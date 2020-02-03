У банку - як вдома

Чому невеликий банк з українським капіталом позиціонує себе як консервативний банк-бутік і при цьому орієнтується на роботу з іноземцями - в інтерв'ю Голови правління АТ "АСВІО БАНК" Людмили Войнової. (рос)

- Обычно считается, что банк – это такая крепость, запертая на сотню ключей. А Вы говорите людям – "Чувствуйте себя как дома"..?

- Ну, не всем, конечно, а исключительно своим клиентам (смеется). Скажем так, мы действительно даем им электронные ключи и позволяем чувствовать себя в банке как дома.

"АСВИО БАНК" работает в редком, если не эксклюзивном для Украины формате банк-бутик. Он подразумевает максимальную персонификацию работы с клиентами. Именно что максимальную. Причем это касается не только VIP-клиентов физлиц, но и юридических лиц. Обслуживая их – мы всё равно работаем в первую очередь с конкретным человеком.

- И в чём конкретно это выражается?

- Во множестве деталей. За клиентом закреплен приватбанкир, который всегда готов содействовать ему в решении актуальных вопросов. В этом отличие от больших, так называемых массовых банков.

Здесь к клиенту всегда относятся индивидуально и предельно внимательно, можно сказать, почти как к родственнику. Некоторые даже отмечают: "у вас прямо кавказское радушие" – но нет, мы чисто украинский банк с украинским капиталом (смеется).

- Такой подход приносит успех на рынке?

- Безусловно. Мы работаем по консервативной модели, т.е. не спешим заработать там, где это связано хоть с малейшим риском. Это позволяет "АСВИО БАНКу" оставаться исключительно надежным для своих клиентов и при этом – стабильно прибыльным для акционеров.

Более того, я безусловно горжусь и высокой репутацией нашего банка среди коллег из банковского сообщества.

Председатель правления "АСВИО БАНК" Людмила Войнова

Так, минувший год был отмечен высоким профессиональным признанием нашей работы - победой на XI Всеукраинском конкурсе "Банк года 2019" в номинации "Лучший сервис по аренде банковских индивидуальных сейфов".

С 9 до 20 без выходных

- Как давно вы работаете в этом сегменте?

- С 2013 года. И сегодня в услугах аренды банковских сейфов мы – одни из лучших на рынке, тут можно сказать однозначно, без ложной скромности.

Однако, ориентируясь в первую очередь на уровень качества и уважая интересы пользователей, мы удерживаем свою ценовую политику на весьма взвешенном, среднем уровне. При этом уделяем большое внимание комплаенсу, имеем, можно сказать, даже своеобразный фейс-контроль против так называемых "мешочников".

- Кто это такие?

- Представители, скажем так, серого рынка обмена валют и тому подобное. Это не наши клиенты, нам они совершенно не интересны, поэтому таких пользователей мы просим, что называется, освободить место.

Одновременно стараемся и расширять предложение. Еще одно отделение с индивидуальными сейфами в феврале открывается на улице Сечевых Стрельцов.

- Все банки хвалят свои сейфы, в чем же преимущества ваших на фоне конкурентов?

- Дело не только в самих сейфах, хотя мы используем лучшие на сегодня охранные системы KovalSystems и Rosengrens, сертифицированные банковские хранилища, электронную систему контроля доступа к ячейке, личный замок с ключом и пр. Важнейшее значение имеет также удобство вашего доступа к своему сейфу.

Наши банковские ячейки – единственные в городе, которые работают без выходных, в том числе и в любые праздники с 9 до 20 часов. Для клиента это очень важно, ведь ситуации бывают в жизни самые разные - https://www.asviobank.ua/individualnye-sejfy.html.

Также имеет значение и 100% конфиденциальность, изолированные помещения для персональной работы с индивидуальным сейфом.

- Всё это реализовано и в новом отделении?

- Да, конечно. И там также удобный подъезд, охраняемая стоянка. Приватбанкир имеет возможность надлежащим образом встретить клиента, обеспечить для него необходимые условия…

Как я уже говорила, у нас банк-бутик, всё решается индивидуально, под персональные задачи. Например, менеджер всегда поможет организовать подписание необходимых документов прямо в банке, в комфортной обстановке, заранее пригласив нотариуса и т.д.

Повторюсь, у нас не массовый, не розничный банк. Мы действительно работаем иначе, поэтому и клиенты могут чувствовать себя в банке как дома.

- Иными словами, обеспечиваете VIP-сервис?

- VIP почти всегда означает дорогой. Наш же сервис персональный – но при этом без завышенной цены. Один только пример - наши платинум-карты сегодня чуть ли не самые дешевые на рынке.

- Помимо сейфов, на каких еще направлениях вы специализируетесь?

- Активно работаем с банковскими гарантиями для бизнеса, с ОВГЗ. В целом, наша стратегия работы предусматривает определение нескольких ключевых направлений развития – и соответственно концентрацию усилий, чтобы стать в этих нишах лучшими для клиента.

Так, в настоящий момент мы активно развиваемся в сфере обслуживания нерезидентов. Хотим выйти на рынок с уникальными предложениями и стать лидером в данном сегменте.

Win-Win для зарубежных бизнесменов

- А чем обусловлен именно такой выбор?

- Тут несколько факторов. С одной стороны, Украина всё более активно открывается и интегрируется с ЕС, пускай не в политической, но в бизнес-плоскости.



Соответственно, развиваются деловые контакты, в Киеве становится всё больше экспатов, которые заинтересованы в качественном банковском обслуживании.

С другой стороны, наша модель банка-бутика знакома западным бизнесменам, а наши бизнес-процессы, как я уже отмечала, ориентированы на персональное обслуживание.

Учитывая всё это, мы рассчитываем выйти на ситуацию win-win. Однако, понятно, что надлежащий уровень качества требует надлежащих усилий, поэтому мы сейчас активно вкладываемся в английский язык для своих менеджеров, изучаем передовой европейский опыт…

Всех карт раскрывать пока не буду, но уверена, что в течение ближайшего года мы вполне способны стать лучшими в обслуживании нерезидентов подобно тому, как стали лучшими в сервисе аренды банковских сейфов…

Жаль только номинации такой пока нету в профессиональном конкурсе, но, если появится – мы, пожалуй, заберем статуэтку (смеется).

- Но ведь, насколько я знаю, у вас сравнительно немного отделений. Не боитесь, что это станет проблемой для обслуживания требовательных иностранцев?

- Ну, во-первых, Киев – все-таки не Нью-Йорк, и даже не Лондон, вполне можно обойтись без сотни отделений. Во-вторых, мы работаем также и в этом направлении. В частности, именно на нерезидентов будет ориентировано наше новое отделение, которое мы планируем открыть на Крещатике, обеспечив в нем высочайший комфорт банковских услуг.

- Словом, если у меня появится молодой человек из-за границы – я могу смело советовать ему обратиться за обслуживаем в "АСВИО БАНК"?

- Конечно, но только если вы заинтересованы в том, чтобы он подольше задержался в Украине :)

Беседовала Оксана Ткачук