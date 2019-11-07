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Що читати? Добірка книжок про бізнес-літературу

Що читати? Добірка книжок про бізнес-літературу

Книга – найкращий спосіб "пережити" чужий досвід і навчитись на помилках іншого. Особливо, коли мова йде про створення бізнесу, хочеться підготувати себе до всіх можливих негараздів.
Четвер, 7 листопада 2019, 08:00 - Яніна Корнієнко

Тож для затишних осінніх вечорів ми підготували для вас добірку з найбільш затребуваних книжок про бізнес серед українських читачів. Для цього ми взяли статистику Yakaboo, найбільшого українського дистриб’ютора книг, по бізнес-літературі, яку українські читачі купували найбільше у минулому році. З цього списку ми обрали книжки, перекладені українською мовою, і ділимось цим рейтингом з вами.

Книжки розподілені за темами, у кожної теми - свій колір. При натисканні на окрему тему книжки з цього переліку виключаються, таким чином ви можете залишити лише ті напрямки, які вас цікавлять.


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Економічна правда
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