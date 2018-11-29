Інтернет-магазини пішли в "мобільну комерцію"

370 млрд долл тратят каждый год жители планеты на покупки с помощью смартфона. Сейчас почти половина населения мира использует смартфоны, и интернет-шопинг с их помощью превратился из новинки в привычное дело.

Интернет-шоппинг по фотографии, покупка через чат-бота или в виртуальной реальности, оплата по отпечатку пальца — все это уже стало реальностью благодаря уникальным возможностям и форм-фактору современного смартфона.

"Экономическая правда" изучила новое направление интернет-шоппинга — m-commerce — и узнала, как это направление будет развиваться в Украине.

Восход m-commerce

Сейчас примерно половина населения Земли (3,7 млрд чел) использует смартфоны. Люди со всего мира ежегодно тратят на покупку таких гаджетов более 370 млрд долл. Об этом говорят данные исследования международной компании из Гонконга Counterpoint Research.

Смартфон стал неотъемлемой частью образа жизни современного человека. 76% людей проводят "в мобильных гаджетах" более трех часов в день, утверждают аналитики Counterpoint Research.

Сколько часов в день люди используют свои мобильные устройства, %

Большую часть времени люди используют смартфоны для поиска информации в интернете и социальных сетях, смотрят видео, играют.

Вместе с тем, ежегодно растет доля тех, кто использует смартфоны для покупок товаров и услуг. В мире набирает обороты новая отрасль — "мобильная коммерция" или m-commerce.

Ведущие мировые розничные торговые сети продают две пятых своих товаров и услуг именно через мобильные устройства, утверждают аналитики французской исследовательской компании Criteo. Например, по итогам 2016 года доля продаж через смартфоны у мировых ритейлеров выросла на 17%.

По данным за второй квартал 2018 года, в Европе 59% товаров и услуг продаются через мобильные версии сайтов и мобильные приложения. Доля завершенных в смартфоне транзакций за последний год выросла на 30%.

Доля транзакций в зависимости от среды, в которой она была совершена

При этом показатель конверсии в мобильном приложении в три раза выше, чем в мобильной версии сайта.

Мобильные приложения также в два раза эффективнее мобильной версии сайта с точки зрения удержания новых пользователей.

Четыре технологии будущего

Мобильный форм-фактор смартфона открывает широкие возможности для внедрения новых технологий в m-commerce. Конечная цель таких инноваций — повысить конверсию.

CEO белорусской консалтинговой компании InventoLabs Надежда Ручанова считает, что стимулировать рост m-commerce будут несколько перспективных технологий.

Фото-шоппинг

Уже сейчас с помощью умного поиска товара по изображению можно отыскать в интернет-магазинах понравившуюся вещь, даже не зная ее названия. Увидел, сфотографировал, нашел по картинке такой же товар и тут же заказал. Такая логика взаимодействия с магазином становится все более популярной.

Поиск по фото уже есть в Pinterest, Instagram, на Ebay, в Amazon. Такой формат активно использует Google.

Голосовой поиск

Системы распознавания речи навсегда изменят поиск товаров и услуг.

Сказать несколько слов — проще и быстрее, чем писать запрос в поисковую строку. Это значит, что доступная поисковикам информация о продукте должна стать более глубокой и совместимой с голосовым поиском.

В странах ЕС один из пяти пользователей имеет опыт покупки с помощью голосовых или текстовых сервисов: 21% совершал покупки, 16% — платили, 7% — пользовались банковскими сервисами. Такие данные получил Mastercard в результате исследования.

Ручанова считает, что 50% поисковых запросов к 2020 году составит поиск с использованием изображения и голоса.

По мнению консультантов компании OC & C, к 2022 году благодаря голосовой коммерции в США будет тратиться до 40 млрд долл и 5 млрд долл — в Великобритании, что составит соответственно 6% и 3% от общих расходов онлайн.

Покупки через мессенджеры, с чат-ботом и без него

Молодое поколение привыкло общаться через мессенджеры, поэтому оно все чаще делает через них покупки. Со стороны продавца могут отвечать на сообщения живые люди или боты на основе искусственного интеллекта.

Дополненная реальность

Стартапы и бренды создают решения, позволяющие потребителям использовать свои мобильные устройства для визуализации товаров перед покупкой.

Например, можно сразу увидеть, как будет смотреться та или иная вещь в интерьере. Так можно выбирать товары для дома, одежду, бытовую технику и некоторые другие категории товаров. Их число постоянно растет.

Портрет m-commerce Украины

Мобильная электронная коммерция набирает обороты и в Украине, хотя и с некоторым отставанием от развитых стран из-за позднего запуска 3G/4G и пока еще слабого покрытия территории Украины мобильным скоростным интернетом.

Мобильные операторы Украины покрывают связью 3G 70% населения и лишь 15% территории страны.

Смартфоны используют 46% населения. В возрастной группе 16-35 лет этот показатель в два раза выше — 80%. В среднем украинцы проводят в мобильных приложениях 2 часа 18 минут в сутки.

Сколько украинцев онлайн, млн чел

С какой целью используется смартфон, % от обладателей смартфонов

Мобильные платежи будут расти

О росте направления m-commerce в Украине говорят не только данные исследований, но и сами участники рынка.

