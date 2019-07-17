Бізнес пропонує: як Україна має досягти економічної безпеки?

На п'ятому році війни з Росією Україна все ще не має базового документу для забезпечення економічної безпеки та зменшення критичних ризиків в економіці.

Щоб вирішити цю проблему, українські бізнесмени, спільно з провідними незалежними експертними інститутами України, розробили проект "Доктрини економічної безпеки".

Текст цього документу громадськість побачила 3 червня, під час прес-конференції за участі провідних бізнесменів-учасників платформи "БІЗНЕС100".

Що таке "Доктрина економічної безпеки"? Це документ, що визначає національні інтереси України в економіці, загрози для них, і дає пропозиції - як ці загрози має усувати держава. Проект Доктрини написано, аби виявити загрози економічній безпеці, та сформулювати політику держави щодо їх нейтралізації. Цей документ писали з опорою на Конституцію України, Стратегію національної безпеки, затверджену Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України", а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Затвердити як документ до виконання "Доктрину економічної безпеки" доцільно або рішенням РНБО, яке в свою чергу буде затверджено указом Президента України. Або ж - як окремий закон, ініційованим Кабміном чи Президентом. Щоб "Доктрину економічної безпеки" почали безпосередньо виконувати в Україні, потрібно прийняти низку нормативних документів: окремих законів та урядових програм за кожним із секторів економіки; до кожної з програм - відповідні підзаконні акти, що приймаються рішеннями чи постановами Кабміну. До цієї роботи буде потрібно залучити і Верховну Раду, як законодавчу гілку влади, якій підзвітні урядові установи.

Що таке економічна безпека? Економічна безпека країни – це захист державою національних інтересів та створення умов для сталого і збалансованого зростання національної економіки, завдяки чому економіка країни захищена від негативних впливів внутрішніх та зовнішніх загроз. На думку авторів проекту "Доктрини", економічна безпека країни неможлива без: спроможності держави усунути ті проблеми економічного розвитку, що заважають ефективності та прибутковості бізнесу, спотворюють конкурентне середовище.

такого стану бюджету, податкової та грошово-кредитної систем, який дозволяє державі забезпечувати соціально-економічний розвиток та обслуговувати фінансові зобов’язання.

балансу макроекономічних пропорцій, стійкість економіки до внутрішніх та зовнішніх факторів та здатність до сталого економічного розвитку.

достатності добутих та імпортованих енергоресурсів для економічних, екологічних та соціальних потреб України.

максимальної незалежності держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників, та активна участь в світовому розподілі праці задля стійкого розвитку національної економіки.

надійної роботи транспортної інфраструктури, завдяки чому вантажі та пасажири перевозяться стабільно і якісно.

Якою має бути наша економіка в стані безпеки? Економіка здатна розширювати капітали усіх видів, особливо людський;

Економіка забезпечена стратегічними ресурсами та має достатній запас міцності за рівнями бідності, майнової диференціації населення і безробіття;

Фінансова система прозора та стійка;

Економіки мінімально страждає від монопольних та олігархічних впливів;

Населенню доступні якісні освіта, культура, медичне і соціальне обслуговування, також – якісний пасажирський транспорт і масові види зв’язку, житло і комунальні послуги;

Економіка стійка відносно потенційних недружніх дій торговельних партнерів (ембарго, санкції, торгівельні війни, тощо).

Чому економіка нашої країни в небезпеці? Суспільна свідомість не сприймає сильні ринкові та демократичні інститути. Держава не змогла провести комплексну реформу силових структур у сфері боротьби з економічною злочинністю, тому капітали й далі "тікають" за кордон. При цьому держава продовжує страждати через критично високий рівень обсягу державного боргу та видатків на його обслуговування, зависокий рівень перерозподілу ВВП через держбюджет, нестабільність податкового та бюджетного законодавства. Через технологічну відсталість та монополізацію ключових секторів економіки, низьку продуктивність праці, значний рівень контрабанди та "тінізації" виробництва наша країна має низькі темпи економічного зростання, тому застрягла у сировинно-промисловій пастці. Державна політика у сфері соціального захисту, регулювання ринку праці та медичного обслуговування та освіти – неефективна. Цей фактор викликає трудову міграцію, що в свою чергу, лише загострює демографічну кризу в Україні. Не існує довгострокової стратегії розвитку енергетичного сектору, тому неможливо спланувати потреби країни в енергоресурсах. При цьому ситуацію загострюють неритмічність імпорту енергоресурсів, зношеність та потенційне виведення із роботи атомних енергоблоків та маневрових блоків ТЕС без будівництва нових. Відсутня довгострокова стратегія розвитку транспортної інфраструктури. При цьому бізнес страждає через нерівні умови доступу до транспортної інфраструктури, як то автодороги, залізничний транспорт та річкова інфраструктура. Водночас, для пасажирів лишаються недоступними якісні залізничні перевезення.

