Як купувати і продавати зовнішню рекламу по новому

Spyoutdoor і ooh.expert - незалежні сервіси для купівлі та продажу зовнішньої реклами.

Нещодавно в Україні був запущений новий революційний сервіс для онлайн купівлі зовнішньої реклами - ooh.expert. Це власна розробка компанії Spyoutdoor.

Ooh.expert - об'єднує рекламодавців з рекламними агенціями України.

Spyoutdoor - найбільший експерт України в сфері надання інформації щодо носіїв зовнішньої реклами. Компанія обробляє та об'єднує дані про наявність вільних місць для розміщення реклами по всій країні.

Довідка: В Україні більше двохсот компаній - власників конструкцій зовнішньої реклами. Це понад сто тисяч рекламних поверхонь різного формату - від сітілайтів, розміром 1,2*1,8 м до супербордів та величезних брандмауерів розміром більше ста квадратних метрів.

Про інноваційні продукти та їх переваги, розповість співзасновник Spyoutdoor, СЕО - Костянтин Чечель.

- Spyoutdoor і ooh.expert - що це і для кого?

Spyoutdoor - це перш за все програма для продажів зовнішньої реклами. Це інструмент для рекламних агентств і власників конструкцій. Сервіс ooh.expert створювався нами, як розвиток системи Spyoutdoor і призначений для рекламодавців.

Його можна використовувати як для разових, так і для системних закупівель зовнішньої реклами. Ці універсальні інструменти об'єднують всіх учасників ринку: рекламодавців, десятки рекламних агенцій і власників. Вони дозволяють швидко підбирати програми розміщення, створювати і отримувати найкращі пропозиції.

- Як давно Ви цим займаєтесь і в чому так би мовити ідея?

Ми на ринку вже майже 10 років і нашою системою охоплені практично всі носії зовнішньої реклами України. Наша мета - максимально полегшити і прискорити процес закупівлі і продажу зовнішньої реклами.

Ми створили систему, якої можуть однаково ефективно користуватися як невеликі оператори, так і великі рекламні агентства, як невеликі підприємства, так і великі рекламодавці.

- Як же цим користуватися? Як зробити замовлення?

Все максимально просто. На сайті ooh.expert створюєте заявку, вказуєте вимоги, вибираєте локації на карті, можете переглянути інформацію по кожній площині.

Усе! Ви отримуєте пропозиції по розміщенню. Залишається затвердити пропозицію і Ваша реклама на вулицях міст. Користування сервісом досить просте і не вимагає особливих навичок.

- А як агентства отримують ці запити?

- Заявки відображаються у системі Spyoutdoor, яку агенції використовують для формування пропозицій. Там же створюються фотозвіти та зберігаються документи. А рекламодавець через свій кабінет в ooh.expert отримує звіти про поклейку, фотозвіти та весь пакет документів.

- По суті, ви створюєте умови для зручної роботи.

Саме так! Це прорив в організації закупівель зовнішньої реклами. Вся інформація наведена в єдиному виді, навіть якщо Ви працюєте з різними агенціями і операторами.

Кожен етап чітко контролюється. Всі пропозиції надаються в єдиному вигляді. Можете провести тендер і вибрати найкращий варіант.

- Яку вигоду отримують агенції беручи участь в тендерах на ooh.expert?

- Перш за все, ми створюємо канал, через який приходять нові рекламодавці. Участь у тендерах дозволяє агенціям збільшити продажі, працювати з клієнтами більш оперативно і зручно.

- Що наштовхнуло Вас на створення ooh.expert?

Якщо агентства з нашими продуктами і сервісами знайомі вже багато років і активно їх використовують, то для рекламодавця такого інструменту раніше не існувало.

У нас виникла ідея заповнити цю прогалину і допомогти рекламодавцям налагоджувати комунікацію з агентствами. А також істотно спростити процес планування і закупівлі реклами.

Маючи найбільш повну та оперативну базу рекламних носіїв України, ми постаралися "наблизити" цю інформацію до рекламодавця, зробити її відкритою, надати широкий вибір носіїв, а також наблизити агентства до клієнтів.

- Як Вам вдається підтримувати актуальність інформації, адже ситуація на ринку змінюється буквально щогодини?

Ми володіємо, мабуть, найбільш просунутою системою по обробці інформації щодо рекламних площин в Україні. Актуальну інформацію про носії та зайнятість ми отримуємо від власників по декількох каналах.

Частина з власників користується Spyoutdoor для ведення бізнесу, частину отримуємо з серверів операторів, решту надсилають оператори у вигляді спеціальних файлів.

- Як часто оновлюється інформація?

- Постійно. Дані оновлюються настільки швидко, наскільки це взагалі можливо, при цьому інформація про близько 50 тисяч конструкцій, відображається практично в режимі онлайн.

- Як Spyoutdoor допомагає рекламним агенціям?

Як я вже казав, ми максимально прискорили передачу актуальної інформації від власника до агенції і далі до рекламодавця. Для оператора Spyoutdoor - це максимальна автоматизація з автоматичною передачею інформації іншим користувачам.

Агентства ж отримують оперативну інформацію про площини всіх операторів, які співпрацюють з нами. Вони можуть швидко підбирати площини і відбирати їх по фільтрам, підбирати на карті, створювати і зберігати документи, швидко сформувати пропозиції в файл та на карті, створювати фотозвіти, завдання на поклейку.

Це все допомагає робити програма, ми постаралися перекласти на Spyoutdoor всю рутинну роботу.

- Ви кілька разів згадали про карти, це також частина системи?

- Так, карти - це інтегрована частина системи. Це потужний, універсальний інструмент, який можна використовувати як для підбору площин, так і для презентації клієнту. Плюс це ще й інтернет-магазин. Вся інформація на сайті, у менеджера в програмі і в презентації - це одні і ті ж дані.

На сьогоднішній день більше 80 тисяч площин мають координати і відображаються на карті. Кожен день ми працюємо над тим, щоб там відображалися всі рекламні площини України.

- Чим ще цікаві Ваші сервіси?

- В першу чергу це фотозвіти. Всі фото зберігаються в базі, так би мовити в "хмарі", кожне фото чітко прив'язане до конкретної площини, продажу та періоду. Рекламодавці можуть отримувати фотозвіти прямо в свій кабінет.

Є можливість створювати завдання на поклейку і відстежувати хід їх виконання. Замовник завжди в курсі про хід розміщення своєї реклами.

Формування та організація документообігу з клієнтом. Spyoutdoor вирішує проблему організації роботи з великою кількістю документів. Крім цього, саме створення повного пакету документів займає пару хвилин. За мить клієнт може побачити ці документи у себе в кабінеті.

- Які перспективи для себе Ви бачите на ринку зовнішньої реклами і які у Вас плани?

- Ми багато років розробляємо та впроваджуємо нові стандарти і технології. І постійно вивчаємо куди рухається ринок. Наша мета - зробити його прозорим, спростити і автоматизувати максимальну кількість процесів. Ми хочемо, щоб зовнішня реклама продавалась і купувалась простіше та швидше.

Саме для цього ми створили цей унікальний зв'язок між усіма учасниками ринку.

З приводу планів - ми готуємо декілька цікавих пропозицій, але це, мабуть, тема для наступного інтерв'ю.