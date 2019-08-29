Всі розділи
Укр / Рус
Як за рік із аутсайдера зробити "цукерку", або великий прорив невеликого Комерційного Індустріального Банку
PROMOTED

Як за рік із аутсайдера зробити "цукерку", або великий прорив невеликого Комерційного Індустріального Банку

Четвер, 29 серпня 2019, 13:00 - PROMOTED
Голова Правління АТ "КІБ" Тетяна Путінцева
"Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче - шукає виправдання". Ця відома багатьом мудрість доречна для сучасного банківського середовища України.

АТ "КІБ", він же Комерційний Індустріальний Банк чи ComInBank, є успішним прикладом адаптації до сучасних умов, потужного розвитку та інновацій. Із маленького банку за рік він виріс у міцного середняка зі стабільним прибутком. У наступному році банк чекає на докапіталізацію до 300 мільйонів гривень. Як і кому це вдалося – далі за текстом.

За свою 25-річну історію роботи в українських реаліях цей банк, як і будь-яка фінансова установа, переживав і погані, і добрі часи. Проте ніколи в його біографії не було справжнього піднесення, "ренесансу", як у 2018-2019 роках. "Ренесанс" триває й досі. І це – не безґрунтовні слова.

За результатами діяльності у 2018 році прибуток АТ "КІБ" становив 11,3 млн гривень. Це аж на 276,6% більше, ніж за попередній рік. Активи банку зросли з 687 млн гривень до 1,1 млрд гривень.

Перше півріччя 2019 року також доводить, що модель бізнес-поведінки комерційної установи було обрано вірно. Позитивна динаміка ключових статей доходів банку зберігається на високому рівні. У порівнянні з аналогічним періодом 2018-го, обсяг процентних доходів виріс на 68% і склав 86,4 млн гривень, чистий процентний дохід збільшився на 36% і склав 43,4 млн гривень.

У чому секрет успіху?

В діловому житті ріст показників без тяжкої праці та холодних розрахунків не можливий, у банківський сфері тим більше. Тому швидке зростання показників АТ "КІБ" - вдале, продумане, сучасне ведення банківського бізнесу. Секрет - у майстерному налаштуванні цього процесу, а також завдяки залученню лояльних Клієнтів.

З початку 2018 року банком керує Голова Правління Тетяна Путінцева. Разом зі своєю командою вона розробила і впровадила план сталого розвитку, який повністю себе виправдав. Крок за кроком банк вийшов з аутсайдерів профільного пулу України до когорти "міцних горішків" середньої величини.

Про це красномовно свідчать номінації банківських конкурсів та рейтинги:

  • Комерційний Індустріальний Банк посів 32-ге місце за результатами щорічного рейтингу "50 провідних банків України-2019", покращивши свої позиції одразу на 18 пунктів.

  • У травні 2019 року Голова Правління АТ "КІБ" увійшла до четвірки кращих фінансистів країни за версією щорічної професійної премії "FinAwards". Це, за словами Тетяни Путінцевої, не тільки її особиста перемога, а й перемога всього колективу та грамотної стратегії АТ "КІБ".

  • У червні 2019 року було оголошено результати Першого всеукраїнського проекту "Фінансові установи України: гідні, успішні, надійні". Комерційний Індустріальний Банк здобув перемогу в номінації "ПЕРШИЙ БАНК З ЕСКО-КРЕДИТУВАННЯ", а за результатами online-голосування посів третє місце у категорії середніх банків України.

  • У червні 2019 року рішенням Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" за національною шкалою на рівні uaАА. Це означає дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

АТ "КІБ" - перший у фінансуванні ЕСКО-проектів в Україні

Успіх – це не тільки сухі показники статистики та перелік нагород. Це прагнення і вміння робити нові продукти та створювати інновації. За словами Тетяни Володимирівни, щоби вистроїти успішний банк, треба бути відкритими до прогресивних світових процесів. А сучасність як ніколи вимагає звернути увагу на еко-проекти.

Саме тому АТ "КІБ" та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) почали співпрацювати у сфері фінансування програм енергоефективності та відновлюваної енергетики.

У січні 2019 року було підписано Меморандум про партнерство між АТ "КІБ" та ПРООН, у рамках якого реалізується проект "Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО".

