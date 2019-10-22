Директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін

— Як запровадження нової моделі ринку електроенергії вплинуло на діяльність вашого підприємства?

— Процес підготовки води та очищення стічних вод надзвичайно затратний, витрати на електроенергію у структурі витрат підприємства становлять 40%.

Ми постійно зменшуємо споживання електроенергії шляхом заміни застарілого обладнання. Це дало змогу зменшити середньомісячне споживання струму.

Проте вартість електроенергії з року в рік зростає, що нівелює усі спроби зменшити видатки з метою стримування зростання тарифів для споживачів.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" підприємства водопровідно-каналізаційного господарства повинні були до 1 січня 2019 року укласти нові договори з постачальниками на умовах стовідсоткової передоплати та з дотриманням закону "Про публічні закупівлі".

Однак провести процедуру закупівлі не було можливості — енергопостачальні компанії не заявляли своїх пропозицій та не хотіли брати участі у торгах.

Відсутність тендерних пропозицій виникла внаслідок того, що тарифи водопостачальних підприємств не покривають всі економічно-обґрунтовані витрати. Коли вартість енергоносіїв зростає, автоматичного підвищення їх вартості в тарифах зазначених підприємств не відбувається.

Гострий дефіцит коштів ставить під загрозу проведення розрахунків за енергію, не говорячи про попередню оплату. У нашому випадку для стабілізації ситуації і забезпечення роботи підприємства допомогла Житомирська міська рада, надавши фінансову підтримку. Проте така ситуація не є нормальною.

Кожного дня замість того, щоб займатися розвитком підприємства і вирішувати виробничі завдання, ми змушені в прямому сенсі шукати кошти для сплати чергового авансового платежу за електроенергію.

— Наскільки зросли ціни на електроенергію для вашого підприємства?

— Внаслідок законодавчих змін з 1 січня відбулися значні зміни на ринку: зросли і вартість електроенергії, і тарифи на розподіл. Для "Житомирводоканалу" зростання становило в середньому 20%.

Основною метою імплементації ринку було врегулювання інтересів усіх його учасників. Для кінцевих споживачів вартість електроенергії повинна була зменшитися. Проте 12 липня НКРЕКП встановила новий тариф на послуги з передавання струму, тож постачальник підвищив для нас ціну.

Порівняно з червнем у липні вартість електроенергії для нас зросла на 13,7%, у серпні — на 8,1% завдяки зменшенню вартості розподілу електроенергії.

За серпень-вересень 2019 року наше підприємство зазнало збитків на 1,8 млн грн. З вересня тариф "Укренерго" зменшився, проте порівняно з першим півріччям 2019 року вартість струму для підприємства все одно більша на 4,4%.

— Наскільки зросли ціни на послуги для населення?

— Хоча вартість електроенергії істотно зросла з 1 січня, нові тарифи для "Житомирводоканалу" на 2019 рік були встановлені лише з 1 березня 2019 року і повною мірою не покривали поточні потреби підприємства.

Рівень відшкодування тарифами витрат підприємства становив 80%. Тарифи ж підвищилися на 9%. Це було зумовлено не лише зростанням вартості електроенергії, а й іншими складовими, зокрема, оплатою праці.

Підприємство звернулося до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні. 28 вересня відбулося корегування тарифів. Зростання відбулося на 8,9% в частині витрат на оплату праці.

За статтею витрат на електроенергію відбулося зменшення внаслідок "актуалізації цін на електроенергію", яке провела НКРЕКП. Як наслідок, вартість електроенергії в тарифі стала нижчою, ніж фактична вартість закупівлі, на 11,4% за першим класом напруги і на 8,7% — за другим класом напруги.

Отже, зростання з 1 липня вартості електроенергії як однієї з найбільших статей витрат для підприємства не вплинуло на збільшення тарифів для споживачів.