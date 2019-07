"Кожен має право натиснути червону кнопку". Професор з Гарварду Бен Тігелаар про зміни в компанії

Минулого місяця до України завітав один з найвідоміших голандських викладачів з ефективного управління та менеджменту, професор Гарвардського університету Бен Тігелаар.

Останні 30 років він вивчав концепцію лідерства, а зараз подорожує, викладає в Гарвардському університеті та продовжує вивчати поведінкову психологію.

В Києві він провів семінар у київській бізнес-школі CAPS на тему "Leading change" ("Впровадження змін"). Українським топ-менеджерам і власникам бізнесу Тігелаар розповів про те, що є запорукою успішних змін в компанії, яка роль керівника у цьому процесі та чому варто бути обережним.

Окремі його думки занотувала і ЕП.

Бен Тігелаар — вчений біхевіорист, який викладає лідерство в Гарварді та IE Business School, котрі входять в топ 10 світових бізнес-шкіл за версією Financial Times. Він працював як міжнародний експерт по лідерству з такими компаніями, як Dell, Philips, Shell, Hewlett Packard, PepsiCo, Cisco Systems, а також є автором книги Can Do!How to Achieve Real Personal Change and Growth" (Ти можеш! Як досягти реальних особистісних змін та росту").