У рамках реалізації проекту на початку 2019 року між АТ "КІБ" та компанією ТОВ "КиївЕСКО" було укладено перший в Україні договір факторингу на суму 3 мільйони гривень.

 

Комерційним Індустріальним Банком було доведено, що обрана модель фінансування ЕСКО-проектів за допомогою факторингу є реально працюючою та фінансово вигідною.

Кількість реалізованих енергосервісних контрактів за напрямом ЕСКО-факторингу продовжує активно зростати. У першому півріччі вже було профінансовано 22 енергосервісні проекта, укладено договір ЕСКО-факторингу з новим клієнтом та профінансовано шість нових контрактів.

У серпні 2019-го підписано вже третій контракт з ТОВ "КиївЕСКО", який можна вважати по-справжньому визначальним. У порівняні з першим було вдвічі подовжено термін кредитування та збільшено обсяг виданих коштів у 5 разів до майже 16 млн гривень.

Гроші підуть на створення енергоефективних умов в близько 60 бюджетних закладах Києва, Одеси, Славутича, Бородянки та Дрогобича. Це зекономить місцевим бюджетам майже 10 мільйонів гривень протягом дії договорів.

Більше технологій, більше масштабу

В Комерційному Індустріальному Банку добре знають, що сучасному Клієнту замало традиційного набору банківських інструментів які, скажімо, були 10 років тому. Крім них люди бажають бачити, безумовно, зручний та стабільний інтернет-банкінг, а ComInBank прагне завжди бачити задоволених Клієнтів.

Тому у 2018 році АТ "КІБ" реалізував перший етап впровадження сучасного інтернет-банкінгу "CIB-online" для фізичних осіб, що дозволяє клієнту керувати власними рахунками знаходячись там, де зручно.

У найближчий час очікується повна реалізація проекту, що дасть можливість банку надавати Клієнтам сервіс на рівні з флагманами банківського середовища України.

"CIB-online" – це дуже добре. Але куди ж без нових відділень, де Клієнт зможе швидко реалізувати для себе весь потенціал банківських послуг від АТ "КІБ"?

Протягом 2018 року було проведено оптимізацію та розширення регіональної мережі: відкрито 18 відділень, які забезпечують комплексне обслуговування Клієнтів, у тому числі й приймання платежів від населення. У 2019 році вже відкрито 3 нових відділення у Києві, Миколаєві та Чернівцях. Найближчим часом очікується відкриття нового відділення в місті Ірпінь Київської області.

У наступному 2020 році планується подальше розширення регіональної мережі у регіонах з високим економічним потенціалом.

Чим АТ "КІБ" цікавий для Клієнтів?

Справді, обираючи банки, значна частина українців не бачать між ними великої різниці. Проте різниця є і вона, подекуди, суттєва. 

Комерційний Індустріальний Банк у загальних масштабах вважається невеликим. Насправді, за твердженням багатьох фінансових експертів, для Клієнтів це тільки "плюс", у порівнянні із сервісами великих банківських установ, і ось чому:

  • На відміну від великих банків, в АТ "КІБ" знають більшість Клієнтів в обличчя, розуміють їх можливості, потреби та побажання.  
  • Присутні партнерські відносини, можливість індивідуального підходу до кожного Клієнта, вибудовування довгострокових відносин.
  • Обслуговування в АТ "КІБ" дозволяє на всі 100% використовувати швидкість і якість послуг.

У 2020-му році банк докапіталізують до 300 мільйонів гривень

Вихід на стабільно зростаючу прибуткову діяльність - безумовний пріоритет. Але не менш важливим є докапіталізація. Клієнтам важливо знати, що вони обслуговуються у стабільному та надійному банку. А капітал Банку – один із красномовних показників цієї впевненості.  

До того ж, згідно з вимогами Національного банку України, всі банківські установи повинні привести свої установчі та регулятивні капітали до 300 мільйонів гривень в термін до 11 липня наступного року.

Тому в АТ "КІБ" є чіткий план відносно докапіталізації, який безумовно був затверджений акціонером банку.

Ліцензія НБУ №186 від 11.11.2011, Контакт-центр: 0 800 501 200 (дзвінки безкоштовні у межах України), www.cib.com.ua.


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!