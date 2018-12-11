LS Group піднялася у рейтингу ТОП 100 провідних юридичних фірм України

Минулої неділі авторитетне профільне видавництво "Юридична практика" представило ТОП-100 провідних юридичних фірм України.

За підсумками Всеукраїнської дослідницької програми "50 провідних юридичних фірм України 2018 року" юридична компанія LS Group увійшла до "Бронзової ліги" та зайняла 72 місце.

Хоча компанія заснована лише декілька років тому, до цього списку попадає другий рік поспіль. У порівнянні з минулим роком підвищила свій рейтинг на дев’ять пунктів.

За відкритими даними цього дослідження LS Group спеціалізується на кримінальному праві та судовій практиці, в переліку своїх основних клієнтів має групу компаній ДТЕК Ріната Ахметова.

Геннадій Дем’яненко, глава LS Group, Заслужений юрист України, - "Ми відносно молода юридична фірма, проте маємо амбітні цілі та наразі вже досягли певних здобутків.

Орієнтуємося на обслуговування солідного бізнесу. Запорукою успіху вважаю високопрофесійну команду із чималим досвідом та надійною репутацією".

Очолила зведену таблицю "50 провідних юридичних фірм України 2018 року" юридична фірма Asters. В першу десятку компаній увійшли такі гранди, як Sayenko Kharenko, Baker McKenzie, "Ільяшев і Партнери", Arzinger, AEQUO, GOLAW, AVELLUM, EQUITY та LCF.

Спецвипуск "50 провідних юридичних фірм України 2018 року" надає вичерпну інформацію про стан справ провідних юридичних фірм, які практикують в Україні, будучи повноцінним гідом по ринку юридичних послуг для великого бізнесу.

Щорічне дослідження "50 провідних юридичних фірм України" проводиться з 1997 року і включає ряд рейтингів - крім "50 провідних юридичних фірм України" і "Бронзової ліги" по узагальнюючим показникам визначаються кращі юрфірми по прибутковості, числу юристів, фінансової ефективності, рівню визнання серед колег, а також регіональні лідери і юрфірми - лідери в окремих практиках.