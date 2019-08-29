Як за рік із аутсайдера зробити "цукерку", або великий прорив невеликого Комерційного Індустріального Банку

"Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче - шукає виправдання". Ця відома багатьом мудрість доречна для сучасного банківського середовища України.

АТ "КІБ", він же Комерційний Індустріальний Банк чи ComInBank, є успішним прикладом адаптації до сучасних умов, потужного розвитку та інновацій. Із маленького банку за рік він виріс у міцного середняка зі стабільним прибутком. У наступному році банк чекає на докапіталізацію до 300 мільйонів гривень. Як і кому це вдалося – далі за текстом.

За свою 25-річну історію роботи в українських реаліях цей банк, як і будь-яка фінансова установа, переживав і погані, і добрі часи. Проте ніколи в його біографії не було справжнього піднесення, "ренесансу", як у 2018-2019 роках. "Ренесанс" триває й досі. І це – не безґрунтовні слова.

За результатами діяльності у 2018 році прибуток АТ "КІБ" становив 11,3 млн гривень. Це аж на 276,6% більше, ніж за попередній рік. Активи банку зросли з 687 млн гривень до 1,1 млрд гривень.

Перше півріччя 2019 року також доводить, що модель бізнес-поведінки комерційної установи було обрано вірно. Позитивна динаміка ключових статей доходів банку зберігається на високому рівні. У порівнянні з аналогічним періодом 2018-го, обсяг процентних доходів виріс на 68% і склав 86,4 млн гривень, чистий процентний дохід збільшився на 36% і склав 43,4 млн гривень.

У чому секрет успіху?

В діловому житті ріст показників без тяжкої праці та холодних розрахунків не можливий, у банківський сфері тим більше. Тому швидке зростання показників АТ "КІБ" - вдале, продумане, сучасне ведення банківського бізнесу. Секрет - у майстерному налаштуванні цього процесу, а також завдяки залученню лояльних Клієнтів.

З початку 2018 року банком керує Голова Правління Тетяна Путінцева. Разом зі своєю командою вона розробила і впровадила план сталого розвитку, який повністю себе виправдав. Крок за кроком банк вийшов з аутсайдерів профільного пулу України до когорти "міцних горішків" середньої величини.

Про це красномовно свідчать номінації банківських конкурсів та рейтинги:

Комерційний Індустріальний Банк посів 32-ге місце за результатами щорічного рейтингу "50 провідних банків України-2019", покращивши свої позиції одразу на 18 пунктів.





У травні 2019 року Голова Правління АТ "КІБ" увійшла до четвірки кращих фінансистів країни за версією щорічної професійної премії "FinAwards". Це, за словами Тетяни Путінцевої, не тільки її особиста перемога, а й перемога всього колективу та грамотної стратегії АТ "КІБ".





У червні 2019 року було оголошено результати Першого всеукраїнського проекту "Фінансові установи України: гідні, успішні, надійні". Комерційний Індустріальний Банк здобув перемогу в номінації "ПЕРШИЙ БАНК З ЕСКО-КРЕДИТУВАННЯ", а за результатами online-голосування посів третє місце у категорії середніх банків України.





У червні 2019 року рішенням Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за національною шкалою на рівні uaАА. Це означає дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

АТ "КІБ" - перший у фінансуванні ЕСКО-проектів в Україні

Успіх – це не тільки сухі показники статистики та перелік нагород. Це прагнення і вміння робити нові продукти та створювати інновації. За словами Тетяни Володимирівни, щоби вистроїти успішний банк, треба бути відкритими до прогресивних світових процесів. А сучасність як ніколи вимагає звернути увагу на еко-проекти.

Саме тому АТ "КІБ" та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) почали співпрацювати у сфері фінансування програм енергоефективності та відновлюваної енергетики.

У січні 2019 року було підписано Меморандум про партнерство між АТ "КІБ" та ПРООН, у рамках якого реалізується проект "Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО".