Чого хочуть досягти автори проекту "Доктрини"? 1) Створити стійку ринкову економіку, наростити національне багатство і науково-технічний потенціал; 2) досягнути соціально-політичної стабільності та рівня життя населення, як у економічно розвинених країнах; 3) забезпечити місце у міжнародних економічних відносинах, що відповідає економічним ресурсам та геополітичному потенціалу України; 4) вберегти національну економіку та суспільство від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Як має змінитись держава заради економічної безпеки України? Держава має дослідити, чому громадяни не завжди позитивно сприймають поняття конкуренції, приватної власності, демократичні інститути, тощо. На основі проведених досліджень – почати постійну і багаторічну просвітницьку кампанію. Також – на основі аналізу функцій - скоротити установи, які не потрібні або не виконують свої функції; важливі державні органи, вражені корупцією – перезавантажити та запропонувати нові підходи до їх формування; запровадити "нульову толерантність" до корупції та підвищити платню службовцям "перезавантажених" структур; прибрати дублювання повноважень різних державних органів та посилити роль АМКУ. Уряд має протидіяти організованій злочинності, зусиллями усіх правоохоронних органів, позбавлених при цьому політичних впливів. При цьому потрібно ліквідувати напівлегальну податкову міліцію та економічні підрозділи СБУ і МВС. Ліквідувати Фонд державного майна України та створити новий недержавний орган приватизації. Завершити судову реформу за участі та допомоги міжнародних експертів. Запустити ринок сільськогосподарських земель із усіма необхідними запобіжниками. Перейти від солідарної до багаторівневої пенсійної системи, із збереженням на перехідний період вже нарахованих пенсійних зобов’язань.

Які реформи потрібні у сфері фінансів та макроекономіки? Віднести розмір державного боргу до ключових загроз національній безпеці та поступово його зменшувати. Зменшити випуск облігацій в іноземній валюті, збільшити долю облігацій державної позики в гривні, та розширити доступ до цього інструменту громадян України. Передати управління державним боргом від Міністерства фінансів України до незалежної установи, запровадити в Бюджетному Кодексу України ліміт темпів зростання державного боргу до попереднього року.

Чого не вистачає для енергетичної безпеки? Розробити та прийняти Програму розвитку ядерно-промислового комплексу України на період до 2050 року. Досягти самозабезпечення України первинними енергоресурсами до 2025 року. Комплексно знижувати енергоспоживання як і в промисловості, так і в житловому секторі. Сформувати мінімальні запаси нафти, відповідно зобов'язанням України в рамках Асоціації із ЄС. Перейти до ринкового ціноутворення в усіх сегментах сектору: видобутку вугілля, нафтогазовидобутку, сегментах генерації та дистрибуції електроенергії, теплопостачання. Розробити та прийняти програму протидії кібератакам, терактам, інформаційним атакам, постійно відслідковувати загрози енергозабезпеченню.

Як розвивати інфраструктуру? Сформувати комплексну довгострокову стратегію розвитку транспорту до 2030 року, яка стане частиною комплексної Економічної Стратегії України, і яка передбачатиме перелік пріоритетних інвестиційних проектів з високим рівнем макроекономічних ефектів​. В галузі залізничного транспорту – встановити єдиний тариф на вантажоперевезення, збільшити частку приватних компаній у перевалці вантажів залізницею, та наростити закупівлю нових локомотивів для УЗ. При цьому почати будівництво "євроколії" та високошвидкісних залізниць, частка електрифікованих колій має вирости з 52% до 90% від загальної довжини. Автошляхи – почати будувати довговічніші цементобетонні дороги, збільшити частку доріг І категорії з 1% до 20% до 2030 року, для перевезення вантажів масою більше 40 т, особливо в напрямку портів. Авіація - Розширити мережу обласних та регіональних аеропортів в зонах найвищого руху пасажирів, сприяти залученню лоукостерів. Водний транспорт – врегулювати законом внутрішні річкові перевезення, допустити іноземні річкові судна терміном до 5 років, уніфікувати тарифи та збори в портах України.

Як залучити більше інвестицій та посилити зовнішню торгівлю? Адаптувати українські технічні регламенти до стандартів Євросоюзу, добитись збільшення тарифних квот Україні на ринках країн ЄС, покращити ефективність антидемпінгових процедур МЕРТ, долучатись до глобальних інвестиційно-інфраструктурних проектів та активно укладати угоди про вільну торгівлю, вигідні для України. Ухвалити державну програму зменшення залежності від постачання російських товарів критичного імпорту. Зокрема, вона має передбачати налагодження виробництва скрапленого газу в Україні, введення мит на постачання з РФ комплектуючих заради стимулювання їх виробництва в Україні або закупівлі в інших країнах. Створити систему інформаційно-консультаційного забезпечення інвесторів, організувати продаж міжнародним інвесторам контрольного пакету ГТС України. Створити умови для виходу на внутрішній ринок іноземних "якірних" інвесторів (за прикладом приєднання України до системи Clearstream).