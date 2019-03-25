Торгівля з Китаєм. Український бізнес запрошують на найбільший ярмарок Азії

У Києві презентували одну з найбільших економічних подій Азії — Кантонський ярмарок. Захід проводиться уже понад 60 років поспіль двічі на рік у китайському місті Гуанчжоу та збирає десятки тисяч підприємців з усього світу. Цього року ярмарок відбуватиметься із 15 квітня до 5 травня.

Глобальний торговий майданчик

Кантонський ярмарок або Китайський ярмарок імпортних і експортних товарів (CIEF) — найбільша в Китаї торгова виставка, яка була вперше організована навесні 1957 року. Часто її називають головною вітриною китайської промисловості і барометром зовнішньої торгівлі Китаю.

Цього року у заході, що займає виставкову площу в 1,185 млн. кв. м, візьмуть участь понад 25 тис. представників бізнесу. Ярмарок розділений на три етапи, на кожному з яких будуть представлені різні категорії товарів та послуг.

Перший етап: 15 — 19 квітня. Тут будуть експонуватися електронні товари та побутова техніка, обладнання для малого бізнесу і виробництва, автомобілі та автозапчастини, будівельні матеріали, освітлення, хімічні продукти, енергетика.

Другий етап: 23 — 27 квітня. Тут будуть представлені споживчі товари, сувеніри та подарунки, прикраси для дому.

Третій етап: 1 — 5 травня. Будуть представлені текстильні товари, одяг, взуття та аксесуари, офісне обладнання, товари для відпочинку, медичні прилади, медикаменти і тонізуючі засоби, харчові продукти.

"За останні 12 років понад 10 тисяч іноземних компаній взяли участь у нашому ярмарку у секторі експорту. Кантонський ярмарок створений не лише для просування інтересів китайських товаровиробників, а й є чудовою платформою для відкриття китайського ринку для світових виробників", — підкреслив під час презентації заступник Генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю, який організовує виставку, Сюй Бін.

Китай — стратегічний партнер України

Обсяг торгівлі між Україною та Китаєм після 2014 року значно зріс та досягнув позначки у 10 млрд доларів. Торгові відносини між обома країнами зміцнюються, про що свідчить динаміка зростання товарообігу, яка у 2017 році становила 17,9%, а у 2018, порівняно з попереднім роком — 27,4%.

"Україна прагне постійно вдосконалювати механізми торгової співпраці і ми маємо досить дієві інструменти для цього — Національна інвестиційна рада, українсько-китайська міжурядова комісія, яка працює над тим, щоб представники України брали участь у різноманітних спільних проектах", — зазначив керівник головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України Ярослав Сидорович.

За його словами, основні напрямки українсько-китайської співпраці стосуються підвищення частки високотехнологічної продукції в авіаційно-космічній галузі, транспортному, енергетичному, машинобудівному, аграрному секторі, харчовій, хімічній промисловості. Співробітництво у проектуванні і виготовленні обладнання для електростанцій, фінансова співпраця.

"Кантонський ярмарок — це надзвичайно важлива подія, яка дає можливість для українських компаній показати свої товари і послуги, а також побачити світові тенденції. Президент України визначив основні напрямки розвитку — це агросектор, інформаційні технології, індустріалізація, інфраструктура і туризм. Тож важливо, щоб ці напрямки були представлені і на Кантонському ярмарку", — підкреслив Ярослав Сидорович.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков наголосив, що обсяги експорту української продукції до Китаю потрібно збільшувати і перший крок до цього — промоція України на глобальному ринку.

"Товарообіг між Україною і Китаєм становить 10 млрд доларів. Але, як представник України, я хочу сказати, що ми працюємо погано, бо експортуємо товарів і послуг на 2,6 млрд доларів, а імпортуємо з Китаю майже втричі більше. Це означає, що українські підприємці не знають, як працювати з Китаєм. Найкоротший шлях — приїжджати на Кантонський, Шанхайський та інші ярмарки, де нас чекають", — сказав Геннадій Чижиков.

Директор Офісу з просування експорту України Андрій Демчук зазначив, що співпраця із Китаєм є одним із пріоритетів для України.

"Ми можемо стати вікном для Китаю до Європейського союзу. Інвестиції повинні породжувати виробництво, яке може згодом стати як китайським експортом до ЄС, так і українським експортом до Китаю. Це добре, що торговий баланс між Україною та Китаєм зростає, але він зростає з українського боку за рахунок надлишкових торгових оборотів сільськогосподарської сировини, а з китайського — за рахунок високотехнологічного обладнання.

Ми дуже раді залучати нові технології з Китаю, але, можливо, варто подумати про те, щоб не долати такий великий шлях, а започатковувати спільні виробництва в Україні", — вважає Андрій Демчук.

Вихід на світовий ринок

Заступник генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю Сюй Бін зазначив, що зараз Україна є третім за обсягами імпортно-експортних операцій партнером Китаю серед країн СНД.

"Серед більш ніж 200 тис. компаній, які взяли участь в останньому Кантонському ярмарку з метою закупівлі товарів і послуг, українські підприємці теж були і вони є важливими гостями на ярмарку", — підкреслив Сюй Бін.

Минулого року ярмарок відвідало близько 1500 українських підприємців, частина з яких представляла свої товари у експортному павільйоні.

"В Україні є чимало пропозицій послуг і товарів з високою доданою вартістю. Я передбачаю, що цього року кількість представників українських компаній зросте. Китай наразі є другою економікою світу та другою країною за рівнем споживання і обсягами імпорту в світі. Крім того, середній клас Китаю — це близько 400 млн осіб. Тобто, це величезний споживчий ринок", — наголосив заступник генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю.

Кантонський ярмарок — це можливість виходу не лише на китайський, а на глобальний ринок. Минулого року в міжнародному павільйоні взяли участь представники з понад 40 країн світу і 650 транснаціональних корпорацій. Крім того, була представлена 51 галузь промисловості Китаю. Бізнес оборот за підсумками укладених на ярмарку угод становив понад 59 мільйонів доларів США.

В рамках презентації Кантонського ярмарку в Україні, був підписаний Меморандум про співпрацю між Центром Міжнародної торгівлі Китаю, що організовує ярмарок, і Китайською Торговою Асоціацією.

Для українського бізнесу, який хоче відвідати Кантонський ярмарок, є кілька шляхів як це зробити. Перший — зв’язатися з посольством Китайської народної республіки в Україні через офіс торговельного аташе. Другий — зв’язатися із партнерами організаторів ярмарку в Україні (Торгово-промислова палата, Китайська Торгова Асоціація), які організовують колективні поїздки. Третій — подаватися безпосередньо до Центру міжнародної торгівлі Китаю.

Довідково: захід організовано Китайською Торговою Асоціацією, яка об’єднує китайський та український бізнес, а також сприяє розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва між двома країнами.