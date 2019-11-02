Що читати? Добірка книжок про бізнес-літературу

Тож для затишних осінніх вечорів ми підготували для вас добірку з найбільш затребуваних книжок про бізнес серед українських читачів. Для цього ми взяли статистику Yakaboo, найбільшого українського дистриб’ютора книг, по бізнес-літературі, яку українські читачі купували найбільше у минулому році. З цього списку ми обрали книжки, перекладені українською мовою, і ділимось цим рейтингом з вами.

Книжки розподілені за темами, у кожної теми - свій колір. При натисканні на окрему тему книжки з цього переліку виключаються, таким чином ви можете залишити лише ті напрямки, які вас цікавлять.