Такі кавомашини за лічені секунди приготують будь-який напій: від класичного еспресо до авторських лате.

Якщо для використання традиційного обладнання потрібно залучити спеціально навчений персонал (бариста, офіціанта, касира), то у випадку суперавтомата клієнт сам готує собі каву та безконтактно оплачує напій.

Бізнесу більше не доведеться витрачати гроші на пошук, навчання, контроль і роботу бариста. А в умовах пандемії – це ще й економія на оплаті тестів на COVID.

Технологічність кавомашин WMF дозволяє запрограмувати весь процес: достатньо вибрати на дисплеї бажану каву й натиснути на кнопку. Вам необхідно лише вчасно засипати зерно, залити воду й молоко.

Інше кавомашина все зробить самостійно – вона готова працювати протягом доби безперервно.

Як показує практика, завдяки такому агрегату бізнес не просто заощадить, а й підвищить продажі шляхом автоматизації процесу покупки кави, швидкого та зручного сервісу.

Це правильне рішення для закладів, де завжди великий потік відвідувачів: суперавтоматична кавомашина приготує в кілька разів більше та швидше, аніж традиційне обладнання.

Переваги суперавтоматичної ковомашини:

- однаковий смак кави: приготовані перша й сота чашка будуть абсолютно однакові, що не завжди виходить навіть у досвідченого бариста;

- легка, зручна експлуатація та висока якість напою;

- технологічність: автоматизований процес приготування згідно закладеним функціям в пам'яті машини;

- напій на будь-який смак: суперавтомат приготує до 40 різних напоїв;

- простота догляду: вбудовані функції очищення води, самоперевірки та діагностики;

- телеметрія: можливість віддалено відстежити стан кавомашини, екстрену помилку, наявність інгредієнтів і показники продажів напоїв за будь-який період.

Компанія Gemini Espresso пропонує величезний вибір суперавтоматів для кави, які за короткий час принесуть хороший дохід. Ми не обмежуємося "стандартним обладнанням", яке підходить для всіх, адже розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний.

У наших інтересах надати партнеру те обладнання, яке буде відповідати не тільки особливостям його бізнесу, але й потребам постійних покупців. Тому в Gemini це можуть бути як готові рішення зон самообслуговування, так і розробка кастомізованих пропозицій згідно з вимогами замовника.

Також намагаємося полегшити роботу наших партнерів і забезпечуємо їх повним комплексом обслуговування: від доставлення води та кави до ремонту кавомашини й діагностики обладнання.

Ось, за чим стоїть можливість для власника бізнесу запропонувати людям якісний і доступний напій, не просто пережити кризу, а й підвищити прибуток.

Епідемія стала для всіх нас хорошим випробуванням і уроком. Ми адаптувалися і загартувалися. Ті невдачі та проблеми, які ще взимку здавалися нам провалом, зараз викликають посмішку.

У нових реаліях ми готові до будь-яких змін, адже знаємо – разом витримаємо все.