Олег Айко, "АрселорМіттал Кривий Ріг"

— Як запровадження нової моделі ринку електроенергії вплинуло на діяльність вашого підприємства?

— Результатом запуску ринку став різкий стрибок цін на електроенергію в липні. Через місяць ціни почали знижуватися. Потенціал для конкуренції на ринку є: очікуємо на збільшення кількості великих трейдерів. Однак поки складно давати однозначні оцінки. Сподіваємося на подальші покращення.

— Наскільки зросли ціни на електроенергію для вашого підприємства?

— Якщо раніше був єдиний тариф, який включав в себе ціну МВт-год і послуги за транспортування струму, то після запуску ринку витрати на передавання і розподіл були розділені, також з'явилися витрати на закриття небалансу.

Якщо підсумувати всі складові, то витрати зросли на 20%. У вересні тариф за передавання знизився з 312,14 грн до 116,54 грн, це позитивний момент.

— Наскільки зросли ціни на вашу продукцію?

— Від собівартості продукції залежить конкурентоспроможність будь-яких виробників, у тому числі українських. Ціни на металопродукцію визначають світові ринки. Ви можете торгувати з прибутком, а можете продавати у збиток — це залежить від світових цін і ваших витрат.

Ми працюємо на межі рентабельності. Зростання витрат негативно позначається на фінансовому стані підприємства. Особливо зараз, в період несприятливої світової кон'юнктури цін.

Так, у першому півріччі 2019 року ми отримали збиток у розмірі 79 млн грн, а за той же період 2018 року — прибуток в розмірі 4,2 млрд грн. Це прямий результат зниження цін і зростання витрат.