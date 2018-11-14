Як топи online-бізнесів збільшують об'єми клієнтів через процесинг "Прокард"

Лідер онлайн-геймінга компанія LeoGaming, сервіс онлайн-платежів iPay.ua та інтернет-магазин кави Grusha.ua поділилися, що перехід на новий процесинг допоміг впоратися із величезним клієнтським навантаженням.

"Коли через твій інтернет-магазин або онлайн-сервіс щодня проходять десятки тисяч платежів - від банальної комуналки до покупки кави або броні у грі, без швидких і безперебійних оплат подальший розвиток бізнесу неможливий", - каже співзасновник Grusha.ua Андрій Васильєв.

Про те, як процесинговий центр "Прокард" за рахунок своїх розробок вирішив ці питання, підвищив швидкість проведення платежів, знизив показник відмов, і відповідно, в рази збільшив кількість задоволених клієнтів, в ролику:

До слова, підключення до системи e-commerce займає всього 1 день відразу після підписання договору і інтегреціі сайту.

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