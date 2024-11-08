Більшість американців очікують, що Трамп збільшить борг США – Reuters

Більшість американців вважають, що Дональд Трамп підштовхне уряд США до ще більших боргових зобов'язань під час свого нового терміну.

Про це повідомляє Reuters.

Дводенне опитування Reuters/Ipsos показало, що 62% респондентів, у тому числі 94% демократів і 34% республіканців, вважають, що політика Трампа "призведе до зростання державного боргу США".

Трамп здобув перемогу на президентських виборах цього тижня, пообіцявши зниження податків для бізнесу, робітників і бенефіціарів соціального забезпечення, а також підвищення тарифів на імпортні товари і масову депортацію іммігрантів.

Реклама:

Республіканці, схоже, мають всі шанси отримати контроль над обома палатами Конгресу, що вперше з 2017 року дасть їм широкі повноваження для проштовхування широкого порядку денного, який також включає скорочення витрат і дерегуляцію енергетики.

Це також змусить їх зіткнутися з дилемою проведення політики, яка може підірвати давно проголошену партією мету скорочення державного боргу в 35 трлн дол.

Пропозиції Трампа щодо скорочення податків можуть збільшити державний борг на 7,5 трлн дол протягом наступного десятиліття.

Реклама:

Близько 89% респондентів-демократів заявили, що вони стурбовані перспективою збільшення боргу за Трампа, порівняно з 19% республіканців.

З усім тим, федеральний дефіцит збільшився до 1,833 трлн дол у 2024 фінансовому році, оскільки відсотки за боргом вперше перевищили 1 трлн дол.

Нагадаємо:

Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на 63 млрд дол за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.