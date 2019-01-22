Порівняння тез меморандуму щодо дизайну ринку землі та положень законопроекту Бакуменка

3. Для запобігання надмірній концентрації сільгоспземель у власності окремих осіб упродовж перших років формування ринку слід встановити обмеження щодо максимальної кількості землі у власності однієї фізичної або юридичної особи з урахуванням можливих зв'язків власності та контролю. Особливі умови повинні створюватися для банків для використання землі як застави.

Стаття 111-1. Обмеження розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

1. Загальний розмір земельних ділянок

сільськогосподарського призначення, які набуваються у власність фізособою-громадянином України, не може перевищувати 200 га, крім випадків, передбачених абзацами другим і третім.

Загальний розмір земельних ділянок

сільськогосподарського призначення, які набуваються у власність фізособою-громадянином України, яка:

а) протягом п'яти років займається веденням фермерського господарства, не може перевищувати 500 га;

б) протягом десяти років займається веденням фермерського господарства, не може перевищувати 2 тис га.

Зазначені розміри земельних ділянок

сільськогосподарського призначення можуть бути збільшені у разі їх успадкування за законом.

2. Загальний розмір земельних ділянок

сільськогосподарського призначення, які набуваються юридичною особою у власність з урахуванням відносин контролю, не може перевищувати 30% земель сільськогосподарського призначення району, 15% земель сільськогосподарського призначення області та 0,5% земель сільськогосподарського призначення України. Площі земель сільськогосподарського призначення у розрізі районів, областей та України щорічно визначаються органом, що здійснює ведення державного земельного кадастру, на 1 січня наступного за звітним року, а відомості про такі площі оприлюднюються на його офіційному сайті та надсилаються ним Мін'юсту України.

3. За рішенням обласної ради загальний розмір земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які набуваються у власність фізичними та юридичними особами на території області, може бути зменшений.