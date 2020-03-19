Перший меблевий кластер розпочали створювати на Рівненщині

Новий надсучасний завод Kronospan на Рівненщині готується розкрити технологічний потенціал регіону.

На перетворення занедбаних промислових приміщень у майбутні виробничі цехи в селі Городок вже витрачено 10 мільйонів євро. Інвестиційні плани на створення виробництва 2020 року сягають 200 мільйонів євро у лінію виробництва ДСП, та ще стільки ж лінію OSB.

Потенціал економічного зростання регіону

Вже після спорудження першої виробничої лінії деревообробний завод створить 200 прямих та 2000 непрямих робочих місць, а після можливого запуску другої лінії - ця цифри можуть подвоїтися.

Середня заробітна плата на підприємстві становитиме 15-18 тисяч гривень.

Після виходу на планову потужність завод щорічно сплачуватиме майже 400 мільйонів гривень податків і зборів, завдяки яким можна буде покращити інфраструктуру регіону.

"Завдяки залученню інвестицій одночасно створюється Рівненський меблевий кластер, який є типовим зразком кластерного об’єднання представників влади, бізнесу і освіти. Мета організаторів кластеру налаштувати процес співпраці та синергії для ефективної взаємодії та перспективного зростання регіону без перешкод. І ми розуміємо, що зараз в Україні нам потрібно боротись за кожного інвестора, який сприяє цьому процесу." - стверджує Володимир Патіс, Президент Української Асоціації Меблевиків .

Володимир Патіс

Експорт готової продукції українського виробництва з доданою вартістю

Крім цього передбачається суттєве зростання економічних показників країни через експорт готової продукції українського виробництва з доданою вартістю. Таким чином Kronospan залучить додаткові фінансові ресурси в Україну та підтримає вітчизняного виробника.

Для здійснення цієї мети та налагодження співпраці із іноземними байєрами Рівненський меблевий кластер буде представлено на конференції заступником голови Рівненської ОДА Сергієм Гембергом, що відбудеться в рамках першої в Україні B2B виставки Furniture of Ukraine Business Expo 15-17 вересня 2020.

Сергій Гемберг

На виставці будуть присутні більше 2000 баєрів з більш ніж 40 країн світу, зацікавлених у придбанні українських меблів.

Стратегічна сесія Рівненського меблевого кластеру

Вже зараз Рівненський меблевий кластер реалізує виконання поставлених цілей у просвітницькій роботі для власників і керівників меблевих підприємств.

20 березня 2020 року відбудеться стратегічна сесія Рівненського меблевого кластеру, яку організовують Українська Асоціація Меблевиків та Smart People.

У рамках стратегічної сесії учасники визначать спільні проблеми та перешкоди, які мають об'єднати усіх членів кластеру заради їх спільного ефективного вирішення.

Модератором події буде Віталій Івахов, член правління Української Асоціації Меблевиків, власник меблевої компанії "100% Інтер'єр", модератор стратегічних сесій із понад 20-ти річним досвідом.

Питання екології та збереження довкілля

Окрім освітніх та управлінських викликів велику увагу кластер приділяє проблемам екології та збереження довкілля.

Усі ці аспекти органічно поєднуються в філософії заводу Kronospan, яка в центрі уваги розміщує піклування про екологію.

Вперше в Україні завод Kronospan впровадить найефективніші у світі системи фільтрації UTWS та WESP. Всі технологічні та виробничі процеси здійснюватимуться на сертифікованому європейському обладнанні.

Еко-свідоме виробництво компанії вимагає дотримання стандартів Best Available Techniques (BAT). Це означає не лише дотримання існуючих, але й впровадження нових екологічних стандартів, що працюють на збереження клімату.

За власною ініціативою представники заводу звернулись ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", який є однією з небагатьох лабораторій у країні, які здатні провести офіційне лабораторне дослідження наявного забруднення атмосферного повітря.

Отримані результати показали, що концентрації основних забруднюючих речовин не просто нижчі за розрахункові, а й настільки малі, що їх не може зафіксувати професійна апаратура.

Міжнародна компанія Kronospan впроваджує в Україні не тільки європейські стандарти виробництва, а й високі принципи відкритості та співпраці з громадою.

На зустрічі із громадою керівники заводу розповіли про заходи підвищення екологічної безпеки у Нововолинську. Під час екскурсії виробничими потужностями учасники переконалися в ефективності очисних споруд та WESP–фільтрів.

Kronospan за власною ініціативою погодився придбати найсучасніше обладнання для встановлення першого в Рівненській області автоматичного посту моніторингу стану атмосферного повітря. Його у співпраці з Рівненською ОДА та Городоцькою сільською радою планують встановити на території села.

Пост в автоматичному режимі не тільки моніторитиме якість повітря поблизу заводу, а й матиме можливість передавати дані он лайн на сайт Гідрометцентру. Таким чином громада отримає дієвий інструмент контролю за екологічною безпекою нового виробництва.

Також Kronospan протидіє незаконній вирубці лісів та вивезенню деревини за кордон, використовуючи виключно деревину легального походження.

Українська Асоціація Меблевиків пишається діяльністю заводу Kronospan, підтримує цінності та методи діяльності компанії, спрямовані на покращення меблевого середовища та економічної розвитку країни.

УАМ бажає успіху всім учасникам проекту та сили на здійснення мети - побудови успішного заводу Kronospan, що надасть низку зазначених корисних можливостей суспільству та країні.

Довідково:

Kronospan - міжнародна компанія, заснована 1897 року. "Кроноспан УА" є 100% українським дочірнім підприємством компанії "Кроноспан Холдингз Пі-Ел-Сі". Кроноспан є лідером ринку в секторі дерев'яних панелей. Кроноспан виробляє такі панелі на більш ніж 40 майданчиках і має 16 дистрибуційних центрів у 21 країні світу.

Українська Асоціація Меблевиків - діюче бізнес-об’єднання представників меблевої галузі України, засноване 2001 року. До складу УАМ входить 226 компанії, щорічний оборот яких перевищує 60% ринку.

Smart People - освітня компанія, яка займається розвитком виробничих підприємств України завдяки підтримці міжнародних донорських програм. Із 2014 року велику увагу компанія приділяє роботі з меблевими та дверними компаніями. Щорічно навчання у Рівному проходять близько 100 власників та керівників меблевих і дверних компаній з усієї України.