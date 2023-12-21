Незламний "Гефест": за 2 роки війни в Україні девелопери побудували 6 нових ЖК та запустили 2 нових проєкти

фото: Будівельна компанія "Гефест"

Будівельна компанія "Гефест" нарощує обороти будівництва своїх об’єктів. Девелопери розробили антикризову стратегію під час війни та показали достойні результати її впровадження в роботі. За 2022-2023 роки війни в Україні родина грецьких забудовників – засновників компанії показала рекорд будівництва об’єктів серед будівельних компаній Одеси.

За останні два роки "Гефест" здав в експлуатацію 6 нових житлових комплексів. Це 160 тисяч квадратних метрів, 2300 квартир. Наразі девелопери також працюють над будівництвом готелю популярної світової мережі Хілтон.

"Умови воєнного стану ставлять перед українським бізнесом величезні виклики. Долати труднощі, пов'язані з нестабільністю на фінансовому ринку, працювати в умовах постійної загрози, шукати нові шляхи у всьому від стратегії, логістики до постачання, й до того ж давати міцну підтримку своїй країні – це щоденні реалії, які ми долаємо.

фото: Будівельна компанія "Гефест"

Ми плануємо розвиватися попри всі труднощі. Для цього нашою командою була розроблена антикризова стратегія в умовах війни. Ми не зупинилися ані на день. Тому маємо такі суттєві результати. Наші персональні гарантії – це наші здані будинки й ключі від квартир, які отримують люди, навіть за час війни", - підкреслив СЕО "Гефест" Василіс Бумбурас.

Крім того, спеціалістів компанії активно залучають до ліквідації наслідків ракетних атак в Одесі. Будівельників залучали до розбору завалів в будівлі Спасо-Преображенського собору та у Військовому узвозі.

"Такі дії доводять, що соціально відповідальний бізнес будує майбутнє міста та країни, попри усі виклики війни", - додав Бумбурас.

В наступному 2024 році "Гефест" планує здати 100 тисяч квадратних метрів. Це 4 нових житлових комплекси та 1 торговельний центр.