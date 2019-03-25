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Торгівля з Китаєм. Український бізнес запрошують на найбільший ярмарок Азії
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Торгівля з Китаєм. Український бізнес запрошують на найбільший ярмарок Азії

Понеділок, 25 березня 2019, 13:00 - PROMOTED
У Києві презентували одну з найбільших економічних подій Азії — Кантонський ярмарок. Захід проводиться уже понад 60 років поспіль двічі на рік у китайському місті Гуанчжоу та збирає десятки тисяч підприємців з усього світу. Цього року ярмарок відбуватиметься із 15 квітня до 5 травня.

Глобальний торговий майданчик

Кантонський ярмарок або Китайський ярмарок імпортних і експортних товарів (CIEF) — найбільша в Китаї торгова виставка, яка була вперше організована навесні 1957 року. Часто її називають головною вітриною китайської промисловості і барометром зовнішньої торгівлі Китаю.

Цього року у заході, що займає виставкову площу в 1,185 млн. кв. м, візьмуть участь понад 25 тис. представників бізнесу. Ярмарок розділений на три етапи, на кожному з яких будуть представлені різні категорії товарів та послуг.

Перший етап: 15 — 19 квітня. Тут будуть експонуватися електронні товари та побутова техніка, обладнання для малого бізнесу і виробництва, автомобілі та автозапчастини, будівельні матеріали, освітлення, хімічні продукти, енергетика.

Другий етап: 23 — 27 квітня. Тут будуть представлені споживчі товари, сувеніри та подарунки, прикраси для дому.

Третій етап: 1 — 5 травня. Будуть представлені текстильні товари, одяг, взуття та аксесуари, офісне обладнання, товари для відпочинку, медичні прилади, медикаменти і тонізуючі засоби, харчові продукти.

"За останні 12 років понад 10 тисяч іноземних компаній взяли участь у нашому ярмарку у секторі експорту. Кантонський ярмарок створений не лише для просування інтересів китайських товаровиробників, а й є чудовою платформою для відкриття китайського ринку для світових виробників", — підкреслив під час презентації заступник Генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю, який організовує виставку, Сюй Бін.

Китай стратегічний партнер України

Обсяг торгівлі між Україною та Китаєм після 2014 року значно зріс та досягнув позначки у 10 млрд доларів. Торгові відносини між обома країнами зміцнюються, про що свідчить динаміка зростання товарообігу, яка у 2017 році становила 17,9%, а у 2018, порівняно з попереднім роком — 27,4%.

 

"Україна прагне постійно вдосконалювати механізми торгової співпраці і ми маємо досить дієві інструменти для цього — Національна інвестиційна рада, українсько-китайська міжурядова комісія, яка працює над тим, щоб представники України брали участь у різноманітних спільних проектах", — зазначив керівник головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України Ярослав Сидорович.

За його словами, основні напрямки українсько-китайської співпраці стосуються підвищення частки високотехнологічної продукції в авіаційно-космічній галузі, транспортному, енергетичному, машинобудівному, аграрному секторі, харчовій, хімічній промисловості. Співробітництво у проектуванні і виготовленні обладнання для електростанцій, фінансова співпраця.

"Кантонський ярмарок — це надзвичайно важлива подія, яка дає можливість для українських компаній показати свої товари і послуги, а також побачити світові тенденції. Президент України визначив основні напрямки розвитку — це агросектор, інформаційні технології, індустріалізація, інфраструктура і туризм. Тож важливо, щоб ці напрямки були представлені і на Кантонському ярмарку", — підкреслив Ярослав Сидорович.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков наголосив, що обсяги експорту української продукції до Китаю потрібно збільшувати і перший крок до цього — промоція України на глобальному ринку. 

 

"Товарообіг між Україною і Китаєм становить 10 млрд доларів. Але, як представник України, я хочу сказати, що ми працюємо погано, бо експортуємо товарів і послуг на 2,6 млрд доларів, а імпортуємо з Китаю майже втричі більше. Це означає, що українські підприємці не знають, як працювати з Китаєм. Найкоротший шлях — приїжджати на Кантонський, Шанхайський та інші ярмарки, де нас чекають", — сказав Геннадій Чижиков.

Директор Офісу з просування експорту України Андрій Демчук зазначив, що співпраця із Китаєм є одним із пріоритетів для України.

"Ми можемо стати вікном для Китаю до Європейського союзу. Інвестиції повинні породжувати виробництво, яке може згодом стати як китайським експортом до ЄС, так і українським експортом до Китаю. Це добре, що торговий баланс між Україною та Китаєм зростає, але він зростає з українського боку за рахунок надлишкових торгових оборотів сільськогосподарської сировини, а з китайського — за рахунок високотехнологічного обладнання.

Ми дуже раді залучати нові технології з Китаю, але, можливо, варто подумати про те, щоб не долати такий великий шлях, а започатковувати спільні виробництва в Україні", — вважає Андрій Демчук.

Вихід на світовий ринок

Заступник генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю Сюй Бін зазначив, що зараз Україна є третім за обсягами імпортно-експортних операцій партнером Китаю серед країн СНД.

"Серед більш ніж 200 тис. компаній, які взяли участь в останньому Кантонському ярмарку з метою закупівлі товарів і послуг, українські підприємці теж були і вони є важливими гостями на ярмарку", — підкреслив Сюй Бін.

Минулого року ярмарок відвідало близько 1500 українських підприємців, частина з яких представляла свої товари у експортному павільйоні.

"В Україні є чимало пропозицій послуг і товарів з високою доданою вартістю. Я передбачаю, що цього року кількість представників українських компаній зросте. Китай наразі є другою економікою світу та другою країною за рівнем споживання і обсягами імпорту в світі. Крім того, середній клас Китаю — це близько 400 млн осіб. Тобто, це величезний споживчий ринок", — наголосив заступник генерального директора Центру Міжнародної торгівлі Китаю.

 

Кантонський ярмарок — це можливість виходу не лише на китайський, а на глобальний  ринок. Минулого року в міжнародному павільйоні взяли участь представники з понад 40 країн світу і 650 транснаціональних корпорацій. Крім того, була представлена 51 галузь промисловості Китаю. Бізнес оборот за підсумками укладених на ярмарку угод становив понад 59 мільйонів доларів США.

В рамках презентації Кантонського ярмарку в Україні, був підписаний Меморандум про співпрацю між Центром Міжнародної торгівлі Китаю, що організовує ярмарок, і Китайською Торговою Асоціацією.

Для українського бізнесу, який хоче відвідати Кантонський ярмарок, є кілька шляхів як це зробити. Перший — зв’язатися з посольством Китайської народної республіки в Україні через офіс торговельного аташе. Другий — зв’язатися із партнерами організаторів ярмарку в Україні (Торгово-промислова палата, Китайська Торгова Асоціація), які організовують колективні поїздки. Третій — подаватися безпосередньо до Центру міжнародної торгівлі Китаю.

Довідково: захід організовано Китайською Торговою Асоціацією, яка об’єднує китайський та український бізнес, а також сприяє розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва між двома країнами.

Економічна правда
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