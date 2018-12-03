Concord bank запустив кешбек з AliExpress 15%

Акція триватиме лише два місяці: з 01.12.2018 по 31.01.2019.

Карту з кешбеком можна замовити прямо зараз тут: https://concord.ua/ru/product/cashback.

AliExpress - це один з найбільших торгових майданчиків світу, де щомісяця 4 мільйони українців купують найдешевшу електронну техніку, одяг, посуд і подарунки. А напередодні новорічних свят усі бажаючі можуть повертати 15% з кожної покупки, розраховуючись карткою Golden Dream від Concord bank

Як це працює?

1. Ви замовляєте картку Golden dream з кредитним лімітом до 100 000 гривень за посиланням: https://concord.ua/ru/card/kreditnye/golden-dream;

2. В період з 01.12.2018 по 31.01.2019 р оплачуєте нею будь-яку покупку на сайті https://ru.aliexpress.com/ або в магазинах дитячого одягу або іграшок України;

3. В кінці місяця на вашу картку Golden dream нараховується 15% кешбек від усіх покупок на AliExpress або 7% на покупки у магазинах дитячого одягу і іграшок.

4. Максимальна сума кешбеку для однієї карти - 1000 гривень в місяць

Телефони цілодобової клієнтської підтримки Concord bank - (050), (068), (056) 734 50 05. Поставити своє запитання можна також в Viber, WhatsApp, Telegram