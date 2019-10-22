Валерій Горбань, засновник і гендиректор компанії "Асканія-флора"

— Як запровадження нової моделі ринку електроенергії вплинуло на діяльність вашого підприємства?

— Нову модель ринку електроенергії важко назвати повноцінною, адже ринок повністю монополізований. 90% електроенергії, виробленої АЕС та ГЕС, йдуть на покриття низького тарифу населення і втрат у мережах.

Постачальниками на ринку є лише вугільні електростанції, які мають високу ціну струму. Конкуренція, яка б дозволила встановити ринкову ціну, відсутня. Запуск нової моделі ринку спричинив значне зростання цін на електроенергію для всіх юридичних споживачів. Також змінилася логіка формування тарифів.

Порівняно з груднем 2018 року, у серпні 2019 року тарифи зросли на 25,94% для споживачів першого класу напруги і на 19,09% — для другого класу. При цьому впродовж 2018 року тарифи зросли на 15,4% та 13,4% відповідно.

Для тепличних підприємств, які для оптимізації витрат за електроенергію ефективно використовували диференційовані за періодом часу тарифи, зростання середньої ціни на електроенергію становило 60%.

Таке значне зростання ставить тепличні підприємства України на грань банкрутства, адже у більшості з них частка витрат на енергоносії становить близько 62% від собівартості продукції. Однак найбільш негативно на наш бізнес вплинула ліквідація диференційованих тарифів за періодом часу.

Наприклад, для нашого підприємства нічний тариф зріс на 264%: у грудні 2018 року він становив 0,53 грн за кВт-год (з урахуванням ПДВ) для споживачів першого класу, а у вересні 2019 року середній тариф у нічний період вже становив 1,4 грн за кВт-год (з урахуванням оплати за електроенергію постачальнику та за розподіл електроенергії обленерго, а також ПДВ).

Як результат, в Україні повністю зупинені інвестиції у тепличну галузь, а інвестори переключилися на проекти в інших країнах з більш сприятливими умовами підключення енергетичної складової.

Якщо ситуація не зміниться, про розвиток галузі доведеться забути. У разі погіршення ситуації за кілька років сектор може припинити існування.

— Наскільки зросли ціни на вашу продукцію?

— Ціни на нашу продукцію формуються залежно від ситуації на квітковому ринку, тому ми не можемо їх підвищити для покриття додаткових витрат. Якщо ми це зробимо, товар стане неконкурентним щодо імпортного. Така ж ситуація у всій галузі, незалежно від того, що вирощується в теплиці: квіти чи овочі.