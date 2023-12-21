Міжнародний апарт-готель у Львові, в який можна інвестувати

ФОТО: апарт-готель "Tulip residences"



6 грудня у Львові відбулася презентація апарт-готелю "Tulip residences" від міжнародної готельної мережі LOUVR HOTELS GROUP, який відкриють для гостей вже у 2024 році, в будівлі мультифункційного комплексу "Kristal Plaza".



МФК "Kristal Plaza" це будівля, що поєднала у собі ряд функцій, синергія яких дарує відвідувачам максимальний комфорт. Це і сучасні офісні приміщення, апарт-готель на 73 апартаменти, ресторан, медичний центр, коворкінг, івент-простір та навіть банківське відділення. Будівля вже прикрашає Львів, та розташована за адресою вул. Панаса Мирного, 24-А



У грудні відбулася презентація однієї з найбільш цікавих та перспективних частин даної будівлі - апарт-готелю. Він привабив нашу редакцію, адже пропонує альтернативу локальним брендам. Це буде перший готель світового гіганта "Louvre Hotels Group" в Україні.

На події з презентацією був присутній зокрема Philip Campagno, керівник з розвитку "LHG" на Східну Європу. Гості також мали змогу відвідати вже готові апартаменти з повним вмеблюванням, щоб на власні очі переконатися в якості обраних матеріалів та дизайн-рішень польської дизайнерської компанії "Tremend".

Також важливо згадати, що даний проєкт реалізований забудовником з залученням роздрібних інвесторів, тобто кожен окремий апартамент (номер майбутнього апарт-готелю), був проданий окремому інвестору. І, до слова, ще є вільні апартаменти, тож ви теж маєте можливість стати одним зі співвласників даного проєкту. Деталі представлені на сайті.



Будівля вже функціонує у тестовому режимі. Об'єкт здали в експлуатацію ще у квітні цього року, тому це надійний проєкт для інвестиції.

А міжнародний бренд став вдалим доповненням даного проєкту та дозволить підвищити впізнаваність, вартість ночівлі, рівень заповнення, а значить - і дохідність інвесторів. Аби зрозуміти цінності бренду, ви можете відвідати готелі "Tulip Residences", "Golden Tulip" чи "Royal Tulip" у Варшаві, або "Tulip Residences" у Парижі.

Та готельний бренд зі світовим іменем - це в першу чергу стандарти, закумульований досвід більше як 1 600 чинних готелів по світу.



Заснована в 1976 році французька Louvre Hotels Group, з 2015 року входить до Jin Jiang International.

Група має мережу з більш ніж 1600 готелів від 1 до 5 зірок у 60 країнах світу, з найвідоміших їхніх марок це Campanile 3*, Golden Tulip 4*, Royal Tulip 5*, Kyriad 2*, Premiere Classe 1*, апарт-бренди Tulip Residences та Tulip Residences Collection. У портфоліо теж входить індійська мережа Sarovar, французька група Hôtels & Préférence та бренд TemptingPlaces, а також популярний у Китаї Metropolo.

На сьогодні посідає друге за масштабом місце у світі та Європі



Компанія "ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ", яка є творцем нової будівлі, запросила дану мережу на український готельний ринок. ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ - далеко не новачки у будівництві, оскільки вже понад 12 років реалізовують будівельні проєкти для різних замовників на території України. Це як житлові будинки, офісні центри, промислові та складські об'єкти, так і інфраструктурні рішення.



Отож, не втратьте нагоди інвестувати в унікальний проєкт для України, на чолі з міжнародним партнером, та отримати до 10% річних повернення своєї інвестиції.

Сайт - hapart.kristal.lviv.ua