У рамках реалізації проекту на початку 2019 року між АТ "КІБ" та компанією ТОВ "КиївЕСКО" було укладено перший в Україні договір факторингу на суму 3 мільйони гривень.

Комерційним Індустріальним Банком було доведено, що обрана модель фінансування ЕСКО-проектів за допомогою факторингу є реально працюючою та фінансово вигідною.

Кількість реалізованих енергосервісних контрактів за напрямом ЕСКО-факторингу продовжує активно зростати. У першому півріччі вже було профінансовано 22 енергосервісні проекта, укладено договір ЕСКО-факторингу з новим клієнтом та профінансовано шість нових контрактів.

У серпні 2019-го підписано вже третій контракт з ТОВ "КиївЕСКО", який можна вважати по-справжньому визначальним. У порівняні з першим було вдвічі подовжено термін кредитування та збільшено обсяг виданих коштів у 5 разів до майже 16 млн гривень.

Гроші підуть на створення енергоефективних умов в близько 60 бюджетних закладах Києва, Одеси, Славутича, Бородянки та Дрогобича. Це зекономить місцевим бюджетам майже 10 мільйонів гривень протягом дії договорів.

Більше технологій, більше масштабу

В Комерційному Індустріальному Банку добре знають, що сучасному Клієнту замало традиційного набору банківських інструментів які, скажімо, були 10 років тому. Крім них люди бажають бачити, безумовно, зручний та стабільний інтернет-банкінг, а ComInBank прагне завжди бачити задоволених Клієнтів.

Тому у 2018 році АТ "КІБ" реалізував перший етап впровадження сучасного інтернет-банкінгу "CIB-online" для фізичних осіб, що дозволяє клієнту керувати власними рахунками знаходячись там, де зручно.

У найближчий час очікується повна реалізація проекту, що дасть можливість банку надавати Клієнтам сервіс на рівні з флагманами банківського середовища України.

"CIB-online" – це дуже добре. Але куди ж без нових відділень, де Клієнт зможе швидко реалізувати для себе весь потенціал банківських послуг від АТ "КІБ"?

Протягом 2018 року було проведено оптимізацію та розширення регіональної мережі: відкрито 18 відділень, які забезпечують комплексне обслуговування Клієнтів, у тому числі й приймання платежів від населення. У 2019 році вже відкрито 3 нових відділення у Києві, Миколаєві та Чернівцях. Найближчим часом очікується відкриття нового відділення в місті Ірпінь Київської області.

У наступному 2020 році планується подальше розширення регіональної мережі у регіонах з високим економічним потенціалом.

Чим АТ "КІБ" цікавий для Клієнтів?

Справді, обираючи банки, значна частина українців не бачать між ними великої різниці. Проте різниця є і вона, подекуди, суттєва.

Комерційний Індустріальний Банк у загальних масштабах вважається невеликим. Насправді, за твердженням багатьох фінансових експертів, для Клієнтів це тільки "плюс", у порівнянні із сервісами великих банківських установ, і ось чому:

На відміну від великих банків, в АТ "КІБ" знають більшість Клієнтів в обличчя, розуміють їх можливості, потреби та побажання.

Присутні партнерські відносини, можливість індивідуального підходу до кожного Клієнта, вибудовування довгострокових відносин.

Обслуговування в АТ "КІБ" дозволяє на всі 100% використовувати швидкість і якість послуг.

У 2020-му році банк докапіталізують до 300 мільйонів гривень

Вихід на стабільно зростаючу прибуткову діяльність - безумовний пріоритет. Але не менш важливим є докапіталізація. Клієнтам важливо знати, що вони обслуговуються у стабільному та надійному банку. А капітал Банку – один із красномовних показників цієї впевненості.

До того ж, згідно з вимогами Національного банку України, всі банківські установи повинні привести свої установчі та регулятивні капітали до 300 мільйонів гривень в термін до 11 липня наступного року.

Тому в АТ "КІБ" є чіткий план відносно докапіталізації, який безумовно був затверджений акціонером банку.

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