В LeBoutique отмечают рост количества покупок с мобильных устройств за год на 11%.

До 30% покупок генерируют пользователи смартфонов и в F.ua. При этом в начале 2018 года с мобильного на площадке совершалось всего 10% покупок, рост произошел после обновления мобильной версии сайта.

Как заявил управляющий партнер F.ua Дмитрий Покотило, этот показатель продолжает расти. Вместе с наращиванием объема продаж через мобильные устройства увеличивается количество мобильных платежей.

Безопасность и удобство

Вводить данные банковской карты на экране мобильного телефона неудобно и небезопасно, поэтому несколько лет назад Mastercard запустила в Украине онлайн-платформу Masterpass.

Если интернет-магазин подключен к этому сервису, то покупателю не надо во время каждой покупки заново вводить данные банковской карты и адрес доставки. Оплата происходит в один клик.

Masterpass — это своего рода цифровой кошелек, в котором можно хранить данные банковских карт разных платежных систем и адрес доставки товаров и услуг. Создать такой кошелек может любой держатель банковской карты через интернет.

Интересно, что Украина входит в тройку европейских стран — лидеров по частоте использования Masterpass. Сервис уже работает у более чем 2 тыс интернет-торговцев Украины.

Среди них — "Нова пошта", LeBoutique, Zakaz.ua, Domino's Pizza, "Аквамаркет", Parter.ua, Concert.ua, "Розетка", "Мультиплекс". Большое количество интернет-торговцев подключено к Masterpass через систему LiqPay.

"В 2015 году в нашем приложении можно было только отследить доставку, узнать график работы отделений, рассчитать стоимость доставки и вызвать курьера.

Сейчас наше мобильное приложение, которое получило упрощенную регистрацию и авторизацию, информирует push-сообщениями, помогает управлять посылками, создавать экспресс-накладные, заказывать дополнительные услуги, оплачивать услуги с помощью банковской карты, возвращать посылки и переадресовывать их, а также возвращать денежный перевод на банковскую карту клиента", — говорит директор по маркетингу "Нової пошти" Ирина Холод.

В марте 2018 года возможности Masterpass расширились еще больше. Mastercard запустила для украинских пользователей смартфонов способ оплаты с помощью QR-кодов — Mastercard QR.

Ключевая особенность Mastercard QR — динамический код. Он универсален, более защищен и интероперабельный. Код разработан на основе платформы цифровых кошельков Masterpass. Он позволяет оплачивать покупки в один клик карточками разных банков и платежных систем.

Впервые новый тип оплаты был запущен онлайн для пользователей Vodafone Pay и TACHCARD.

Чтобы осуществить оплату в онлайн-магазине, пользователь сканирует QR-код с логотипом Mastercard QR на сайте продавца с помощью мобильного приложения.

После этого достаточно выбрать карточку из имеющихся в кошельке Masterpass, подтвердить оплату — и покупка совершена.

В физической торговой точке технология заработала на фестивале Atlas Weekend через мобильные приложения, в частности "Смарт-деньги". Для совершения покупки необходимо было отсканировать QR-код на смартфоне кассира, выбрать необходимую карту с Masterpass и подтвердить оплату.

На Одесском фестивале в 2018 году технология заработала с Telegram-бот и с интегрированным цифровым кошельком Masterpass.

Недавно платить со смартфона с Masterpass стало возможно на вендинговых машинах в Киеве. Чтобы купить кофе или снек, пользователь сканирует приложением ProstoPay QR-код на автомате и выбирает карту в кошелке для оплаты.

Вектор движения m-commerce Украины

Участники рынка будут брать на вооружение новые технологии.

Исследование Оксфордского университета, проведенное совместно с Mastercard, выявило, что 92% профессионалов в банковском секторе планируют вводить биометрические решения.

Mastercard уже запускает новые решения, которые позволят пользователям подтверждать оплату, используя биометрические данные: отпечаток пальца, распознавание радужной оболочки или лица.

Например, оплата с помощью селфи стала реальностью благодаря приложению Mastercard Identity Check Mobile, которое в пилотном режиме работает в 12 странах.

Развитие m-commerce в Украине будет происходит с учетом ряда тенденций.

Ритейлеры будут делать упор на развитие и продвижение мобильных приложений, потому что конверсия в приложениях в три раза превышает конверсию мобильной версии сайта.

Геолокация будет must-have-технологией в мобильной коммуникации ритейлеров и клиентов, считает директор по развитию и новым продуктам сейлс-хауса AdMixer Иван Федоров.

Под этим понятием он подразумевает локальное промо, трафик в офлайн-магазинах, таргетинг на людей в определенных местах, динамический расчет параметров заказа в зависимости от местоположения.

Ритейлеры продолжат развивать свои каналы в мессенджерах в качестве маркетплейсов. Мессенджеры уже имеют все необходимое, чтобы интегрировать в себя магазины, службы доставки, купоны, кредитование, платежные сервисы.

За рубежом интернет-ритейл активно идет вслед за своими клиентами в Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram. Именно в этих приложениях люди проводят львиную долю времени, когда пользуются смартфоном.

Доля интернет-рекламы на мобильных устройствах продолжит стремительно увеличиваться.

Доля интернет-рекламы на мобильных устройствах и ПК в Украине, %